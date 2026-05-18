Авианосец Gerald R. Ford вернулся в США после рекордного похода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авианосец Ford с экипажем из почти 4,5 тыс. моряков вернулся на военно-морскую базу Норфолк после 326 дней в море, передает TWZ.

Корабль покинул США почти год назад для планового похода в Европу, однако его миссия неоднократно продлевалась из-за операций на двух континентах.

В ноябре авианосная ударная группа была переброшена в Карибское море для участия в операции по эвакуации президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Затем, несмотря на возражения командования ВМС, корабли пересекли Атлантику для поддержки операции против Ирана в Восточном Средиземноморье и северной части Красного моря.

За время похода авианосец прошел более 105 тыс. километров и обеспечил более 12 тыс. вылетов авиации. По прибытии ударная группа была удостоена высшей награды для воинских частей – Presidential Unit Citation.

На прошедшей неделе в порты приписки также вернулись авианосцы George Washington, Dwight D. Eisenhower и Theodore Roosevelt. Как сообщил представитель ВМС, George Washington завершил короткий испытательный поход после ремонта и сейчас «проводит плановые операции для оттачивания боевых навыков моряков».

В настоящее время США сохраняют значительное военно-морское присутствие на Ближнем Востоке для обеспечения блокады Ирана. В зоне ответственности Центрального командования находятся две авианосные и одна амфибийная ударные группы – в общей сложности более 20 кораблей. По данным американских военных, силы коалиции уже перенаправили 81 торговое судно и вывели из строя четыре корабля, пытавшихся прорвать блокаду.

