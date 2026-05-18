Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили запущенные из Ирака дроны

Инцидент произошел в воскресенье, передает РИА «Новости». Официальный представитель министерства обороны Турки аль-Малики подтвердил в соцсети факт перехвата беспилотных аппаратов.

«В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – отметил военный.

Представитель ведомства подчеркнул готовность принять все необходимые оперативные меры для защиты жителей. По его словам, страна оставляет за собой право на ответные действия в подходящее время и в нужном месте ради сохранения суверенитета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле силы противовоздушной обороны королевства перехватили семь баллистических ракет и восемнадцать беспилотников.

Месяцем ранее саудовские военные сбили три дрона к востоку от Эр-Рияда.

За несколько дней до этого системы защиты уничтожили девять вражеских аппаратов.