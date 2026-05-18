Моисеев поздравил Балтфлот с днем образования

Tекст: Дмитрий Зубарев

О награждении личного состава Балтийского флота за участие в специальной военной операции сообщается в поздравительной телеграмме главкома ВМФ Александра Моисеева, передает ТАСС. «Тысячи военнослужащих Балтийского флота за время проведения специальной военной операции удостоены государственных и ведомственных наград. Особая благодарность ветеранам-балтийцам за их ратные подвиги. Оставаясь и сегодня в едином строю, вы вносите неоценимый вклад в оборону нашей страны, передаете богатый практический опыт офицерам и активно воспитываете подрастающее поколение», – говорится в документе.

Как уточняется в материале, поздравительная телеграмма была доведена до командования, личного состава и гражданского персонала соединений и воинских частей. Ее также зачитали на кораблях Балтийского флота, которые выполняют задачи в различных районах Мирового океана.

Моисеев напомнил, что в годы Великой Отечественной войны балтийцы вели героическую борьбу с немецко-фашистскими войсками на море, участвовали в обороне Лиепаи, Ханко, Таллина, островов Моонзундского архипелага и Ленинграда, а также в разгроме гитлеровских сил в Прибалтике. Он отметил, что более 100 тыс. военнослужащих флота были награждены орденами и медалями, а 152 человека получили звание Героя Советского Союза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, свыше 20 тыс. морских пехотинцев получили награды за героизм в ходе спецоперации на Украине, о чем сообщил главком ВМФ Александр Моисеев.