  • Новость часаВласти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    18 мая 2026, 10:02 • Новости дня

    Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские газовые котировки в начале новой торговой недели продемонстрировали рост на 4%, вплотную приблизившись к локальным пиковым значениям начала прошлого месяца.

    Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

    В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

    В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

    На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

    Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    Комментарии (7)
    15 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    Лавров: Путин испытал европейцев, предложив Шрёдера в качестве переговорщика
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива назначить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера переговорщиком от Евросоюза спровоцировала бурные дискуссии, став своеобразной проверкой Европы на политическую зрелость, отметил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.

    Европейские страны подняли большой шум после слов президента России о возможных кандидатах в переговорщики от Евросоюза, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи глав МИД стран БРИКС в Нью-Дели.

    «Вдруг они стали говорить, ну да, придется когда-то нам с Россией разговаривать. Но оговариваются при этом. Говорить придется, однако определять, о чем и когда, будем мы – европейцы», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    По словам министра, подобные заявления трудно воспринимать всерьез, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Владимир Путин проверил политическую зрелость европейцев, когда 9 мая предложил кандидатуру Герхарда Шрёдера для ведения диалога с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил об активных дискуссиях среди европейских политиков из-за этой идеи.

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц категорически отверг инициативу о назначении специального представителя.

    Комментарии (6)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    Лавров: Зеленского сделали новым фюрером в Европе

    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    Комментарии (12)
    16 мая 2026, 03:10 • Новости дня
    France24 сообщил об одобрении десятками стран спецтрибунала по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    В пятницу 34 европейских государства, а также Австралия и Коста-Рика, заявили о намерении присоединиться к специальному трибуналу по Украине, чтобы привлечь к ответственности Россию.

    В 2025 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соглашение с Советом Европы о создании юридического органа для преследования за «преступления агрессии» в связи со спецоперацией России в 2022 году.

    Совет министров, в состав которого входят министры иностранных дел 46 государств-членов организации, провел заседание и утвердил резолюцию, закладывающую основу для будущего трибунала, передает телеканал France24.

    В документе также отмечалось, что 34 государства-члена Совета, а также Европейский союз как институт, Коста-Рика и Австралия «выразили намерение» присоединиться к соглашению о создании суда.

    «Время, когда Россия должна понести ответственность за свою агрессию, стремительно приближается»,  – заявил Ален Берсе, генеральный секретарь Совета Европы, который выступает в качестве защитника прав человека и демократии на всем континенте.

    По его словам, специальный трибунал олицетворяет справедливость и надежду, поэтому нужно принять меры для выполнения этого политического обещания.

    В состав базирующейся во Франции правозащитной организации входят 27 стран Европейского союза, а также ключевые европейские государства, не входящие в блок, такие как Турция , Великобритания и Украина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска. В феврале в Москве презентовали доклад Международного общественного трибунала, в котором собрано 24 свидетельства преступлений украинских неонацистов против пожилых людей на освобожденных территориях. Экс-омбудсмен Москалькова заявила о доказательствах геноцида против жителей Донбасса.

    Комментарии (18)
    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Вандал разбил старинный витраж русского собора в Женеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестный вандал проник в ночь на 15 мая в русский православный кафедральный Крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил его исторический витраж. Подозреваемого удалось задержать, говорится в заявлении руководства собора.

    Неизвестный мужчина совершил акт вандализма в русском православном кафедральном Крестовоздвиженском соборе в Женеве в ночь на 15 мая, передает ТАСС.

    Подозреваемого удалось задержать благодаря оперативным действиям службы безопасности и местной полиции.

    «Около полуночи неизвестный проник во двор храма и с особой жестокостью разбил исторический витраж, которому почти 160 лет. После многочисленных попыток ему удалось проникнуть внутрь собора. Затем он пытался войти в алтарь», – говорится в заявлении руководства собора.

    Мотивы преступника и детали о его личности пока не раскрываются, расследование инцидента продолжается. Представители храма подчеркнули, что это не первый случай вандализма в истории собора. Построенный в XIX веке, он является одним из самых известных храмов Русской православной церкви в Европе и славится своими историческими витражами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля неизвестные вандалы осквернили советское воинское захоронение в Вене.

    В мае прошлого года хулиганы попытались облить краской памятник красноармейцам в швейцарском Базеле.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 19:09 • Новости дня
    Фицо назвал Макрона единственным достойным лидером Евросоюза

    Премьер Словакии Фицо предложил назначить Макрона руководителем Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо предложил передать руководство Европейским союзом Эммануэлю Макрону, чьи президентские полномочия во Франции завершаются в 2027 году.

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо выразил уверенность в необходимости передачи лидерства в регионе Эммануэлю Макрону, передает РИА «Новости». Видеозапись выступления политика перед студентами появилась на его официальной странице в соцсетях.

    «Нам нужны сильные лидеры, если бы вы спросили меня, кто бы это мог быть в данный момент, то я скажу, что единственный, кого я считаю способным взять эту роль в Европейском союзе сегодня, – это французский президент Эммануэль Макрон», – заявил Фицо.

    Глава правительства напомнил об истечении президентских полномочий французского лидера в 2027 году. Он добавил, что Европе сейчас крайне необходимы «люди подобного масштаба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте словацкий премьер потребовал заменить Каю Каллас на посту главы дипслужбы Евросоюза из-за недостатка сильных лидеров.

    В мае европейские политики раскритиковали Роберта Фицо за визит в Москву на День Победы.

    Комментарии (9)
    16 мая 2026, 14:55 • Новости дня
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    Spiegel: Партия АдГ захотела перезапустить газопровод «Северный поток»
    @ Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В случае успеха на региональных выборах в Мекленбурге-Передней Померании партия «Альтернатива для Германии» намерена отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток», пишет Spiegel.

    Проект правительственной программы немецкой оппозиции предполагает реанимацию балтийского энергетического маршрута, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    «Северный поток» должен быть отремонтирован, а газопровод через Балтийское море вновь введен в эксплуатацию», – говорится в документе.

    Журналисты отмечают, что это не просто предвыборный лозунг, а конкретный план действий. Земельные выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Сейчас рейтинг партии достигает 35%, поэтому ее вхождение в местный кабмин считается практически неизбежным.

    Взрывы на двух российских экспортных магистралях произошли 26 сентября 2022 года. В компании Nord Stream AG тогда назвали масштаб разрушений беспрецедентным и затруднились оценить сроки ремонта. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Москва запрашивала информацию о ходе расследования диверсии. Однако российская сторона так и не получила официальных данных от европейских государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла потребовал возобновления поставок российского газа.К

    В прошлом году к кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель пообещала перезапустить этот газопровод в случае победы на выборах.

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о планах немецких властей окончательно закрыть данный энергетический проект.

    Комментарии (6)
    16 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    СМИ: Падение украинских дронов привело к краху правительства Латвии

    СМИ: Падение украинских БПЛА привело к краху правительства Латвии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставка премьер-министра Латвии Эвики Силини на фоне инцидентов с украинскими беспилотниками спровоцировала серьезный политический кризис в стране накануне осенних выборов, отмечают западные СМИ.

    Падение латвийского правительства из-за инцидентов с беспилотниками ВСУ создаст политическую нестабильность в решающий для страны момент, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The European Conservative.

    «Латвийское правительство рухнуло в сложнейший момент для безопасности восточного фланга Европы. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку в четверг», – отмечает издание.

    Журналисты подчеркивают, что кризис разразился всего за несколько месяцев до выборов, запланированных на октябрь. Поводом для внутренней напряженности стала ситуация с украинскими беспилотниками, которые пересекли воздушное пространство Латвии на пути в Россию. В Европе и странах Прибалтики опасаются, что политическая нестабильность в Риге может негативно сказаться на дальнейшей поддержке Киева.

    Раскол в политической системе Латвии способен существенно повлиять на результаты предстоящего голосования. Уставшие от текущего курса избиратели могут отдать предпочтение правопопулистской партии «Латвия на первом месте», отмечает The European Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс покинул свой пост после падения беспилотников под Резекне. Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня также объявила об отставке. Президент страны Эдгарс Ринкевичс выдвинул на должность нового главы правительства оппозиционного депутата Андриса Кулбергса.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 12:29 • Новости дня
    Дело по иску ЦБ России против Euroclear передали другому судье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разбирательство по иску Центробанка России к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании 200 млрд евро в Арбитражном суде российской столицы передано новому судье из-за болезни предыдущего, сообщил источник.

    Арбитражный суд Москвы передал дело по иску Центробанка к бельгийскому Euroclear Bank судье Надежде Бушмариной вместо Анны Петрухиной, сказал собеседник РИА «Новости».

    Очередное заседание проходит в пятницу в закрытом режиме.

    Между тем в пресс-службе суда пояснили причину замены. «Судья Петрухина на больничном», – сообщили представители инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18,1 трлн рублей. Позже инстанция назначила заседание по данному делу на начало марта. В апреле слушание перенесли на 15 мая.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Решетников заявил о готовности «Газпрома» добывать газ в Танзании

    Министр Решетников сообщил о планах «Газпрома» добывать газ в Танзании

    Tекст: Мария Иванова

    Крупнейшая российская газовая компания готова поставлять африканской республике технологии и оборудование для реализации комплексных проектов, охватывающих весь цикл от добычи до сбыта углеводородов, сообщил в рамках российско-танзанийской межправительственной комиссии министр экономического развития Максим Решетников.

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил на заседании межправительственной комиссии в Аруше, передает ТАСС. Он рассказал о перспективах сотрудничества двух стран в энергетической сфере.

    «Российский «Газпром» заинтересован в реализации комплексных газовых проектов в Танзании – от добычи до сбыта. Помимо реализации природного газа, СПГ и продуктов нефтехимии, компания готова к поставкам технологий и оборудования для добычи, переработки, транспортировки и сбыта газа», – отметил министр.

    Политик также добавил, что стороны продолжают развивать пилотный проект, запущенный в прошлом году. В рамках этой инициативы в республику планируется поставить два передвижных автомобильных газовых заправщика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Газпром» назвала Африканский континент перспективным направлением для сбыта природного газа.

    В конце 2025 года глава МИД Танзании Табит Комбо выразил готовность десятикратно усилить сотрудничество с Россией.

    В апреле этого года Минтранс сообщил о возможности оперативного рассмотрения заявки на прямые авиарейсы из Дар-эс-Салама в Москву.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Newsweek: Военные США узнали об отмене отправки в Польшу уже в пути

    Tекст: Мария Иванова

    Часть американских солдат, направлявшихся на ротацию в Польшу, получила приказ об отмене командировки уже после отъезда с базы в Техасе, пишут СМИ.

    Американские военнослужащие узнали об отмене отправки в Восточную Европу, находясь в пути, передает РИА «Новости».

    По данным СМИ, решение главы Пентагона Пита Хегсета стало неожиданностью для сотрудников ведомства и европейских союзников.

    «Часть военнослужащих армии США из боевой группы второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии уже покинула свою базу Форт-Худ в штате Техас и направлялась в Польшу, когда поступил приказ прекратить запланированную ротацию», – отмечает пресса.

    Администрация Джо Байдена ранее рассматривала возможность сокращения контингента в регионе, но не успела отдать соответствующий приказ. Источники в НАТО сообщили, что союзники были осведомлены о планах Вашингтона по изменению масштабов присутствия. На фоне этих решений военное присутствие в Европе наращивают Канада и Германия.

    Отмена затронула более 4 тыс. американских военных и соответствующее оборудование. В настоящее время на польской территории расквартировано около 10 тыс. солдат из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство временно прекратило плановую смену контингента на европейском континенте.

    Армия США отменила отправку 4 тыс. военнослужащих второй бронетанковой бригады на польскую территорию.

    Ранее Варшава рассчитывала значительно нарастить присутствие американских вооруженных сил за счет модернизации военных баз.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 16:30 • Новости дня
    Фицо заявил о высоком риске нового покушения

    Фицо обратил внимание СМИ на высокий риск нового покушения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил в СМИ, что считает крайне высокой угрозу нового нападения на фоне политической напряженности в стране.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о высокой вероятности нового покушения. Выступая на пресс-конференции в городе Гандлова, он отметил, что угроза остается серьезной, передает РИА «Новости».

    «Вероятность подобного нападения по-прежнему огромна. Если возьмем лексику, которую оппозиция использует в парламенте, если возьмем то, что происходит на так называемых общественных митингах, которые организовывают против нас, если возьмем то, что я читаю в СМИ, то должен повторить, что воспитание нового террориста продолжается, это вопрос времени, когда кто-то придет», – сказал Фицо.

    По его словам, ненависть, распространяемая некоторыми оппозиционными политиками и средствами массовой информации, может снова привести к трагическим последствиям. При этом премьер подчеркнул, что не испытывает гнева по отношению к Юраю Цинтуле, совершившему на него покушение в мае 2024 года, объяснив его действия политической атмосферой. Фицо также поддержал решение суда квалифицировать действия нападавшего как террористический акт.

    Напомним, покушение на словацкого премьера произошло 15 мая 2024 года у дома культуры в городе Гандлова в центральной части страны, где проходило выездное заседание правительства. Фицо получил тяжелые ранения, перенес несколько операций. К работе премьер Словакии вернулся лишь в июле 2024 года. А в октябре 2025 года суд приговорил 73-летнего Цинтулу к 21 году лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года Фицо уже говорил о новых попытках покушения на свою жизнь. В октябре 2025 года суд приговорил нападавшего Юрая Цинтулу к 21 году тюрьмы за террористическую атаку. В конце апреля текущего года Верховный суд Словакии отклонил апелляцию обвиняемого.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров отказался воспринимать всерьез призывы Евросоюза к диалогу

    Tекст: Мария Иванова

    Внезапные инициативы европейских чиновников о возобновлении контактов с Москвой выглядят неубедительно после недавних призывов нанести России стратегическое поражение, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал инициативы европейских чиновников о возобновлении контактов, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, подобные идеи звучат странно на фоне прежних призывов нанести Москве стратегическое поражение.

    «Знаете, я просто не могу серьезно воспринимать такие заявления», – подчеркнул Сергей Лавров в беседе с журналистами в Нью-Дели.

    Министр обратил внимание на то, что в Европе неожиданно осознали неизбежность выстраивания отношений. При этом западные представители по-прежнему пытаются самостоятельно определять повестку возможных переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров отметил желание европейских стран самостоятельно определять условия переговоров с Москвой.

    Незадолго до этого лидеры Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска мирного диалога между Евросоюзом и Россией.

    При этом западные государства открыто вынашивают планы нанесения России стратегического поражения.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    FT: ЕК прорабатывает пошлины на китайские химикаты и оборудование

    FT узнала о планах ЕС ввести жесткие антикитайские пошлины

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель намерен защитить европейскую промышленность от наплыва товаров из КНР, ограничив максимальную долю закупок у одного поставщика 40%, сообщает Financial Times.

    Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович готовит ограничения на ввоз оборудования и химикатов из КНР, передает РИА «Новости».

    «Шефчович планирует серию жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование, чтобы остановить сильный наплыв продукции, который пошатнул позиции европейских производителей», – отмечает издание со ссылкой на газету Financial Times.

    Евросоюз намерен заставить бизнес диверсифицировать поставки для снижения зависимости от импорта. Планируется установить лимит закупок у одного продавца на уровне 30-40%. Оставшуюся часть товаров компаниям придется приобретать как минимум у трех независимых поставщиков из разных государств.

    Инициативу представят на заседании Еврокомиссии 29 мая, а в конце июня проект могут утвердить лидеры европейских стран. Ограничения затронут не только Пекин, но и поставщиков ценного сырья из США, Катара и Индонезии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый пятилетний план Китая угрожает европейской экономике из-за активного развития химической промышленности.

    Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил Пекину введением таможенных пошлин для устранения торгового дефицита.

    Европейская комиссия запланировала введение сборов в размере до 50% на китайскую сталь.

    Комментарии (0)
    Главное
    За Ермака внесли полную сумму залога
    Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода
    Ростех анонсировал выпуск российского сверхтяжелого двигателя
    Поток переселенцев в Россию по госпрограмме сократился
    Полиция Британии начала расследование из-за спящей охраны короля
    Найденный под Владивостоком пароход перевозил таинственный груз
    Автолюбителям напомнили правила безопасности в жару