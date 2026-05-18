    «Золотые линкоры» США умрут до рождения
    Скачко оценил дело против второй после Ермака «любимой жены» Зеленского
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока
    Американский фонд взял под контроль ключевые предприятия Украины
    Израиль начал применять закон о смертной казни террористов
    Российских гимнастов допустили до соревнований с национальным флагом
    18 мая 2026, 07:07 • Новости дня

    Москва возглавила рейтинг городов с падающим предложением новостроек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Максимальное снижение объема доступного жилья комфорт-класса на первичном рынке возглавила российская столица, также в списке есть Ростов-на-Дону, сообщили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro.

    Москва, Ростов-на-Дону и Тюмень стали антилидерами среди городов-миллионников по росту предложения новостроек в массовом сегменте, передает ТАСС со ссылкой на bnMAP.pro.

    «Максимальное сокращение объема предложения комфорт-класса наблюдается в Москве – минус 30,5% за год», – отмечается в исследовании.

    В столице объем предложения снизился до 23,5 тыс. лотов.

    Эксперты объясняют отрицательную динамику замедлением запуска новых проектов в крупнейших городах. Кроме того, девелоперы теряют интерес к строительству жилья комфорт- и эконом-класса непосредственно в Москве. В Ростове-на-Дону предложение сократилось на 21,8%, составив 15,8 тыс. лотов, а в Тюмени падение достигло 21,7% при экспозиции в 22,7 тыс. квартир.

    Лидером по приросту предложения массового жилья стала Пермь, показавшая годовую динамику в 25,3%. В первую тройку растущих рынков также вошли Омск с показателем 14,3% и Уфа, где предложение увеличилось на 12%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за год стоимость квадратного метра в столичных новостройках увеличилась почти на четверть. Площадь самой компактной квартиры на первичном рынке недвижимости Москвы составила 13,5 квадратного метра.

    17 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичную магистраль пришлось экстренно перекрыть для транспорта в обоих направлениях из-за сильного возгорания в районе Окружного проезда.

    Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома № 3 по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

    Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

    В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.

    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения

    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов
    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    17 мая 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе середина мая в столице достигнет летних значений температуры воздуха и в центре города может достигнуть +31 градуса, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «В центре города, в пределах Садового кольца до +30... +31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что такие показатели температуры продержатся с понедельника по четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России. Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве.


    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    17 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о еще шести БПЛА, сбитых силами ПВО на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщал, что число сбитых беспилотников с полуночи достигло 120 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ.

    Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.



    17 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО один дрон ВСУ сбит на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Уничтожен ещё один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр города сообщал об уничтожении шести беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три мирных жителя. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ, добавил мэр Москвы.

    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны.

    16 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве
    ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередную группу БПЛА, пытавшихся атаковать столичный регион в субботу, сообщили в мэрии Москвы.

    Российские силы ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.

    С учетом последних данных, с начала субботы были сбиты 20 дронов ВСУ, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство над московским регионом.

    Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

    До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    16 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ.


    17 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно сообщениям столичного градоначальника Сергея Собянина, силами ПВО с полуночи были уничтожены 64 дрона ВСУ, направлявшиеся к городу.

    Сообщения мэра города показывают, что после 3 часов утра атакующие нарастили объемы и в сторону Москвы стали направлять по 8, 9 дронов вперемежку с одним-тремя беспилотниками.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в 3.50.

    В начале трех часов утра мэр заявил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    17 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале после трех часов утра о трех и девяти уничтоженных силами ПВО дронах на подлете к городу.

    «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть раньше столичный градоначальник сообщил о трех сбитых дронах.

    До этого он заявил о том, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    16 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ

    С начала дня на подлете к Москве ПВО сбила украинских 30 дронов

    С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников на подлете к российской столице в течение субботы, об уничтожении дронов сообщили власти Москвы.

    С начала текущего дня на подлете к столице уничтожили 30 вражеских беспилотников. Из них четыре летательных аппарата успешно ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны несколько минут назад, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сейчас на местах падения обломков сбитых дронов активно работают специалисты столичных экстренных служб. Сотрудники профильных ведомств оперативно устраняют последствия инцидента и обеспечивают полную безопасность прилегающей территории.

    Ранее в субботу сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских дронов на подлете к Москве. До этого мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на город беспилотников за десять минут. А рано утром 16 мая военные ликвидировали еще три аппарата ВСУ.

    16 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    При ДТП на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы

    Tекст: Катерина Туманова

    На улице Берзарина в Москве двое детей на электросамокате столкнулись с автомобилем, сообщили в столичной прокуратуре.

    «На ул. Берзарина произошло столкновение автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», – рассказали ТАСС в ведомстве.

    Там уточнили, что пострадавшие– два мальчика 2012 года рождения, они госпитализированы.

    Московская прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся. Число аварий с велосипедами превысило ДТП с самокатами в более чем в три раза.

    При этом в подмосковной Лобне запретили прокат электросамокатов, в Котельниках      запретили средства индивидуальной мобильности, а в Люберецком городском округе ограничили деятельность кикшеринговых компаний.


    16 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона ВСУ с полуночи были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    С полуночи силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за час до полуночи 15 мая Собянин сообщил, что силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. После полуночи были уничтожены еще два дрона.

