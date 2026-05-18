    18 мая 2026, 04:02 • Новости дня

    Саудовская Аравия перехватила запущенные из Ирака беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов, вторгшихся в воздушное пространство страны со стороны Ирака, сообщил официальный представитель министерства обороны королевства Турки аль-Малики.

    «В воскресенье утром три беспилотника были перехвачены и уничтожены после входа в воздушное пространство королевства из иракского воздушного пространства», – приводит слова аль-Малики РИА «Новости».

    По словам представителя ведомства, министерство обороны оставляет за собой право на ответные действия. Королевство готово применить все необходимые оперативные меры для защиты суверенитета и обеспечения безопасности своих граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. В апреле силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили семь баллистических ракет вблизи крупных объектов нефтепромышленности.

    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    16 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    NYT узнала об усиленной подготовке Трампа к продолжению войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп должен принять решение о возобновлении ударов по Ирану, так как основные его советники разработали планы боевых действий из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.

    «В пятницу президент Трамп вернулся из Китая, где ему предстояло принять важные решения по Ирану, поскольку его ближайшие помощники разработали планы возобновления военных ударов на случай, если Трамп решит попытаться выйти из тупика с помощью новых бомбардировок», – пишет New York Times (NYT).

    По словам помощников, Трампу еще предстоит принять решение о дальнейших шагах. Официальные лица из заинтересованных стран пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран вновь открыть Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, а также попытаться убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая и смертоносная военная вылазка в Иран увенчалась успехом, говорится в статье.

    При этом Трамп повторил журналистам на борту президентского самолета вскоре после того, как покинул Пекин, что последнее мирное предложение от Ирана неприемлемо.

    «Я просмотрел это, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это», –  сказал он.

    Трамп сказал, что обсуждал Иран с председателем КНР Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа, поставляемых через пролив. Но он не просил господина Си оказывать давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном. А в середине мая намекнул на продолжение боевых действий против Ирана. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране, в очередной раз заявив о полной победе США над Ираном.

    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    16 мая 2026, 05:25 • Новости дня
    В Госдепартаменте заявили о продлении перемирия между Ливаном и Израилем

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявил спикер Госдепартамента США Томми Пиготт, израильские и ливанские представители провели «высокопродуктивные переговоры» в Вашингтоне 14 и 15 мая, поэтому ранее заключенное между странами перемирие будет продлено.

    «Перемирие, объявленное 16 апреля, будет продлено на 45 дней для обеспечения дальнейшего прогресса. Государственный департамент возобновит политический этап переговоров 2 и 3 июня. Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен этап переговоров по вопросам безопасности с участием военных делегаций обеих стран», – написал он в соцсети Х.

    Пиготт выразил надежду, что эти дискуссии будут способствовать установлению прочного мира между двумя странами, полному признанию суверенитета и территориальной целостности, а также помогут обеспечить безопасность вдоль их общей границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном. Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан. Израильская авиация нанесла удар возле больницы в ливанском Тире.


    15 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Лавров назвал простенькой комбинацией требования США к Китаю по Ормузу

    Tекст: Мария Иванова

    Стремление Вашингтона заставить Пекин повлиять на позицию Тегерана по Ормузскому проливу было охарактеризовано главой МИД Сергеем Лавровым как примитивная комбинация, недостойная служить примером для мировой дипломатии.

    Глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал ситуацию по итогам визита в Индию, передает РИА «Новости».

    Дипломат счел сомнительной тактику американской стороны.

    «Знаете, такая простенькая комбинация, конечно. Я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», – заявил Сергей Лавров журналистам. Речь идет о попытках Вашингтона заставить китайское руководство повлиять на решения Ирана касательно открытия Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США и Китая договорились сохранить Ормузский пролив открытым для транзита энергоресурсов.

    Иранские военные десятикратно увеличили зону своих операций в этой акватории.

    Пекин ранее выразил готовность содействовать запуску мирных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

    16 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских государств инициировали диалог с военно-морскими силами Ирана для возобновления безопасного движения торговых судов по ключевому нефтяному маршруту, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Консультации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции касаются транзита через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Этот маршрут имеет критическое значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

    Иранская гостелерадиокомпания подтвердила факт контактов. «Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», – говорится в заявлении.

    Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон договорились о постепенном снятии ограничений на судоходство. Вскоре после этого Катар провел первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал обязательным условием для безопасного транзита сотрудничество торгового флота с иранскими военно-морскими силами.

    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    15 мая 2026, 14:20 • Новости дня
    Главы МИД стран БРИКС потребовали от Израиля покинуть Ливан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министры иностранных дел стран БРИКС по итогам саммита в Нью-Дели выступили с совместным требованием к израильской стороне о полном выводе вооруженных сил из Ливана.

    Руководители внешнеполитических ведомств государств БРИКС призвали израильские власти освободить ливанские земли. Соответствующее заявление было сделано по результатам встречи в Нью-Дели, пишет РИА «Новости» .

    В документе подчеркивается необходимость соблюдения ранее достигнутых соглашений. «Они призвали Израиль соблюдать договоренности, достигнутые с правительством Ливана, и вывести свои оккупационные силы со всей ливанской территории, включая пять районов на юге Ливана, где они продолжают находиться», – отмечается в тексте заявления.

    Ранее в пятницу участники саммита БРИКС в Нью-Дели также выступили за немедленное снятие всех ограничений с Гаваны. Как писала газета ВЗГЛЯД, удары Израиля по Ливану разрушат перемирие США и Ирана.

    До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался прекращать войну в Ливане ради соглашения США с Ираном.

    16 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    План Трампа по страхованию судов в Ормузе потерпел крах

    Tекст: Мария Иванова

    Американская инициатива по страхованию морских перевозок стоимостью 40 млрд долларов оказалась невостребованной из-за невыполненных обещаний Вашингтона обеспечить танкерам военное сопровождение, отмечает Financial Times.

    Американский бизнес проигнорировал проект президента США, передает РИА «Новости». В марте глава государства обещал организовать военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе и предоставить им недорогую страховку. Для реализации задумки власти привлекли две профильные компании.

    Газета Financial Times отмечает полное отсутствие спроса на предложенную услугу. «К программе, стоимость которой достигает 40 млрд долларов, до сих пор вообще не прибегали..., хотя страховые ставки остаются на уровне, многократно превышающем довоенный», – говорится в публикации.

    Брокеры объясняют неудачу несоответствием инициативы строгим критериям транзита. Кроме того, обещанный военный эскорт торговых кораблей так и не заработал в полную силу.

    В конце февраля Вашингтон наносил удары по иранской территории. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня, однако Соединенные Штаты начали блокаду портов, а Тегеран ввел особые правила судоходства в проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США анонсировал операцию по выводу заблокированных в Ормузском проливе судов. При этом американские военные корабли не планировали в обязательном порядке сопровождать коммерческие рейсы.

    Позже Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о постепенном снятии ограничений на проход танкеров.

    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    16 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Власти Ирана сообщили о создании механизма контроля судоходства в Ормузе

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран подготовил специальный маршрут для регулирования судоходства, которым смогут воспользоваться только сотрудничающие с республикой страны.

    Иранское руководство разработало механизм управления движением судов в Ормузском проливе, передает ТАСС. Подробности инициативы будут представлены общественности в ближайшее время.

    Глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи сообщил о нововведениях в соцсети.

    «В рамках своего национального суверенитета и гарантий безопасности международной торговли Иран подготовил профессиональный механизм регулирования движения судов в Ормузском проливе по специально обозначенному маршруту, который будет вскоре представлен публике», – заявил политик.

    Пользоваться новым маршрутом разрешат исключительно коммерческим кораблям и партнерам Тегерана. За предоставление специализированных услуг планируется взимать плату. При этом доступ к транзиту закроют для участников американской операции Project Freedom.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти ранее объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив.

    Тегеран пригрозил военными ударами за несогласованное пересечение данной акватории.

    Глава парламентской комиссии Ибрагим Азизи назвал любое вмешательство США в регулирование судоходства нарушением режима прекращения огня.

