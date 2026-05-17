Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек

Tекст: Катерина Туманова

«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

«За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.



