Экс-конгрессвумен Грин предрекла США политическую революцию из-за Ирана

Экс-конгрессвумен Грин предрекла революцию в США при вводе войск в Иран

Tекст: Вера Басилая

Соединенные Штаты столкнутся с серьезными внутренними потрясениями, если президент США примет решение направить армию на Ближний Восток, передает РИА «Новости».

Подобный шаг вызовет немедленную реакцию общества, заявила в социальной сети X бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», – написала политик. Она подчеркнула, что действующая американская администрация грубо нарушила собственное обещание избегать новых вооруженных конфликтов.

Тейлор Грин также пообещала лично поспособствовать созданию мощного объединения граждан. По ее словам, такая коалиция станет неостановимой силой, способной отстранить нынешнее руководство страны от власти и положить конец бессмысленной войне.

Президент США рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против Ирана.

Также американский лидер заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

Советники главы Белого дома разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.