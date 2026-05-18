Израильская авиация нанесла удары по десяткам ливанских поселений

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-полевой источник в Ливане сообщил о масштабной атаке израильской авиации на территорию страны, передает РИА «Новости». По данным собеседника агентства, ударам подверглись 37 населенных пунктов.

«В воскресенье вражеской авиацией были атакованы 35 поселений на юге Ливана и два населенных пункта на востоке страны», – рассказал источник агентства. Кроме того, 19 поселений подверглись обстрелам израильской артиллерии.

В четырех населенных пунктах израильская армия задействовала ударные беспилотники. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских ударов погибли 2988 человек, еще 9210 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 мая израильская боевая авиация атаковала 38 населенных пунктов на юге и востоке Ливана.

Десятого мая министерство здравоохранения республики заявило о гибели 2846 человек из-за массированных ударов.

Днем ранее при израильском авианалете на поселение Саксакия погибли девять мирных граждан.