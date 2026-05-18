Фидан и Мерц наметили переговоры в Берлине

Партия АдГ потребовала проведения досрочных выборов в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Политики из «Альтернативы для Германии» отреагировали на резкие высказывания лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Баварии охарактеризовал объединение как главную угрозу демократии.

В ответ представители оппозиции опубликовали официальное обращение. «Зедер называет АдГ «худшей правой организацией Европы» и имеет в виду 29% избирателей. Тот, кто так отзывается о собственном народе, не имеет права оставаться в демократическом обществе. Досрочные выборы – сейчас», – говорится в публикации.

Согласно свежим результатам опроса института INSA, уровень поддержки оппозиционеров достиг рекордных 29%. Сопредседатель политической силы Алиса Вайдель указала на неизбежность грядущих перемен в стране.

При этом 23 февраля в государстве уже состоялось досрочное голосование, на котором победил блок ХДС/ХСС. Тогда правые заняли второе место с результатом 20,8%, а в апреле была сформирована новая правящая коалиция.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.

Уровень поддержки правящей коалиции за год снизился почти на семь процентных пунктов.

В конце апреля рейтинг ведущей оппозиционной силы взлетел до беспрецедентных 28 процентов.