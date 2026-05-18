«Хезболла» объявила о десяти атаках на армию Израиля за сутки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ливанское движение «Хезболла» провело десять боевых операций против израильской армии на юге Ливана, сообщает РИА «Новости». По данным пресс-службы, действия были осуществлены 17 мая и включали атаки по различным военным объектам израильской стороны.

В заявлении указывается, что удары были нанесены по инженерной технике, военным автомобилям, артиллерийским позициям, средствам радиоэлектронного подавления, а также по скоплениям израильских военных сразу в нескольких районах – Баяда, Ршаф, Адейса, Дейр ас-Сирьян, Накура и возле поселения Йохмор-эш-Шкиф.

По информации «Хезболлы», бойцы использовали ударные беспилотники, артиллерию, ракетные залпы и взрывные устройства. В частности, отмечается, что при попытке продвижения израильского подразделения в район Сафита в окрестностях Йохмор-эш-Шкиф было подорвано взрывное устройство.

«Операции стали ответом на продолжающиеся израильские удары по югу Ливана и нарушения режима прекращения огня», – сообщили представители движения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая ливанское движение сообщило о 13 атаках на позиции израильских военных за сутки.

Для поражения тяжелой бронетехники ЦАХАЛ шиитские отряды применили управляемые по оптическому кабелю беспилотники.

В конце апреля Армия обороны Израиля нанесла серию массированных ударов по объектам военной инфраструктуры организации.