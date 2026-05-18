МВД: Аферисты стали похищать деньги под видом резервного фонда России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дистанционные мошенники стали применять обновленную тактику обмана, заявляя жертвам о том, что их личные средства якобы входят в состав резервного фонда государства, передает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Сначала злоумышленники связываются с человеком через мессенджеры, утверждая, что произошла утечка персональных данных.

Затем к разговору подключается фальшивый представитель спецслужб, который сообщает о попытке перевода денег на финансирование терроризма от имени жертвы.

«Далее с жертвой ведет беседу «следователь» или «начальник службы безопасности ЦБ», со слов которого все накопления человека не принадлежат ему, а являются частью резервного фонда РФ», – говорится в материалах МВД.

После этого преступники требуют обналичить финансы и передать их курьеру для проверки.

В процессе общения аферисты подробно инструктируют граждан, как вести себя в отделении банка и что отвечать сотрудникам, чтобы снять наличные. МВД призвало россиян сохранять бдительность и немедленно прерывать подобные телефонные звонки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале житель Москвы перевел лжесотрудникам спецслужб 41 млн рублей на некий «резервный фонд». В начале мая аферисты использовали сложный сценарий с участием фальшивых следователей для кражи сбережений под предлогом повышения пенсии.