Саудовская Аравия перехватила запущенные из Ирака беспилотники

Tекст: Антон Антонов

«В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия. Королевство готово применить все необходимые оперативные меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности своих граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. В апреле силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности.