Ким Чен Ын потребовал превратить границу с Южной Кореей в крепость

Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье северокорейский лидер Ким Чен Ын провел совещание с командирами дивизий и бригад Корейской народной армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦТАК.

«В частности, он коснулся политики нашей партии по защите территории, направленной на укрепление частей передовой линии, охраняющих южную границу, и превращение пограничной линии в неприступную крепость», – говорится в сообщении.

По данным агентства, Ким Чен Ын заявил о готовности переформировать структуру военных организаций в рамках важных решений для более последовательного сдерживания войны. Он намерен укрепить передовые подразделения и другие ключевые части в военно-техническом отношении. Лидер КНДР подчеркнул ответственность командиров за превращение армии страны в «самую сильную в мире».

ЦТАК передает, что Ким Чен Ын назвал тренировки для совершенствования боевой подготовки основным занятием в армии. Он поручил упорядочить систему учений и усилить утилитарные тренировки. По его указанию, занятия должны соответствовать меняющемуся характеру современной войны и тенденциям развития Корейской народной армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын в ноябре 2024 года в программной речи на совещании командиров батальонов заявил о возрастании вероятности вооруженного конфликта на Корейском полуострове и первоочередной задаче подготовки Народной армии.

В апреле 2024 года военные Северной Кореи в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей заминировали еще одну дорогу для совместного поиска останков погибших в Корейской войне.

В июне 2024 года южнокорейские СМИ сообщили о работах северокорейских военных по строительству укреплений или длинной стены в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.