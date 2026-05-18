Жителя Иркутской области осудили на 18 лет за госизмену

Житель Иркутской области Артем Асалхудин приговорен к 18 годам лишения свободы, передает РИА «Новости».
Мужчина признан виновным по ряду тяжких статей, включая государственную измену и подготовку диверсии.
«Суд по совокупности преступлений назначил Асалхудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год шесть месяцев», – говорится в сообщении суда. Осужденного также лишили права в течение двух лет администрировать сайты и публиковать материалы в интернете.
Следствие установило, что осенью 2022 года мужчина размещал в Сети комментарии, оправдывающие теракт в военкомате Усть-Илимска. Летом 2023 года он связался с представителями украинской террористической организации, выразив желание вступить в ее ряды, и начал распространять их агитационную символику.
Впоследствии Асалхудин получил задание поджечь релейный шкаф на участке Восточно-Сибирской железной дороги. Для этого он прошел специальное обучение, однако его действия были вовремя пресечены силовиками. Кроме того, в квартире мужчины обнаружили плантацию конопли, которую он выращивал из приобретенных семян.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Восточный окружной военный суд назначил жителю Новосибирска 13 лет лишения свободы за поджог железнодорожного оборудования.
Суд в Амурской области приговорил местного жителя к 18 годам заключения за подготовку диверсии на Транссибирской магистрали.
Иркутский областной суд отправил местного жителя в колонию на 13 лет за шпионаж в пользу Украины.