Путин назвал большим событием успешное испытание ракеты «Сармат»

El Mundo: Визит Путина в Китай показывает, как Пекин расставляет приоритеты

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поездка Владимира Путина в КНР, которая состоится вскоре после визита Дональда Трампа, показывает расстановку приоритетов во внешней политике Пекина, передает РИА «Новости».

Испанская газета El Mundo отмечает разницу в целях этих встреч. Если переговоры с главой США были направлены на стабилизацию двусторонних отношений, важных для экономики, то визит российского лидера несет иной смысл.

«Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики», – подчеркивают авторы статьи.

В материале указывается, что на фоне новых санкций со стороны коллективного Запада Пекин продолжает наращивать закупки российских нефти и газа.

Кроме того, Китай активно расширяет двустороннюю торговлю и предлагает новые финансовые, а также технологические возможности для сотрудничества. Ожидается, что Владимир Путин посетит КНР 19 и 20 мая. В ходе визита лидеры обсудят международную повестку и развитие отношений двух стран, а также подпишут совместное заявление и пакет документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Кремля анонсировала официальный визит Владимира Путина в Китайскую Народную Республику с 19 по 20 мая.