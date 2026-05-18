Москва возглавила рейтинг городов с падающим предложением новостроек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте, передает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

«Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве – минус 30,5% за год», – отмечается в исследовании.

В столице объем предложения снизился до 23,5 тыс. лотов.

Эксперты объясняют отрицательную динамику замедлением запуска новых проектов в крупнейших городах. Кроме того, девелоперы теряют интерес к строительству жилья комфорт- и эконом-класса непосредственно в Москве. В Ростове-на-Дону предложение сократилось на 21,8%, составив 15,8 тыс. лотов, а в Тюмени падение достигло 21,7% при экспозиции в 22,7 тыс. квартир.

Лидером по приросту предложения массового жилья стала Пермь, показавшая годовую динамику в 25,3%. В первую тройку растущих рынков также вошли Омск с показателем 14,3% и Уфа, где предложение увеличилось на 12%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за год стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась почти на четверть. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы составила 13,5 квадратного метра.