Аномальные ливни в Москве побили вековой рекорд по осадкам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В результате прошедших грозовых ливней в осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за минувшие сутки попало 34 миллиметра осадков, или 55% месячной нормы. Кроме того, вчера был побит суточный рекорд осадков для 17 мая, который держался с 1904 года со значением 21,1 миллиметра», – цитирует метеоролога РИА «Новости».

Обильные дожди также прошли на территории Подмосковья. Максимальные показатели зафиксировали на метеостанциях Долгопрудный, где выпало 25 миллиметров, а также в Немчиновке и Ново-Иерусалиме с показателем 19 миллиметров. В Клину и Шаховской объем влаги составил 18 и 17 миллиметров соответственно.

При этом эксперт подчеркнул, что в ближайшие два дня новые осадки в столичном регионе не прогнозируются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики прогнозировали в столице дождливую погоду с порывистым ветром.