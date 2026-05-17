Эксперт ВШЭ раскрыла истинную ценность подземных богатств России

Эксперт ВШЭ Леман раскрыла истинную ценность подземных богатств России

Tекст: Ольга Иванова

Встреча состоялась в рамках просветительского проекта «Исследуем Россию». Доцент НИУ ВШЭ Александра Леман предложила слушателям поразмышлять о значении выражения «кладовая страны». Специалист отметила высокую значимость скрытых в смартфонах элементов: алюминия, кремния и лития.

«Наш смартфон – это маленькая витрина недр. Здесь сошлись десятки месторождений: металл из одних регионов, редкие элементы из других, энергия из нефти и газа, которая понадобилась, чтобы все это добыть и переработать», – рассказала лектор. Она добавила, что литий можно добывать из попутных вод при извлечении углеводородов.

Слушателям продемонстрировали карту распределения угольных бассейнов и нефтегазовых провинций. Географ напомнила об исторической ценности соли и пушнины, а также подчеркнула важность нефти и газа не только как топлива, но и как основы для производства пластика, упаковки и одежды.

Эксперт описала три способа добычи сырья: через скважины, карьеры и шахты. Современная отрасль активно привлекает IT-специалистов для создания цифровых моделей и повышения безопасности производства. В завершение лекции прозвучал призыв бережно относиться к природе и восстанавливать ландшафт после завершения промышленных работ.

