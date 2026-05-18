    18 мая 2026, 08:17 • Новости дня

    Власти Москвы напомнили автомобилистам о правилах безопасности в жару

    Департамент транспорта Москвы напомнил правила безопасности в жару

    Tекст: Мария Иванова

    Столичным автомобилистам настоятельно рекомендовали пить больше воды, проветривать салоны машин и не оставлять внутри детей из-за высоких температур.

    О наступлении знойной погоды и мерах предосторожности сообщил Telegram-канал Дептранса столицы.

    «Сегодня в городе ожидается жаркая погода, без осадков», – говорится в публикации. Водителей попросили внимательно относиться к своему здоровью и употреблять достаточное количество жидкости.

    Перед поездкой специалисты рекомендуют тщательно проветривать салон. Особое внимание ведомство обратило на недопустимость нахождения детей и домашних животных в запертых автомобилях, так как в условиях высоких температур это крайне опасно для жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС предупредили москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление суточных рекордов тепла в столичном регионе.

    17 мая 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе середина мая в столице достигнет летних значений температуры воздуха и в центре города может достигнуть +31 градуса, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «В центре города, в пределах Садового кольца до +30... +31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что такие показатели температуры продержатся с понедельника по четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России. Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве.


    17 мая 2026, 12:09 • Новости дня
    Покинувшая Россию Toyota зарегистрировала пять новых автомобильных брендов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская корпорация Toyota, ушедшая из России, зарегистрировала в РФ пять товарных знаков названий автомобилей.

    Заявки на оформление марок Lexus LX700h, Fortuner, Land Cruiser, BZ4X и Corolla Cross были поданы весной 2025 года, передает ТАСС. Документы направлялись напрямую из Японии. Знаки защищены по международной классификации товаров сроком на десять лет. Осенью 2022 года корпорация объявила о полной остановке сборки машин на своем предприятии в Петербурге. Мощности этого завода позволяли выпускать до 100 тыс. автомобилей ежегодно.

    «Известные зарубежные бренды стараются обеспечить как регистрацию, так и продление действия своих торговых знаков на территории России», – заявлял ранее руководитель Роспатента Юрий Зубов. Он пояснял, что регистрация необходима для защиты оригинальной продукции от подделок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее японская компания зарегистрировала в России товарный знак Lexus LBX.

    В марте Роспатент закрепил за концерном исключительные права на бренд Corolla.

    В январе ведомство одобрило заявку автопроизводителя на регистрацию словесного знака Wigo.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 15:56 • Новости дня
    «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице и Подмосковье на предстоящей неделе установится экстремально высокая температура воздуха, превышающая климатическую норму на несколько градусов.

    Экстремальные погодные условия ожидаются в Московском регионе с понедельника по субботу, передает РИА «Новости». Согласно данным прогностической карты Гидрометцентра, в воскресенье также возможна гроза с дождем.

    «С 18 по 22 мая ожидается аномально-жаркая погода (среднесуточная температура воздуха выше нормы на семь-девять градусов) и сильная жара в дневные часы (максимальная температура воздуха +30...+32 °C)», – говорится в сообщении ведомства.

    До полуночи понедельника в Подмосковье будет действовать четвертый класс пожарной опасности. Специалисты подчеркнули, что при оранжевом уровне погодной угрозы возрастает вероятность стихийных бедствий и материального ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в столице.

    Столичное управление МЧС предупредило москвичей о повышении дневной температуры до 32 градусов.

    Ранее аномальная погода обновила исторические максимумы тепла в пяти российских регионах.


    16 мая 2026, 16:10 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

    Синоптик Леус спрогнозировал обновление 130-летнего рекорда жары в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе на следующей неделе ожидается аномальная жара, которая может побить температурные максимумы, установленные более века назад.

    Суточные рекорды тепла могут обновиться 19, 20 и 21 мая в Москве.

    Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, рекорд для 20 мая держится почти 130 лет и составляет плюс 29,7 градуса.

    Нынешний месяц в столичном регионе уже отметился резкими колебаниями температуры. Начавшись заморозками, к концу первой недели он поднял температуру почти до 29 градусов, а в Подмосковье показал первые плюс 30 градусов. Затем последовало похолодание до плюс 12 градусов днем.

    С началом новой недели столбики термометров вновь приблизятся к 30-градусной отметке. Регион окажется на периферии барического максимума, который сделает погоду преимущественно солнечной и сухой. В понедельник и четверг воздух прогреется до плюс 28–30 градусов, во вторник и среду – до плюс 29–31 градуса. Ночью также будет тепло, до плюс 14–18 градусов.

    В пятницу атмосфера над регионом станет неустойчивой, местами пройдут короткие грозовые дожди, которые немного собьют жару.

    Подобная 30-градусная жара в мае в Москве бывает нечасто, лишь один раз в пять-шесть лет, отметил синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологическое лето вернулось в столицу в середине мая.

    Неделей ранее воздух в городе прогрелся выше 27 градусов.

    Синоптик Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусную жару на юге Подмосковья.

    17 мая 2026, 03:25 • Новости дня
    Генконсул Черкашин заявил об интересе австрийцев к российским «Нивам»

    Tекст: Катерина Туманова

    На одной из автовыставок в Зальцбурге, где представлялись российские автомобили «Нива» и мотоциклы, австрийцы проявили неподдельный интерес, так как среди них немало искренне интересующихся Россией и путешествующих по ней, заявил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

    «В этом году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, среди прочего была представлена российская продукция – автомобили «Нива» и мотоциклы. И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», – рассказал он РИА «Новости».

    По его словам, в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов особенно заметен интерес австрийцев к России и ее культуре, к тому же немало австрийских путешественников, которые пытались объехать Россию на велосипеде или пройти ее пешком.

    «В большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной», – добавил он.

    Черкашин сообщил, что такие отважные австрийцы проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте всем вокруг, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России.

    Один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.

    «Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки», – рассказал генконсул.

    Теперь, подчеркнул он, для поездки в Россию иностранец может запросить электронную визу, которая не требует явки в консульство или получения приглашения, а срок ее действия – 30 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вене прошел митинг против помощи Киеву и антироссийских санкций. Российский санитар вывез на одной «Ниве» 15 раненых с передовой.


    16 мая 2026, 02:10 • Новости дня
    Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном регионе пляжный сезон стартует на следующей неделе, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно», – сообщил он РИА «Новости».

    Напомним, в апреле синоптик Шувалов сообщал, что водоемы для купания в Москве прогреются ко второй половине июня.

    При этом в пресс-службе столичного главка МЧС России предупредили, что жаркая погода с температурой воздуха до 32 градусов установится в столице в начале следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России.


    17 мая 2026, 18:41 • Новости дня
    Пациент пострадал в ДТП с легковым автомобилем и скорой в Ленобласти

    Tекст: Ольга Иванова

    В Ленинградской области произошло столкновение легкового автомобиля и кареты скорой помощи, в результате которого травмы получил перевозимый пациент.

    Авария случилась во Всеволожском районе в воскресенье около 16:40 мск перед съездом на кольцевую автодорогу. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, передает РИА «Новости».

    «Предварительно, в результате столкновения пострадал пациент, находящийся в автомобиле скорой медицинской помощи. Его состояние уточняется», – заявили в ведомстве.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в Петербурге при столкновении скорой помощи и иномарки пострадали четыре человека.

    В феврале на Сахалине перевозившая пациентку машина медиков попала в аварию с легковым автомобилем.

    В ноябре прошлого года в Туле при столкновении скорой и легковушки погибла пассажирка.

    15 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    МЧС предупредило о наступлении сильной жары в Москве на следующей неделе

    Tекст: Мария Иванова

    На предстоящей рабочей неделе, с 18 по 22 мая, москвичей ожидает сильный зной с повышением дневной температуры до 32 градусов, предупредили в МЧС.

    Сильная жара придет в столицу в начале следующей недели, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы столичного главка МЧС , знойная погода продержится несколько дней.

    «В период с 18 по 22 мая на территории Москвы ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха днем 30-32 градуса», – говорится в сообщении ведомства.

    Спасатели призывают горожан соблюдать осторожность из-за высоких температур. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше питьевой воды.

    Кроме того, в МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и исключить любое обращение с открытым огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России.

    Из-за повышения пожарной опасности МЧС допустило временный запрет на приготовление шашлыков.

    16 мая 2026, 17:45 • Новости дня
    Грузовик протаранил восемь легковых автомобилей на подмосковной трассе

    Грузовик врезался в восемь стоявших на светофоре машин в Подмосковье

    Tекст: Мария Иванова

    В результате масштабной аварии на магистрали А-108 в Дмитровском районе, когда большегруз въехал в остановившиеся автомобили, травмы получили четыре человека.

    Массовая авария произошла на автодороге А-108, передает ТАСС сообщение подмосковной полиции.

    «Сегодня около 16.00 мск на 65-м километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП на данный момент за медицинской помощью обратились четыре человека», – заявили в ведомстве.

    По предварительным данным, водитель большегруза не успел затормозить и въехал в восемь автомобилей. Транспортные средства стояли на запрещающий сигнал светофора.

    Из-за инцидента проезд на этом отрезке трассы серьезно осложнен. Сотрудники Госавтоинспекции призывают автомобилистов заранее искать пути объезда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая в подмосковном Серпухове пострадали четыре человека при столкновении скорой помощи и легкового автомобиля.

    Месяцем ранее на юго-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей.

    В феврале на подмосковной трассе М-4 зафиксировали пять аварий с 12 машинами.

    16 мая 2026, 15:52 • Новости дня
    В Гонконге запланировали испытания двухтонных электрических летающих грузовиков

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие полгода Гонконг планирует провести первые испытания инновационных электрических аппаратов вертикального взлета для перевозки грузов.

    Тестирование первых двухтонных летающих автомобилей, предназначенных для грузоперевозок, пройдет в Гонконге до конца текущего года, передает РИА «Новости». Информацию о грядущих испытаниях подтвердил технический директор консалтинговой компании AECOM Люй Имин.

    «Испытательные полеты первого в Гонконге двухтонного электрического летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) могут состояться в течение следующих шести месяцев», – сообщил представитель компании. Сейчас разработчики активно обсуждают детали проекта с местными властями, в том числе с департаментом гражданской авиации.

    Новые электрические грузовики способны зависать в воздухе подобно вертолетам, а затем переходить в режим самолетного полета. Данная модель разработана специально для транспортировки тяжелых грузов, являясь более тихой, экологичной и экономичной альтернативой обычным дронам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь китайских производителей запланировали начать поставки летающих автомобилей до конца этого года.

    В марте специалисты КНР успешно испытали тяжелый грузовой беспилотник «Чанъин-8». Компания XPeng Motors пообещала наладить массовое производство подобных аппаратов в 2026 году.

    17 мая 2026, 09:28 • Новости дня
    Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Желтый уровень погодной опасности объявлен на территории Московского региона из-за прогнозируемой грозы с дождем, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    О надвигающейся непогоде предупредили специалисты Гидрометцентра РФ, передает ТАСС. «В период с 12:00 мск до конца суток в отдельных районах Подмосковья ожидается гроза с дождем, желтый погодный уровень», – рассказал представитель ведомства. Он напомнил, что этот статус сигнализирует о потенциальной угрозе.

    Метеорологи не исключают возникновения грозы непосредственно в мегаполисе. Согласно прогнозам, непогода может накрыть город в период с 15:00 до 18:00, а также поздним вечером. Суммарно на столичные улицы может пролиться до пяти миллиметров осадков.

    Днем на фоне переменной облачности воздух в Москве прогреется до 24-26 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от 22 до 27 градусов. Прогнозируется восточный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Дополнительно в области действует предупреждение из-за высокой вероятности пожаров четвертого класса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 мая Гидрометцентр объявил желтый уровень метеорологической опасности в столичном регионе из-за сильных дождей.

    Неделей ранее синоптики ввели аналогичное предупреждение по причине ожидаемых ливней с сильными порывами ветра.

    Накануне этого первая за год гроза прошла в северо-западной части Московской области.

    16 мая 2026, 08:43 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал мощные ливни на юге России в выходные

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные, в эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье, где за 48 часов может выпасть до 50 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Мощные ливни накроют сразу несколько регионов страны, передает РИА «Новости». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил: «В выходные расклад барических сил на синоптической карте будет следующим. Восточная половина Европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона».

    Синоптик уточнил, что в средней полосе существенные дожди маловероятны. Самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе страны. В Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья пройдут обложные осадки интенсивностью до 10–30 миллиметров за двое суток.

    Эпицентром ненастья станут южные территории и республики Северного Кавказа, где местами выпадет до 50 миллиметров осадков. Несмотря на это, температурный фон останется выше нормы. На Русском Севере ожидается до 20 градусов тепла, на Урале, в Коми и Поволжье воздух прогреется до плюс 30, а в средней полосе и на юге – до 22 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая синоптик Евгений Тишковец пообещал москвичам резкое похолодание к выходным.

    Метеорологи предсказали жителям столицы кратковременные дожди с грозой и градом.

    18 мая 2026, 07:18 • Новости дня
    Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В минувшее воскресенье столица столкнулась с небывалыми дождями, превысившими исторический максимум более чем вековой давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

    Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

    При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.

    18 мая 2026, 06:16 • Новости дня
    С ввезшего 12 премиум-машин мужчины взыскали 3,3 млн рублей за обход утильсбора

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд в Воронеже обязал мужчину выплатить 3,3 млн рублей за попытку сэкономить на утилизационном сборе при ввозе 12 премиальных автомобилей из-за границы,

    Воронежские таможенники выиграли суд против гражданина, который ввез в Россию 12 дорогих иномарок под видом личного имущества, передают РИА «Новости».

    Среди автомобилей числятся Mercedes-Maybach S 560, Audi Q8, BMW 420dx Drive и другие модели премиум-класса.

    По данным материалов дела, ответчик оформил все машины как личное имущество, чтобы сэкономить на утилизационном сборе. За Maybach он заплатил 5,2 тыс. рублей, за остальные авто – от 3,4 до 5,2 тыс. рублей. Однако проверка показала, что ни одна машина не была поставлена на учет, а все они ушли сторонним покупателям в разных регионах.

    Таможня пересчитала сбор по коммерческому коэффициенту и доначислила более 3,3 млн рублей с учетом пени. Ответчик пытался доказать, что законодательство не имело четких критериев разделения личного и коммерческого ввоза.

    «Понятие «для личного пользования» является в действующем законодательстве достаточно определенным и не дает оснований лицам, ввозящим транспортные средства для перепродажи, уплачивать утилизационный сбор в размере, предусмотренном для транспортных средств, ввозимых для личного пользования», – говорится в судебном решении.

    Суд обязал мужчину выплатить всю сумму недоимки и пени за каждый день просрочки.

    Автоэксперт Петр Баканов пояснял, что в 2026 году ключевым фактором изменения российского авторынка стал именно утильсбор. Его корректировка сильно бьет по конечной цене и вынуждает компании менять моторную линейку или полностью снимать отдельные версии с продаж.

    18 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали повторение магнитной бури в течение суток

    ИКИ РАН: Землю накроет слабая магнитная буря из-за выброса плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли остается нестабильной, и в ближайшие сутки планету ожидает новая волна возмущений из-за недавнего выброса солнечной плазмы, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Последствия недавних геомагнитных возмущений не окончательно нейтрализованы, передает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра по-прежнему превышает норму и составляет от 500 до 600 километров в секунду вместо обычных 300 или 400. В ближайшие сутки планеты достигнет выброс массы от вспышки, зафиксированной 16 мая.

    «Солнце начинает неделю в возбужденном состоянии», – подчеркнули исследователи.

    Это событие нарушит установившееся равновесие магнитосферы. Расчеты показывают возвращение индексов геомагнитной активности к уровню слабых бурь.

    Вспышечная активность светила остается неровной. Ученые ожидают сохранения такого режима в течение всей первой половины недели, не видя явных причин для спада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу астрономы зафиксировали начало слабой магнитной бури на Земле. Накануне этого события эксперты ИКИ РАН спрогнозировали приход геомагнитных возмущений от крупной корональной дыры.

    Еще в конце апреля специалисты ожидали пик солнечной активности именно 15 и 16 мая.

