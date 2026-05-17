    17 мая 2026, 21:34 • Новости дня

    Трамп пригрозил Ирану разрушительными ударами из-за срыва мирной сделки

    Tекст: Игорь Иножарский

    Американский лидер Дональд Трамп заявил Ирану об истекающем времени для заключения сделки, допустив возвращение к военному сценарию из-за нежелания Тегерана идти на ядерные уступки.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что время для Ирана истекает, передает Axios. «Часики тикают. Им лучше поторопиться, иначе у них ничего не останется», – подчеркнул американский лидер в телефонном разговоре с изданием, отметив, что при отсутствии выгодного предложения Иран получит гораздо более сильный удар.

    По словам американских чиновников, Трамп стремится к заключению соглашения для прекращения конфликта. Однако отказ Тегерана от многих требований и нежелание идти на значимые уступки по ядерной программе вернули военный вариант на повестку дня. Ожидается, что во вторник президент США соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных сценариев.

    В минувшие выходные Трамп уже провел встречи с ключевыми фигурами своей администрации, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и главу ЦРУ Джона Рэтклиффа, а также обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. При этом официальными посредниками между США и Ираном выступают Пакистан и Катар, представители которых активно ведут переговоры с иранским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая президент США Дональд Трамп письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном. Позже американский лидер пригрозил Тегерану более интенсивными бомбардировками из-за отсутствия договоренностей. Накануне советники главы государства разработали планы возобновления боевых действий на фоне тупика в мирных переговорах.

    15 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сопровождающие при визите в Китай американского лидера Дональда Трампа перед возвращением на родину избавились от всего, что им выдали в Китае, пишут СМИ.

    Американские представители избавились от всех вещей и подарков, выданных им во время государственного визита в КНР, сообщает «Российская газета». Журналистка New York Post Эмили Гудин уточнила, что на президентский борт строго запрещено проносить любые китайские вещи.

    «Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники перед тем, как мы сели в самолет AF1, и выбросил в мусорный бак у подножия трапа», – написала репортер. Среди выброшенных предметов оказались аккредитации, специальные значки и одноразовые телефоны.

    Ведущая Fox News Эйнсли Эрхардт ранее отмечала, что американцы пользовались в Пекине только местными устройствами связи, оставив личные гаджеты дома.

    Как уже писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

    15 мая 2026, 11:46 • Новости дня
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США

    Экономист Юшков: Американская нефть не заставит Китай отказаться от российской

    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай может возобновить покупку американской нефти, но при условии, что Вашингтон сделает шаги навстречу: например, отменит санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизит тарифы на китайские товары, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что Си Цзиньпину понравилось предложение о закупке нефти у США.

    «Китай ранее импортировал углеводороды из США. Но Штаты никогда не были лидерами по поставке, скажем, нефти в КНР. Речь шла о небольших объемах. Пекин прекратил закупать энергоносители в связи с торговой войной, которую развязал Дональд Трамп», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Он допустил, что Китай может возобновить покупку американской нефти, но при ряде условий. «Вашингтон должен сделать шаги навстречу: например, отменить санкции против нефтеперерабатывающих заводов, снизить тарифы на китайские товары или подписать с Пекином более выгодное для Поднебесной торговое соглашение», – рассуждает собеседник.

    Однако, как заметил аналитик, Белый дом не только не отменил импортные пошлины, но и продолжил вводить новые ограничительные меры против Китая. На этом фоне заявление Трампа о готовности КНР закупать нефть из США вызывает вопросы, добавил Юшков. По его мнению, в ближайшее время либо Вашингтон пересмотрит санкционную политику и Пекин действительно начнет покупать американские энергоресурсы, либо выяснится, что слова президента недостоверны.

    «Трампу свойственно преувеличивать, утверждать, что все замечательно, переговоры были супер-успешные, достигнуты сделки. Но на практике его слова зачастую не подтверждаются. Поэтому, на мой взгляд, в истории вокруг закупок энергоносителей следует дождаться статистики за ближайшие месяцы», – считает эксперт. Вместе с тем, если Поднебесная и возобновит импорт американской нефти, речи об отказе от российской не идет.

    «Традиционно Китай берет нашу нефть сорта ВСТО – она малосернистая и в этом плане похожа на американскую. Но в последние месяцы Пекин увеличивал объемы закупки российских энергоресурсов еще и за счет Urals (это сорт высокосернистой нефти). Я сомневаюсь, что КНР будет сокращать импорт нефти из России и одновременно наращивать из США», – заключил Юшков.

    Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть. По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров с Си Цзиньпином. Президент США считает, что КНР «получает большую часть» энергоресурсов из Ирана.

    «Они согласились с тем, что хотят покупать нефть у Штатов. Они приедут в Техас – мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску», – сказал глава Белого дома в интервью Fox News. Примечательно, что по итогам предыдущей встречи лидеров двух стран в октябре 2025 года Трамп также заявлял, что Пекин согласился закупать американские энергоносители. Каких-либо соглашений при этом подписано не было.

    Напомним, в четверг прошли переговоры президента США и председателя КНР. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

    Си заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

    Китайский лидер также назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе. Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов».

    Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. В пятницу американский и китайский лидеры провели неформальные переговоры. Трамп заявил, что США заключили с Китаем «фантастические торговые сделки», однако он не привел деталей соглашений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Америка находится на переговорах в не самой лучшей позиции и о чем стороны в любом случае не смогут договориться друг с другом.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время государственного визита американского лидера в Китай внимание публики привлекли необычные машины с модифицированным верхом для возможного размещения систем радиоэлектронной борьбы, сообщили СМИ.

    Масштабный кортеж сопровождал президента Дональда Трампа в Пекине во время его встречи с председателем Си Цзиньпином, передает издание TWZ. Особый интерес вызвали два тяжелонагруженных китайских внедорожника Hongqi с огромными нестандартными крышами. Подобная конфигурация автомобилей ранее не встречалась на публике.

    Американские силовые структуры открестились от использования этих транспортных средств. «Секретная служба США подтвердила, что не является оператором ни одного из обсуждаемых автомобилей», – заявили представители ведомства. При этом они не смогли уточнить, принадлежат ли машины американскому посольству или правительству Китая.

    В колонне также передвигались модифицированные Chevy Suburban, Lincoln Navigator и фургон Ford E-series. Эксперты предполагают, что массивные надстройки на внедорожниках могут скрывать оборудование для радиоэлектронной борьбы, направленное энергетическое оружие или системы связи. Эти технологии становятся все более востребованными для защиты от возможных атак беспилотников.

    Измененные автомобили выглядят очень тяжелыми, их задние оси заметно проседают под весом оборудования. Точное назначение конструкций остается неизвестным, однако такие машины дежурили как в начале, так и в хвосте президентского кортежа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали официальные переговоры в Доме народных собраний. Во время экскурсии по резиденции китайский лидер напомнил гостю о прошлой встрече с Владимиром Путиным.

    15 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп придумал новое обидное прозвище для демократов
    @ Annabelle Gordon/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дональд Трамп заявил, что придумал новое прозвище для представителей Демократической партии США – «Dumocrats» (тупократы), обыграв английское слово dumb (тупой, глупый). Об этом он рассказал в интервью ведущему Шону Хэннити на телеканале Fox News.

    По словам Трампа, идея прозвища возникла у него во время обсуждения лидера демократического меньшинства в Палате представителей Хакима Джеффриса, которого он вновь подверг резкой критике и назвал «человеком с очень низким IQ», пишет New York Post.

    «Он глупый парень, он демократ, и я подумал: какое отличное название для этого», – пояснил президент США, отметив, что специально убрал букву «b» из слова Dumocrats.

    Американский лидер также напомнил о своих недавних нападках на Джеффриса в соцсетях. Ранее республиканец обвинял политика в подстрекательстве к насилию после очередного покушения на него и требовал привлечь демократа к ответственности.

    Как отмечают американские СМИ, Трамп уже начал использовать новое прозвище в публичных выступлениях. Во время одного из мероприятий в Овальном кабинете он пошутил, что демократы поддержали бы строительство стены на границе с Мексикой, если бы сам Трамп неожиданно выступил против этой идеи.

    Ранее Трамп заявил о возможности визита в Россию в 2026 году.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    16 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине
    @ White House Press Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время прогулки по саду резиденции Чжуннаньхай китайский лидер Си Цзиньпин, стремясь подчеркнуть исключительность места, в котором он решил прогуляться с американским президентом Дональдом Трампом, упомянул президента России Владимира Путина.

    Прогулка двух лидеров была исполнена символизма и созерцательности. Си Цзиньпин в один из моментов указывает на дерево, которому более 100 лет, и отмечает, что на самом деле это два дерева, которые срослись вместе, что, возможно, является намеком на призывы господина Си к сотрудничеству между КНР и США, пишет New York Times (NYT).

    Трамп прерывает экскурсию, чтобы спросить, часто ли господин Си привозит иностранных лидеров в Чжуннаньхай.

    «Очень редко», – отвечает господин Си, покачивая головой для пущей убедительности.

    Он указывает на Трампа и, посмеиваясь, говорит: «Например, здесь был Путин», Например, когда  Путин посетил Китай в 2024 году, он и Си пили чай в садах Чжуннаньхая и провели там несколько часов, уточняет газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 мая американский лидер прибыл в Пекин с государственным визитом. Китайский и американский лидеры сошлись в желании урегулировать украинский конфликт. Китай анонсировал государственный визит Си Цзиньпина в США.

    15 мая 2026, 05:08 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть

    Трамп заявил о желании Китая покупать американскую нефть
    @ Handout/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин выразил готовность приобретать американские энергоресурсы, а Вашингтон рассчитывает на значительное расширение присутствия своих компаний на китайском рынке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил о намерении властей Китая приобретать американскую нефть, передает РИА «Новости». По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе двусторонних переговоров.

    «Они согласились, они хотят закупать нефть из США», – заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, политик подчеркнул необходимость увеличения доли американского бизнеса в экономике азиатской страны.

    Ранее администрация Белого дома пригласила ведущих предпринимателей, включая основателя Tesla Илона Маска и гендиректора Apple Тима Кука, сопровождать президента в поездке в Пекин. Глава государства отметил, что наращивание коммерческого присутствия в азиатском регионе позитивно отразится на торговом балансе Соединенных Штатов.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер договорились выстраивать конструктивные двусторонние отношения.

    Позже глава Белого дома анонсировал планы Пекина инвестировать сотни миллиардов долларов в бизнес Соединенных Штатов.

    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    @ Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    15 мая 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп отверг последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.

    Президент США Дональд Трамп счел неприемлемым план по урегулированию двустороннего конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул, что категорически не допустит появления у Исламской республики оружия массового поражения.

    «Я смотрю на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц», – заявил политик журналистам.

    В ответ на вопрос о возможности возобновления военных ударов Трамп выразил твердую уверенность в том, что Тегеран никогда не получит ядерный арсенал.

    По его словам, Вашингтон устроила бы пауза в обогащении урана на 20 лет. Однако для заключения подобного соглашения американской стороне требуются реальные и надежные гарантии соблюдения условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер пригрозил Тегерану полным уничтожением при отказе от сделки.

    Несколькими днями ранее он назвал совершенно неприемлемой ответную реакцию Исламской республики на инициативу Вашингтона.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи исключил вопросы ядерной сферы из мирного плана.

    16 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис

    Путин обсудил с президентом ОАЭ украинский конфликт и ближневосточный кризис
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе телефонных переговоров президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы урегулирования на Украине и Ближнем Востоке, а также развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Президент Владимир Путин пообщался по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщает сайт Кремля. Стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты.

    Политики также обсудили кризисную ситуацию вокруг Ирана и развитие политического взаимодействия. С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договорённостей при должном учёте интересов всех государств региона. Выражено обоюдное удовлетворение успешным развитием российско-эмиратского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, говорится в сообщении.

    Кроме того, глава российского государства выразил признательность эмиратской стороне за регулярное содействие в решении гуманитарных вопросов в контексте ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов вернула из украинского плена 175 военнослужащих. Ранее Путин на встрече с Аль Нахайяном отметил особый вклад Абу-Даби в организацию обменов удерживаемыми лицами.

    Позже, в конце марта лидеры двух стран по телефону обсудили ухудшение военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

    17 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Дрон атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны перехватили два ударных аппарата, однако третий смог прорваться и нанести удар по инфраструктуре ядерного объекта в районе Аль-Дафра.

    Атака на энергетический объект произошла со стороны западной границы, передает РИА «Новости». «Министерство обороны сообщило, что 17 мая 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили три беспилотника, проникших на территорию страны со стороны западной границы», – говорится в заявлении.

    Представители ведомства уточнили, что два дрона удалось успешно ликвидировать, тогда как третий аппарат попал в электрогенератор. Подчеркивается, что поврежденная установка находится за пределами внутреннего периметра станции Барака.

    Власти начали официальное расследование для выяснения точного источника нападения. Вся дополнительная информация об инциденте будет опубликована сразу после завершения следственных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ОАЭ начали установку массивных защитных экранов вокруг резервуаров с топливом для защиты от беспилотников.

    Министерство иностранных дел страны осудило недавние удары по гражданским объектам.

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов зафиксировали запуск нескольких крылатых ракет со стороны Ирана.

    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    16 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    США приостановили поставки оружия Тайваню после визита Трампа в Китай
    @ IMAGO/White House Press Office/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 млрд долларов пока поставлен на паузу.

    Президент США приостановил поставки американского вооружения Тайваню на сумму 12 млрд долларов в качестве инструмента давления в переговорах с Китаем, передает РИА «Новости».

    «Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов – это очень много оружия», – подчеркнул глава государства.

    Американский лидер добавил, что состоявшиеся переговоры в Китае не привели к изменению внешнеполитического курса Вашингтона в отношении Тайваня. Пекин рассматривает остров как неотъемлемую часть КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» является обязательным условием для поддержания дипломатических отношений с другими странами. Вопрос продажи американского оружия Тайбэю традиционно выступает одним из главных факторов напряженности между двумя державами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Дональд Трамп пообещал вскоре решить вопрос поставок вооружений Тайваню.

    В ходе недавних переговоров председатель КНР Си Цзиньпин предупредил американского лидера о риске столкновения из-за тайваньской проблемы.

    После этой встречи госсекретарь США Марко Рубио подтвердил неизменность американского дипломатического курса.

    14 мая 2026, 23:51 • Новости дня
    Главы Минобороны 40 стран договорились разблокировать Ормузский пролив

    Международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормуза

    Tекст: Вера Басилая

    Около 40 государств объединили усилия для возобновления коммерческого судоходства и проведения операций по разминированию в акватории заблокированного Ормузского пролива.

    Соответствующее решение приняли руководители оборонных ведомств под председательством Британии и Франции, передает РИА «Новости». В совместном заявлении участников подчеркивается: «Миссия будет проводиться в отдельности любой другой военной кампании и будет поддерживать четкие каналы связи для деэскалации со всеми соответствующими государствами и партнерами. Миссия дополнит текущие дипломатические усилия по взаимодействию и деэскалации».

    Новая структура займется защитой гражданского флота и ликвидацией минной угрозы. Как уточнили авторы документа, практические действия стартуют исключительно при благоприятных условиях, соблюдении норм международного права и национальных конституций стран-участниц. Декларацию поддержали 26 государств, включая Германию, Японию, Канаду и Австралию.

    Обострение ситуации в регионе произошло после ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранской территории 28 февраля, унесших жизни более трех тыс. человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля договорились о прекращении огня. Однако последующие мирные переговоры в Исламабаде провалились, а американская сторона инициировала блокаду портов Ирана.

    Эскалация конфликта привела к перекрытию Ормузского пролива, который является важнейшим маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа. Ограничение поставок из Персидского залива спровоцировало глобальный рост цен на топливо и промышленные товары во многих странах мира.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания международной миссии для обеспечения безопасности судоходства.

    Эстония прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    15 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Трамп и Си Цзиньпин сошлись в желании урегулировать украинский конфликт

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры Соединенных Штатов и Китая обсудили ситуацию на Украине во время визита американского президента в Пекин и пришли к единому мнению о необходимости мирного разрешения кризиса.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе визита в Пекин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых обсуждалась ситуация на Украине, передает РИА «Новости».

    «Да, мы это обсудили... Это тот конфликт, урегулирование которого мы хотим увидеть», – подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп обсудили украинский кризис в Пекине.

    Лидеры двух государств договорились выстраивать конструктивные и стабильные двусторонние отношения.

    В конце апреля американский лидер заявил президенту России Владимиру Путину о близости сделки по урегулированию конфликта.

