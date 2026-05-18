Стоимость газа в Европе выросла до апрельских максимумов

Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 625 долларов

Tекст: Мария Иванова

Утром в понедельник стоимость июньских фьючерсов по индексу хаба TTF поднялась выше 625 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

На лондонской бирже ICE торги открылись у отметки 615,3 доллара, однако вскоре показатель достиг 627,3 доллара.

В марте средние котировки выросли почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. Тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа.

В апреле стоимость энергоносителя снизилась примерно на 14%. Резкий спад произошел после заявления Дональда Трампа о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В результате цены обвалились до 545 долларов.

Исторический рекорд стоимости газа в Европе зарегистрировали весной 2022 года. Тогда котировки достигли беспрецедентного уровня в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 мая биржевые цены на газ закрепились около 587 долларов за тысячу кубометров.

На следующий день европейские газовые фьючерсы резко подешевели на фоне сообщений о возможном примирении США и Ирана.

Утром 7 мая стоимость топлива достигла отметки 538,5 доллара за тысячу кубометров.