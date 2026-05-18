  Лавров исключил участие третьих стран в проекте АЭС «Бушер»
    18 мая 2026, 11:14 • Новости дня

    МИД Ирана сообщил о подаче иска против США

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика обратилась в международный арбитраж с требованием привлечь Вашингтон к ответственности за атаки на ядерные объекты и вмешательство во внутренние дела.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил факт судебного разбирательства, передает РИА «Новости».

    Поводом для обращения стали американские санкции и прошлогодний конфликт, в ходе которого пострадали ядерные объекты страны.

    «Думаю, что за день-два до начала новой войны мы зарегистрировали иск в арбитражном суде Иран-США, в соответствии с первым пунктом Алжирских соглашений (1981 года), из-за вмешательства США во внутренние дела Ирана, навязанной войны и санкций», – заявил дипломат.

    Багаи также отметил, что власти продолжают фиксировать нарушения Вашингтоном гуманитарного права в рамках текущего противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд в Гааге зарегистрировал иск Ирана к США из-за атак на ядерные объекты.

    Американские чиновники разработали планы возобновления военных ударов по исламской республике.

    Пентагон начал расследование ракетного удара по иранской школе.

    18 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Италия потребовала от Евросоюза экстренных финансовых поблажек
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Глава итальянского правительства Джорджа Мелони направила письмо руководству Еврокомиссии с просьбой вывести затраты на преодоление топливного кризиса из-под строгих ограничений.

    Рим настаивает на финансовых послаблениях из-за экономических потрясений на фоне иранского конфликта и скачка цен на топливо, пишет Politico.

    В обращении к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Джорджа Мелони попросила не учитывать экстренные энергетические меры в рамках Пакта стабильности и роста, ограничивающего дефицит бюджета на уровне 3% ВВП.

    «Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые усугубляют последствия спецоперации на Украине, уже оказывают очень тяжелое воздействие на цены на энергоносители, на расходы семей и предприятий», – подчеркнула политик.

    Глава правительства отметила, что энергетическая безопасность стала европейским стратегическим приоритетом. По ее словам, Италии будет крайне сложно оправдать участие в программе финансирования обороны Евросоюза, если Брюссель откажется проявить необходимую гибкость. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив, а обострение ситуации привело к истощению запасов авиатоплива.

    Ранее статистическое управление Евросоюза подтвердило, что дефицит итальянского бюджета на 2025 год превысил допустимые нормы. При этом представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что объединение уже предоставило государствам ряд вариантов для управления кризисом, но расширять финансовые послабления ради сохранения ответственных ограничений не планирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предрекла Европе многолетний энергетический кризис из-за американо-израильского конфликта.

    Участники недавнего саммита на Кипре поручили министрам финансов подготовить новые меры для борьбы с топливной проблемой.

    По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета Италии превысил установленный Евросоюзом лимит в 3%.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    17 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Белый дом заявил об общей для США и Китая «цели денуклеаризации» КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Американские и китайские власти достигли взаимопонимания по вопросу денуклеаризации КНДР, заявил Белый дом.

    Американская администрация заявила, что лидеры двух стран «подтвердили общую цель денуклеаризации» КНДР, передает ТАСС.

    Стороны также обсудили ситуацию вокруг Ирана. Лидеры двух стран сошлись во мнении, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием, заявил Белый дом.

    Кроме того, в заявлении США сказано, что стороны призвали обеспечить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив. Подчеркивается, что ни одно государство или организация не вправе взимать плату за использование этого транспортного маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил, что лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов. В ходе встречи политики обсудили недопустимость получения Ираном доступа к ядерному оружию. Ранее Пекин предложил помощь в запуске мирного диалога между Вашингтоном и Тегераном.

    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    18 мая 2026, 05:58 • Новости дня
    Financial Times заявила о переходе энергетического кризиса в новую фазу

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый этап мирового энергетического кризиса, пишет Financial Times.

    В преддверии летнего сезона ожидается значительный рост спроса на туристические поездки и использование кондиционеров. Это создаст дополнительную нагрузку на мировые запасы топлива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «В настоящее время почти 80 стран ввели чрезвычайные меры для защиты своих экономик, поскольку мир вступает в новую, более опасную фазу энергетического кризиса, вызванного войной с Ираном», – отмечает газета.

    Главный экономист управляющей компании Aberdeen Пол Диггл предупредил о возможных крайне негативных последствиях. Его команда сейчас детально изучает сценарий, при котором стоимость нефти марки Brent достигнет 180 долларов за баррель.

    Подобный скачок котировок неминуемо вызовет резкий рост инфляции. В конечном итоге многие европейские и азиатские государства могут столкнуться с тяжелой экономической рецессией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкое издание Bild спрогнозировало рост стоимости нефти до 200 долларов за баррель. Власти Ирака зафиксировали падение апрельского экспорта сырья почти в девять раз из-за перекрытия Ормузского пролива. Мировые запасы нефти на фоне эскалации конфликта сократились на рекордные 200 млн баррелей.

    18 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    Саудовская Аравия перехватила запущенные из Ирака беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.

    «В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».

    По словам представителя ведомства, министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия. Королевство готово применить все необходимые оперативные меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности своих граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. В апреле силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности.

    18 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    США получили пересмотренный план Ирана по Ближнему Востоку

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран через пакистанских посредников направил американскому руководству скорректированные инициативы, направленные на скорейшее завершение затяжного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе.

    Представители Исламабада вручили делегатам из Соединенных Штатов пересмотренный проект иранского соглашения по мирному урегулированию, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «У нас время на исходе», – подчеркнул осведомленный пакистанский источник. При этом собеседник журналистов обратил внимание на то, что участники переговорного процесса постоянно меняют свои цели.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи подтвердил факт непрямых контактов. Политик уточнил, что два государства продолжают активно обмениваться замечаниями по корректировке текущего плана через Пакистан.

    Днем ранее агентство Fars сообщило о выдвижении Вашингтоном пяти ответных требований. Американская администрация называет их выполнение строго необходимым для продолжения диалога по урегулированию разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран направил через пакистанских посредников ответную реакцию на инициативу Вашингтона.

    Исламская республика потребовала разблокировки своих финансовых средств за рубежом.

    Иранская сторона выдвинула пять предварительных условий для начала переговоров с Соединенными Штатами.

    18 мая 2026, 09:09 • Новости дня
    Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная отправка американских солдат на иранскую территорию спровоцирует масштабный политический переворот и формирование новой коалиции для отстранения действующего руководства от власти, заявила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

    Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

    «Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

    Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

    Президент США  рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

    Американские сенаторы назвали письмо лидера США об окончании войны уловкой.

    Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 08:08 • Новости дня
    КСИР пригрозил уничтожить все базы США на юге Персидского залива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил о намерении вывести из строя американские военные объекты на фоне блокады Ормузского пролива.

    Иранский Корпус стражей Исламской революции выразил готовность нейтрализовать все военные базы Соединенных Штатов, расположенные на юге Персидского залива, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные средства массовой информации. Подобные меры могут быть приняты из-за продолжающейся американской блокады Ормузского пролива.

    «В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», – заявил представитель военного формирования Ибрагим Зольфагари.

    Угроза прозвучала вскоре после нападения беспилотных аппаратов на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, которое произошло в минувшее воскресенье. В результате атаки один из дронов поразил электрогенератор вблизи атомной электростанции «Барака» в регионе Аль-Дафра, что привело к возгоранию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли удары по американским объектам на территории Ирака, Кувейта и ОАЭ.

    Корпус стражей исламской революции объявил о полном контроле над Ормузским проливом.

    Руководитель группы советников командования КСИР Али Фадави заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке.

    18 мая 2026, 06:46 • Новости дня
    Пентагон разработал план ударов по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагон определил перечень энергетических объектов Ирана для возможных атак в случае соответствующего распоряжения Вашингтона, сообщает CNN со ссылкой на источники.

    По данным CNN, «Пентагон подготовил серию планов по военным целям на случай», если Белый дом «в конечном счете решит одобрить новые удары», передает РИА «Новости».

    В качестве приоритетных целей рассматриваются элементы энергетической и гражданской инфраструктуры. Состоялась встреча президента США с высокопоставленными представителями его администрации в гольф-клубе в штате Вирджиния. В обсуждении приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник Стив Уиткофф.

    Американский лидер выразил серьезное разочарование продолжающейся блокадой Ормузского пролива, которая негативно влияет на мировые нефтяные котировки. Ожидается, что в начале этой недели глава государства проведет еще одно совещание с командой по национальной безопасности для определения дальнейших шагов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом допустил возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на уступки. Помощники главы государства подготовили планы новых бомбардировок на фоне тупика в мирных переговорах.

    18 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    Израильская авиация нанесла удары по десяткам ливанских поселений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская боевая авиация в воскресенье атаковала 37 населенных пункта на юге и востоке Ливана, сообщил ливанский военно-полевой источник.

    Военно-полевой источник в Ливане сообщил о масштабной атаке израильской авиации на территорию страны, передает РИА «Новости». По данным собеседника агентства, ударам подверглись 37 населенных пунктов.

    «В воскресенье вражеской авиацией были атакованы 35 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны», – рассказал источник агентства. Кроме того, 19 поселений подверглись обстрелам израильской артиллерии.

    В четырех населенных пунктах израильская армия задействовала ударные беспилотники. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли 2988 человек, еще 9210 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 мая израильская боевая авиация атаковала 38 населенных пунктов на юге и востоке Ливана.

    Десятого мая министерство здравоохранения республики заявило о гибели 2846 человек из-за массированных ударов.

    Днем ранее при израильском авианалете на поселение Саксакия погибли девять мирных граждан.

    18 мая 2026, 07:17 • Новости дня
    «Хезболла» объявила о десяти атаках на армию Израиля за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о проведении десяти боевых операций против израильской армии на юге Ливана в воскресенье.

    Ливанское движение «Хезболла» провело десять боевых операций против израильской армии на юге Ливана, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы, действия были осуществлены 17 мая и включали атаки по различным военным объектам израильской стороны.

    В заявлении указывается, что удары были нанесены по инженерной технике, военным автомобилям, артиллерийским позициям, средствам радиоэлектронного подавления, а также по скоплениям израильских военных сразу в нескольких районах – Баяда, Ршаф, Адейса, Дейр ас-Сирьян, Накура и возле поселения Йохмор-эш-Шкиф.

    По информации «Хезболлы», бойцы использовали ударные беспилотники, артиллерию, ракетные залпы и взрывные устройства. В частности, отмечается, что при попытке продвижения израильского подразделения в район Сафита в окрестностях Йохмор-эш-Шкиф было подорвано взрывное устройство.

    «Операции стали ответом на продолжающиеся израильские удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня», – сообщили представители движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая ливанское движение сообщило о 13 атаках на позиции израильских военных за сутки.

    Для поражения тяжелой бронетехники ЦАХАЛ шиитские отряды применили управляемые по оптическому кабелю беспилотники.

    В конце апреля Армия обороны Израиля нанесла серию массированных ударов по объектам военной инфраструктуры организации.

    18 мая 2026, 09:45 • Новости дня
