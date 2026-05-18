Власти Колорадо сообщили о смерти местного жителя от хантавируса

Департамент здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо подтвердил гибель пациента, передает ТАСС.
«Департамент проводит расследование подтвержденного случая заражения хантавирусом у совершеннолетнего жителя округа Дуглас, который привел к летальному исходу. Данный случай не связан со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius», – отмечается в заявлении ведомства.
Представители департамента подчеркнули, что случаи заражения разновидностью вируса Sin Nombre регулярно фиксируются в регионе весной и летом. Заболевание преимущественно передается через оленьих хомячков, при этом общий риск для населения остается низким. С 1993 по 2023 год в штате выявили 121 случай инфицирования.
Ранее на борту судна MV Hondius, вышедшего с Канарских островов, зафиксировали десять случаев заражения хантавирусом. Три человека скончались, еще один пациент госпитализирован. Пассажирам предписали оставаться в каютах для предотвращения распространения болезни, инкубационный период которой может достигать нескольких недель.
В апреле лайнер отправился из Аргентины на Канарские острова. На борту находились около 150 человек, среди которых были граждане Британии, Испании, Нидерландов и США.
В Канаде медики изолировали четверых вернувшихся с этого лайнера туристов.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об отсутствии глобальной угрозы из-за данной вспышки инфекции.