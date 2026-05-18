Власти Франции выявили новые преступления Эпштейна

Прокурор Парижа Бекко сообщила о выявлении новых преступлений Эпштейна

Tекст: Антон Антонов

Прокурор в эфире RTL заявила: «После публикации так называемых файлов Эпштейна я <…> призвала собрать свидетельства, чтобы жертвы высказались», – передает РИА «Новости».

По ее словам, с того момента выступило чуть более 20 человек. Некоторые из них уже были известны по другим делам, а кроме них стало известно еще о десяти пострадавших.

К возобновлению расследования вокруг парижской квартиры Эпштейна в феврале призвала французская неправительственная организация. Ей удалось получить десятки свидетельств от возможных жертв. Сейчас прокуратура опрашивает этих людей, часть из которых живут за границей.

Обобщив полученную информацию, правоохранительные органы начнут допрашивать первых подозреваемых и анализировать найденные улики. Цель расследования заключается в выявлении любых потенциальных посредников финансиста во Франции, которые могли заниматься поиском и отправкой людей на его остров. Кроме того, Париж готовится обратиться с просьбами о содействии к компетентным органам иностранных государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США опубликовало миллионы страниц документов по делу Джеффри Эпштейна. Власти штата Нью-Мексико создали специальную комиссию для расследования преступлений на ранчо финансиста.

Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах он организовал визиты несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, по версии следствия, покончил с собой в тюрьме.

