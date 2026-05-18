Внутреннюю сторону Московского скоростного диаметра временно перекрыли

Временно изменена схема проезда на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента.
Автомобили двигаются исключительно по внешней стороне магистрали.
«Внутренняя сторона МСД временно закрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне», – пояснили в ведомстве.
С начала недели автомобилисты могут бесплатно пользоваться магистралью от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти остановили движение на отрезке Московского скоростного диаметра от пятого проезда Подбельского до Щелковского шоссе.