Биржевая стоимость серебра резко обвалилась ниже 75 долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фьючерс на серебро с поставкой в июле 2026 года на бирже Comex опустился ниже 75 долларов за тройскую унцию, что соответствует примерно 31,1 г металла, впервые с 5 мая 2026 года, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС.

По данным на 03:34 мск, стоимость серебра снижалась на 3,66%, до 74,70 доллара за тройскую унцию. К 05:20 мск снижение замедлилось, котировки находились на уровне 75,41 доллара за тройскую унцию, что соответствовало падению на 2,93%.

В этот же период стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2026 года на Comex уменьшалась на 0,57%, до 4 536 долларов за тройскую унцию, то есть около 31,1 г драгоценного металла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая июльские контракты на серебро на бирже Comex упали до 80,795 доллара за унцию на фоне общего снижения котировок драгоценных металлов.

28 апреля майский фьючерс на серебро на этой площадке подешевел до 72,138 доллара за унцию одновременно с падением цен на золото.

В конце января фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года на Comex превысили отметку 120 долларов за тройскую унцию, обновив исторический максимум.