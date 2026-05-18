  Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    18 мая 2026, 04:26 • Новости дня

    Грэм заявил о продвижении в США санкций против покупателей российской нефти

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдается прогресс в продвижении законопроекта против покупателей российской нефти, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    «Мы продвигаемся в работе над законопроектом», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

    Он отметил, что законопроект даст Белому дому возможность «вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) похвастался одобрением Белым домом законопроекта о санкциях против покупателей российской нефти. Летом он сообщил о планах американского лидера по введению стопроцентных тарифов для таких государств. Вскоре после этого сенатор пригрозил Москве сменой правил игры в сфере экономических ограничений.

    16 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    Дипломаты рассказали о сокрушительном ударе по Норвегии антироссийскими санкциями
    @ Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экономика Норвегии столкнулась с серьезными трудностями на фоне очередного пакета санкций против России, что особенно заметно на севере страны, рассказали дипломаты в российском посольстве в Осло.

    «Очевидно, все это оказывает комплексное негативное влияние не только на двустороннюю торговлю, которой и без того нанесен сокрушительный удар предыдущими раундами рестрикций, но и на экономическую ситуацию на норвежском Севере, ведь в результате направленных против России санкций серьезно страдает и норвежский бизнес» – рассказали РИА «Новости» в посольстве.

    В дипмиссии подчеркнули, что поддержка Норвегией односторонних и нелегитимных санкций нарушает международное право и подрывает работу Совета Безопасности ООН.

    Представители посольства отметили, что местные СМИ регулярно сообщают о закрытии предприятий, магазинов и даже оттоке населения, особенно в приграничных с Россией районах.

    «Печально, что насущные социально-экономические потребности граждан приносятся в жертву слепому следованию санкционной политике Евросоюза», – добавили российские дипломаты.

    Напомним, в пятницу Норвегия заявила о присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций. В сообщении МИД страны указано, что правительство сообщило в Евросоюз о присоединении Норвегии к решению Совета по 20-му пакету санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Норвегия анонсировала переговоры с Россией по Арктике. Посол Корчунов пригрозил ответом на угрозы со стороны Норвегии. Евросоюз планирует  ввести 21-й пакет антироссийских санкций до 1 июля.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки нефти из России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финансовые власти Соединенных Штатов не стали продлевать разрешение на экспорт энергоносителей, срок которого официально подошел к концу ранним утром в субботу.

    Срок действия документа, ранее выданного финансовыми властями Соединенных Штатов, подошел к концу 16 мая в 07:01 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Известно, что в предыдущий раз Вашингтон объявлял о продлении соответствующей лицензии на экспорт российской нефти в середине апреля. Теперь этот период окончательно завершился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское финансовое ведомство выпустило генеральную лицензию на покупку российской нефти со сроком действия до 16 мая.

    Представители более десяти государств попросили Вашингтон о продлении данного разрешения.

    Министр финансов США Скотт Бессент анонсировал отказ от дальнейшего возобновления документа.

    16 мая 2026, 16:35 • Новости дня
    Bild: Цена на нефть может взлететь до 200 долларов за баррель

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке и истощение мировых резервов способны поднять стоимость барреля нефти марки Brent до рекордных 200 долларов, пишет Bild.

    Глобальный энергетический рынок оказался на пороге масштабного потрясения из-за сокращения поставок сырья, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild.

    «Вероятность того, что цена на нефть марки Brent достигнет 200 долларов за баррель до окончания кризиса, составляет 50 на 50», – заявил эксперт финансовой платформы Seeking Alpha Майкл Фитцсиммонс.

    Аналитики портала MarketWatch предупреждают, что подобное развитие событий обернется настоящей катастрофой для мировой экономики. Ожидается резкий скачок стоимости автомобильного топлива, серьезный дефицит энергоносителей и хаос в сфере пассажирских авиаперевозок во время летних отпусков.

    Транзит через Ормузский пролив сократился с 20 млн до 800 тыс. баррелей в сутки. Возникшая нехватка компенсировалась за счет стратегических хранилищ, однако эти запасы практически исчерпаны за последние месяцы. Главную выгоду из сложившейся ситуации извлекают американские корпорации Chevron, Exxon Mobil и ConocoPhillips.

    Кризис усугубился после того, как в апреле ВМС США заблокировали морской трафик у иранских портов. Через данный регион проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Shell Ваэль Саван сообщил о росте глобального дефицита нефти до 1 млрд баррелей. Добыча сырья странами ОПЕК на фоне ближневосточной эскалации упала до 36-летнего минимума.

    Власти США для компенсации нехватки поставок попросили крупнейшие энергетические корпорации увеличить объемы производства.

    15 мая 2026, 14:47 • Новости дня
    Захарова высмеяла слова канцлера Германии о бесполезности споров с Трампом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высмеяла признание канцлера ФРГ Фридриха Мерца о бессмысленности дискуссий с главой США.

    Дипломат отреагировала на заявление Фридриха Мерца в своем Telegram-канале.

     «Д – демократия, С – солидарность, союзничество, Н – НАТО, нуачтовыхотели», – написала Мария Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц признался в сложностях работы при нынешней американской администрации.

    Официальный Берлин назвал публичные разногласия двух политиков обычным недоразумением.

    Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал работу немецкого лидера.

    15 мая 2026, 18:30 • Новости дня
    В Башкирии нашли тела трех пропавших после пожара на ЛПДС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Башкирии после пожара обнаружены тела трех работников, еще один сотрудник остается пропавшим, сообщили на предприятии.

    На месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» АО «Транснефть - Урал» в Башкирии обнаружены тела трех работников станции, сообщила компания.  Там уточнили, что погибшие получили травмы, несовместимые с жизнью.

    «По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются», – говорится в сообщении.

    Кроме того, сообщается о пострадавших среди персонала фирмы-подрядчика. Трое сотрудников подрядной организации доставлены в больницу, где они проходят необходимое лечение. Информацию об их состоянии и причинах возгорания в компании не уточнили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО «Транснефть – Урал» в Башкирии произошло возгорание с пострадавшими и пропавшими рабочими.

    При пожаре на промышленном объекте два человека получили ожоги и были госпитализированы. Позже стало известно о том, что после возгорания не могут найти нескольких рабочих.

    17 мая 2026, 19:46 • Новости дня
    Дмитриев раскрыл цель заговора о вмешательстве России в американские выборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Распространяемая теория о влиянии Москвы на американские выборы была специально придумана для разрушения двусторонних отношений и подрыва позиций президента США, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал скандал вокруг американских выборов 2016 года, передает РИА «Новости». Спецпредставитель президента ответил на публикацию в социальной сети X отрывка из интервью генерального прокурора США Тодда Бланша.

    Американский чиновник подчеркнул абсолютную безосновательность обвинений в адрес Москвы. По словам Бланша, история с Russiagate нанесла огромный ущерб государству, поэтому гражданам следует задуматься об истинных мотивах создания этого мифа.

    «Они сделали это, чтобы подорвать позиции президента Трампа, России и американо-российских отношений», – отметил Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная разведка США обвинила Барака Обаму в организации фальсификаций о российском вмешательстве.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о панике бывшего американского лидера из-за разоблачения данного мифа.

    Американские спецслужбы не зафиксировали попыток помощи Дональду Трампу со стороны Москвы на выборах.

    15 мая 2026, 13:26 • Новости дня
    Глава МИД Японии ушел от ответа о российской нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Глава японской дипломатии Тосимицу Мотэги уклонился от обсуждения готовности Москвы отделить экспорт нефти от актуальных политических разногласий.

    Японский дипломат Тосимицу Мотэги не стал комментировать слова руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о поставках углеводородов, передает РИА «Новости».

    Двумя днями ранее Москва отметила, что если Япония готова покупать российскую нефть, то РФ готова не связывать экономику с политикой при закупках энергоресурсов.

    Отвечая на вопрос журналистов о возможности рассмотрения этого предложения в национальных интересах, министр сослался на неосведомленность. «Мне неизвестно о том, чтобы министр иностранных дел Лавров прямо сказал то, что вы сейчас говорите. Поэтому я хотел бы воздержаться от ответа», – подчеркнул Мотэги.

    Ранее российская сторона указывала, что азиатскому государству будет тяжело обойтись без поставок нефти из России. Однако при готовности Токио приобретать сырье Москва гарантировала сугубо прагматичный подход к коммерческим сделкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в принуждении других государств к отказу от российской нефти.

    В начале мая японская компания Taiyo Oil возобновила прием сырья с проекта «Сахалин-2».

    Спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой назвал недавнюю закупку Токио понятным сигналом.

    15 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Песков: Россия отслеживает информацию об итогах визита Трампа в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об интересе к прошедшим контактам Вашингтона и Пекина.

    «Мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ», – отметил представитель Кремля. Он выразил надежду на получение сведений из первых рук во время будущей поездки российской делегации в КНР, передает РИА «Новости».

    Диалог первой и второй экономик мира представляет предмет особого внимания для всех государств, включая Россию. Песков подчеркнул важность глубокого анализа подобных контактов на высшем уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран стартовала в Пекине в четверг.

    Американский президент назвал прошедшие переговоры позитивными и продуктивными. Глава Белого дома завершил свой трехдневный государственный визит в КНР.

    16 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Рябков: С продвижением в отношениях России и США есть проблемы

    Tекст: Мария Иванова

    Москва и Вашингтон поддерживают интенсивный многоканальный диалог, однако достижение реального прогресса по ключевым вопросам двусторонних отношений пока серьезно затруднено.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о проблемах с продвижением в отношениях между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС

    По его словам, главы внешнеполитических ведомств обсуждают важнейшие вопросы, и частота их встреч напрямую связана с наличием прогресса.

    «Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения обсуждают крупнейшие, важнейшие центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит в том числе от того, движемся мы вперед или нет», – отметил дипломат

    Он добавил, что сейчас с движением вперед ситуация складывается трудно: «Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы», – заметил замминистра..

    Несмотря на сложности, контакты между Россией и США на высоком уровне идут весьма интенсивно и постоянно. Как подчеркнул замминистра, сейчас сложилась конфигурация, при которой двусторонний диалог имеет множество каналов.

    Рябков также допустил возможность новых контактов главы российского дипведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в будущем, хотя точных дат пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе года Сергей Рябков заявил о пробуксовке диалога между Россией и США по ключевым проблемным вопросам.

    Осенью прошлого года дипломат отметил отсутствие договоренностей по срокам возможной встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Ранее главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились сохранять каналы коммуникации для урегулирования накопившихся проблем.

    16 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Роберт Фицо заявил о возможных прямых закупках российской нефти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Словакии рассматривают перспективу перехода на прямые поставки энергоносителей из России, отказавшись от услуг венгерской компании в качестве посредника.

    Правительство Словакии прорабатывает вопрос организации прямых закупок российской нефти, передают «Вести». На данный момент поставки сырья в республику осуществляются при посредничестве венгерской энергетической компании MOL.

    Премьер-министр страны Роберт Фицо сообщил, что эта тема уже обсуждалась с руководством государственного оператора нефтетранспортной системы Transpetrol. «На столе тема: могла бы стать Словакия партнером при поставках российской нефти... Transpetrol может быть тоже одной из таких организаций», – заявил глава словацкого правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо созвал экстренное совещание с руководством компании Transpetrol после визита в Москву.

    Политик назвал планы Евросоюза по полному отказу от российских энергоресурсов вредными для экономики региона.

    Глава словацкого правительства допустил повторную остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба» украинскими властями.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет использовать принцип разделяй и властвуй с Китаем и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не будет выстраивать отношения с Пекином и Вашингтоном по принципу «разделяй и властвуй», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Мы никогда не будем участвовать в очередных играх, еще Киссинджер завещал, что отношения Вашингтона и с Пекином, и с Москвой должны быть лучше, чем отношения между Пекином и Москвой. Вот эта игра, в которую американцы и колонизаторы в целом играют долгие годы, «разделяй и властвуй», нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политики. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    Он также отметил, что российская сторона будет рада, если Китай и США достигнут договоренностей о поставках американских энергоносителей, отвечающих интересам Пекина. Он добавил, что Россия принципиально не вмешивается в торговые отношения между третьими странами, комментируя недавний визит американского президента Дональда Трампа в КНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров отверг возможность создания альянса Москвы и Вашингтона против Пекина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о формировании новой модели двусторонних отношений.

    Американский лидер пообещал выстраивать торговлю между двумя странами исключительно на принципах взаимности.

    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    18 мая 2026, 01:46 • Новости дня
    Мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 110 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Цена увеличилась на 1,24% и достигла 110,62 доллара, передает РИА «Новости».

    Июльские контракты на марку WTI также продемонстрировали заметный рост, прибавив 1,46%. В результате стоимость одного барреля данного сорта составила 102,49 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая стоимость нефти марки Brent поднялась выше 114 долларов за баррель. Позже Международное энергетическое агентство зафиксировало падение добычи сырья странами ОПЕК до минимума за 35 лет. Немецкое издание Bild спрогнозировало возможный взлет котировок до 200 долларов на фоне ближневосточного кризиса.

    18 мая 2026, 05:32 • Новости дня
    Цена нефти Brent поднялась выше 111 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле поднялась выше 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

    Цена Brent оказалась выше 111 долларов за баррель впервые с 5 мая. К 05.00 мск рост котировок ускорился до 111,40 доллара за баррель (плюс 1,96%), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мировые цены на нефть превысили отметку в 110 долларов. В начале мая стоимость нефти марки Brent на фоне сообщений о ракетной атаке на ОАЭ поднялась выше 114 долларов за баррель.

