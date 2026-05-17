Следователи установили причину мощного взрыва автозаправки Пятигорска

Бут объяснил, почему делегация США выбросила китайские подарки

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, визит Трампа в КНР проходил в довольно сложной для него обстановке, да и пошел совсем не по его сценарию.

«Китайская сторона очень резко и сразу, в первую же встречу, поставила вопрос о Тайване, что любые поставки вооружения туда будут рассматриваться как вызов… И как создание такой проблемы, которая точно не будет способствовать миру в Тайваньском пролив», – пояснил Бут «Комсомольской правде».

Как бы и что бы Трамп не демонстрировал формально, главное, что ему не удалось – попытаться развернуть Китай от поддержки Ирана и России.

«Американцы тем самым, наверное, решили напоследок сделать что-то хамское. Потому что все-таки это – подарки. И даже из уважения к принимающей стороны такая солидная американская делегация могла бы хотя бы не так демонстративно выкидывать сувениры в помойку перед самолетом». – добавил бизнесмен.

Бут признался, что в Китае бывал не раз, в том числе и с президентом России и всегда любой полученный или купленный там подарок – «всегда с собой берешь и бережешь».

«У меня многие годы, десятилетия, они хранятся, начиная от статуэток коней и градусников, и всего – всего – всего», – резюмировал он.

Напомним, президент США завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине. При этом делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой.