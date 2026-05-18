Поток переселенцев в Россию по госпрограмме сократился

Tекст: Дмитрий Зубарев

В январе – марте по государственной программе добровольного переселения в Россию переехали 3814 соотечественников, передает ТАСС. Этот показатель оказался на 480 человек, или более чем на 10%, ниже результатов аналогичного периода прошлого года.

«На учет из-за рубежа больше всего поставлено соотечественников из Казахстана (1 126), Киргизии (367), Туркмении (363), Армении (307) и Узбекистана (291). На территории РФ встали на учет 217 соотечественников из Германии, 92 из Таджикистана, еще 49 из Армении, 44 из Узбекистана и 37 из Киргизии», – отмечается в материалах статистики.

Тенденция к сокращению потока переселенцев наблюдается на протяжении нескольких лет. Для сравнения: в первом квартале 2024 года по программе вернулись 7885 человек, а в 2019 году – 23 851. Сама государственная инициатива остается ключевым механизмом содействия переезду уже 19 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году количество возвращающихся в Россию соотечественников увеличилось в четыре раза.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил о переезде почти 22 тыс. граждан за первые три квартала прошлого года.

Генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил о значительном росте спроса на участие в программе среди жителей Австрии и Германии.