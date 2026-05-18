    18 мая 2026, 09:45 • Новости дня

    Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили запущенные из Ирака дроны

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии успешно отразили утреннюю атаку, сбив три дрона после их вторжения в воздушное пространство страны.

    Инцидент произошел в воскресенье, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства обороны Турки аль-Малики подтвердил в соцсети факт перехвата беспилотных аппаратов.

    «В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – отметил военный.

    Представитель ведомства подчеркнул готовность принять все необходимые оперативные меры для защиты жителей. По его словам, страна оставляет за собой право на ответные действия в подходящее время и в нужном месте ради сохранения суверенитета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силы противовоздушной обороны королевства перехватили семь баллистических ракет и восемнадцать беспилотников.

    Месяцем ранее саудовские военные сбили три дрона к востоку от Эр-Рияда.

    За несколько дней до этого системы защиты уничтожили девять вражеских аппаратов.

    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    18 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов

    Tекст: Антон Антонов

    Генерал-майор Ави Блот, командующий Центральным военным округом Израиля, подписал поправку к указу о мерах безопасности на Западном берегу реки Иордан, закон о смертной казни для террористов начинает применяться, сообщило министерство обороны страны.

     «Закон о смертной казни для террористов начинает применяться», – указано в заявлении военного ведомства. Отмечается, что поправка даст возможность использовать «смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что внедрение этого закона отражает четкое и однозначное изменение государственной политики после атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Позже министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров.

    16 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    NYT узнала об усиленной подготовке Трампа к продолжению войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп должен принять решение о возобновлении ударов по Ирану, так как основные его советники разработали планы боевых действий из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.

    «В пятницу президент Трамп вернулся из Китая, где ему предстояло принять важные решения по Ирану, поскольку его ближайшие помощники разработали планы возобновления военных ударов на случай, если Трамп решит попытаться выйти из тупика с помощью новых бомбардировок», – пишет New York Times (NYT).

    По словам помощников, Трампу еще предстоит принять решение о дальнейших шагах. Официальные лица из заинтересованных стран пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран вновь открыть Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, а также попытаться убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая и смертоносная военная вылазка в Иран увенчалась успехом, говорится в статье.

    При этом Трамп повторил журналистам на борту президентского самолета вскоре после того, как покинул Пекин, что последнее мирное предложение от Ирана неприемлемо.

    «Я просмотрел это, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это», –  сказал он.

    Трамп сказал, что обсуждал Иран с председателем КНР Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа, поставляемых через пролив. Но он не просил господина Си оказывать давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном. А в середине мая намекнул на продолжение боевых действий против Ирана. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране, в очередной раз заявив о полной победе США над Ираном.

    18 мая 2026, 00:58 • Новости дня
    В Ираке нашли вторую секретную израильскую базу

    Tекст: Антон Антонов

    На территории Ирака выявили вторую израильскую военную базу, пишет New York Times со ссылкой на региональных чиновников.

    О появлении второго засекреченного лагеря The New York Times рассказали региональные чиновники. Военный объект Израиля обнаружил пастух Авад аль-Шаммари. Его семья считает, что именно это привело к его гибели. По словам свидетелей, его пикап подвергся обстрелу со стороны вертолета.

    По данным служб безопасности, эта площадка была создана до начала текущего конфликта между США, Израилем и Ираном. Ее использовали в ходе 12-дневного противостояния с Тегераном в июне 2025 года.

    Подготовка к возведению временного объекта началась еще в конце 2024 года. Израильские военные искали отдаленные участки для действий в будущих конфликтах. При этом израильское командование отказалось комментировать информацию о найденных позициях. Вашингтон знал о существовании как минимум одной такой базы с июня 2025 года. Это означает, что американская сторона скрыла от Багдада присутствие враждебных сил.

    Во время короткой войны в прошлом году и текущего кризиса Соединенные Штаты заставляли Ирак отключать радары для защиты американской авиации. В результате Багдад стал сильнее зависеть от союзников в вопросах обнаружения угроз. Ситуация подчеркивает неспособность страны полностью контролировать собственную территорию, пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Wall Street Journal со ссылкой на источники, в том числе среди американских чиновников сообщала, что власти Израиля разместили на иракской территории тайную военную базу для воздушных атак против Ирана.

    16 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    В Госдепартаменте заявили о продлении перемирия между Ливаном и Израилем

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявил спикер Госдепартамента США Томми Пиготт, израильские и ливанские представители провели «высокопродуктивные переговоры» в Вашингтоне 14 и 15 мая, поэтому ранее заключенное между странами перемирие будет продлено.

    «Перемирие, объявленное 16 апреля, будет продлено на 45 дней для обеспечения дальнейшего прогресса. Государственный департамент возобновит политический этап переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен этап переговоров по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран», – написал он в соцсети Х.

    Пиготт выразил надежду, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности, а также помогут обеспечить безопасность вдоль их общей границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном. Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан. Израильская авиация нанесла удар возле больницы в ливанском Тире.


    15 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров назвал простенькой комбинацией требования США к Китаю по Ормузу

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Вашингтона заставить Пекин повлиять на позицию Тегерана по Ормузскому проливу было охарактеризовано главой МИД Сергеем Лавровым как примитивная комбинация, недостойная служить примером для мировой дипломатии.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию по итогам визита в Индию, передает РИА «Новости».

    Дипломат счел сомнительной тактику американской стороны.

    «Знаете, такая простенькая комбинация, конечно. Я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», – заявил Сергей Лавров журналистам. Речь идет о попытках Вашингтона заставить китайское руководство повлиять на решения Ирана касательно открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов.

    Иранские военные десятикратно увеличили зону своих операций в этой акватории.

    Пекин ранее выразил готовность содействовать запуску мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

    16 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских государств инициировали диалог с военно-морскими силами Ирана для возобновления безопасного движения торговых судов по ключевому нефтяному маршруту, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Консультации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции касаются транзита через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Этот маршрут имеет критическое значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

    Иранская гостелерадиокомпания подтвердила факт контактов. «Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», – говорится в заявлении.

    Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон договорились о постепенном снятии ограничений на судоходство. Вскоре после этого Катар провел первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал обязательным условием для безопасного транзита сотрудничество торгового флота с иранскими военно-морскими силами.

    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    15 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам саммита в Нью-Дели выступили с совместным требованием к израильской стороне о полном выводе вооруженных сил из Ливана.

    Руководители внешнеполитических ведомств государств БРИКС призвали израильские власти освободить ливанские земли. Соответствующее заявление было сделано по результатам встречи в Нью-Дели, пишет РИА «Новости» .

    В документе подчеркивается необходимость соблюдения ранее достигнутых соглашений. «Они призвали Израиль соблюдать договоренности, достигнутые с правительством Ливана, и вывести свои оккупационные силы со всей ливанской территории, включая пять районов на юге Ливана, где они продолжают находиться», – отмечается в тексте заявления.

    Ранее в пятницу участники саммита БРИКС в Нью-Дели также выступили за немедленное снятие всех ограничений с Гаваны. Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном.

    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    16 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    План Трампа по страхованию судов в Ормузе потерпел крах

    Tекст: Мария Иванова

    Американская инициатива по страхованию морских перевозок стоимостью 40 млрд долларов оказалась невостребованной из-за невыполненных обещаний Вашингтона обеспечить танкерам военное сопровождение, отмечает Financial Times.

    Американский бизнес проигнорировал проект президента США, передает РИА «Новости». В марте глава государства обещал организовать военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе и предоставить им недорогую страховку. Для реализации задумки власти привлекли две профильные компании.

    Газета Financial Times отмечает полное отсутствие спроса на предложенную услугу. «К программе, стоимость которой достигает 40 млрд долларов, до сих пор вообще не прибегали..., хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный», – говорится в публикации.

    Брокеры объясняют неудачу несоответствием инициативы строгим критериям транзита. Кроме того, обещанный военный эскорт торговых кораблей так и не заработал в полную силу.

    В конце февраля Вашингтон наносил удары по иранской территории. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако Соединенные Штаты начали блокаду портов, а Тегеран ввел особые правила судоходства в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США анонсировал операцию по выводу заблокированных в Ормузском проливе судов. При этом американские военные корабли не планировали в обязательном порядке сопровождать коммерческие рейсы.

    Позже Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход танкеров.

    17 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    В Турции сообщили о планах кабмина обсудить непрямые переговоры США и Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В понедельник турецкое правительство под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит ход непрямых контактов Вашингтона и Тегерана, а также вопросы энергетической безопасности страны, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

    Ситуация вокруг переговоров США и Ирана станет одной из ключевых тем грядущего заседания кабинета министров Турции, передает РИА «Новости». Источник в администрации президента сообщил агентству, что участники встречи обсудят текущий этап диалога между государствами.

    «На заседании будет рассмотрен текущий этап непрямых переговоров между США и Ираном, а также ситуация вокруг достижения постоянного и всеобъемлющего перемирия между сторонами», – заявил собеседник. Отдельное внимание планируется уделить последствиям фактической блокады Ормузского пролива для турецкой экономики и диверсификации поставок энергоносителей.

    Кроме того, на повестке дня стоят итоги визита Эрдогана в Казахстан, развитие связей в тюркском мире и результаты двусторонних контактов. Во внутриполитическом блоке министры рассмотрят процесс «Турция без террора» и подготовку новых законодательных инициатив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран рассматривают одностраничный план прекращения военных действий.

    Американский истребитель атаковал иранский танкер при попытке прорыва морской блокады.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой продления режима прекращения огня.

