  Эксклюзив
    17 мая 2026, 16:40 • Новости дня

    Крупный пожар полностью парализовал Северо-Восточную хорду в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Столичную магистраль пришлось экстренно перекрыть для транспорта в обоих направлениях из-за сильного возгорания в районе Окружного проезда.

    Проезд машин временно приостановили на участке Северо-Восточной хорды, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Причиной ограничений стало возгорание в районе дома № 3 по Окружному проезду. Транспортный поток остановлен сразу в двух направлениях.

    Представители ведомства призвали водителей заранее планировать маршрут и искать альтернативные пути. «Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», – подчеркнули в департаменте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле из-за аварии с мотоциклистом на Северо-Восточной хорде образовалась серьезная пробка.

    В марте на северо-востоке столицы произошел пожар в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

    В августе прошлого года массовое ДТП осложнило движение транспорта на этой магистрали.

    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    17 мая 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе середина мая в столице достигнет летних значений температуры воздуха и в центре города может достигнуть +31 градуса, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «В центре города, в пределах Садового кольца до +30... +31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что такие показатели температуры продержатся с понедельника по четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России. Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве.


    17 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о еще шести БПЛА, сбитых силами ПВО на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщал, что число сбитых беспилотников с полуночи достигло 120 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ.

    Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.



    17 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО один дрон ВСУ сбит на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Уничтожен ещё один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр города сообщал об уничтожении шести беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три мирных жителя. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ, добавил мэр Москвы.

    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны.

    16 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ

    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников на подлете к российской столице в течение субботы, об уничтожении дронов сообщили власти Москвы.

    С начала текущего дня на подлете к столице уничтожили 30 вражеских беспилотников. Из них четыре летательных аппарата успешно ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны несколько минут назад, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сейчас на местах падения обломков сбитых дронов активно работают специалисты столичных экстренных служб. Сотрудники профильных ведомств оперативно устраняют последствия инцидента и обеспечивают полную безопасность прилегающей территории.

    Ранее в субботу сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских дронов на подлете к Москве. До этого мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на город беспилотников за десять минут. А рано утром 16 мая военные ликвидировали еще три аппарата ВСУ.

    17 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале после трех часов утра о трех и девяти уничтоженных силами ПВО дронах на подлете к городу.

    «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть раньше столичный градоначальник сообщил о трех сбитых дронах.

    До этого он заявил о том, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    17 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно сообщениям столичного градоначальника Сергея Собянина, силами ПВО с полуночи были уничтожены 64 дрона ВСУ, направлявшиеся к городу.

    Сообщения мэра города показывают, что после 3 часов утра атакующие нарастили объемы и в сторону Москвы стали направлять по 8, 9 дронов вперемежку с одним-тремя беспилотниками.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в 3.50.

    В начале трех часов утра мэр заявил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    16 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    При ДТП на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы

    Tекст: Катерина Туманова

    На улице Берзарина в Москве двое детей на электросамокате столкнулись с автомобилем, сообщили в столичной прокуратуре.

    «На ул. Берзарина произошло столкновение автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», – рассказали ТАСС в ведомстве.

    Там уточнили, что пострадавшие– два мальчика 2012 года рождения, они госпитализированы.

    Московская прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся. Число аварий с велосипедами превысило ДТП с самокатами в более чем в три раза.

    При этом в подмосковной Лобне запретили прокат электросамокатов, в Котельниках      запретили средства индивидуальной мобильности, а в Люберецком городском округе ограничили деятельность кикшеринговых компаний.


    17 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Подлетевшие к Москве после полуночи два дрона уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации на подлете к Москве двух дронов ВСУ.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около двух часов ночи.

    Через 15 минут Собянин заявил, что военные Минобороны ликвидировали еще один дрон.

    При этом вечером субботы силы ПВО сбили два летевших к столице дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    16 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Житель Москвы отправлен под арест за серию нацистских рисунков в трамвае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы заключил под стражу местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за демонстрацию запрещенной символики и дискредитацию армии.

    Лефортовский суд Москвы арестовал 46-летнего жителя столицы Дениса Панчука по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. Подробности уголовного дела в судебной картотеке не раскрываются.

    «Обвиняемый Панчук Д. В., ст. 275 УК РФ (госизмена). Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», – говорится в электронной базе данных суда. Решение уже вступило в законную силу.

    До возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности. В марте текущего года Тушинский суд оштрафовал его на 60 тыс. рублей за дискредитацию армии и назначил 15 суток ареста за неповиновение полиции.

    В апреле мужчина получил еще 13 суток ареста за изображение нацистской символики в трамвае №6. Свою вину он признал. После освобождения его вновь арестовали на 15 суток за сопротивление правоохранителям, после чего последовало обвинение в госизмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Верховный суд России сообщил о вынесении более 200 приговоров по делам о госизмене за прошлый год. Ранее в Москве следователи предъявили обвинение в государственной измене многократно задержанному за мелкое хулиганство молодому человеку.

    А в ноябре прошлого года столичный суд арестовал обвиняемого по аналогичной статье гражданина Селиванова.

    16 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    На подлете к Москве за полчаса сбито четыре дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В период с 20.30 до 21 часа по мск в субботу на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника ВСУ, сообщили власти столицы.

    Российские военные в субботу в течение получаса, с 20.30 до 21 часа по мск сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

    Изначально стало известно об уничтожении одного аппарата. На место падения обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб для проведения необходимых работ. Спустя 14 минут Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку еще трех вражеских дронов, летевших на столицу.

    Ранее сообщалось, что с начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. До этого стало известно, что в субботу система противовоздушной обороны сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве.

    А в течение пятницы силы ПВО уничтожили девять направлявшихся к городу аппаратов.

    17 мая 2026, 05:09 • Новости дня
    Собянин сообщил о незначительных повреждениях в местах падения обломков БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    При массированной атаке дронов ВСУ на Москву значительных повреждений в результате их ликвидации не зафиксировано, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «На местах падения обломков зафиксированы незначительные повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах происшествий», – написал он.

    Мэр столицы добавил, что ПВО Минобороны продолжают отражать атаки беспилотных средств.

    «Уничтожены ещё 10 БПЛА», – уточнил Собянин.

    Ранее сообщалось, что более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    16 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    На подступах к Москве силы ПВО перехватили два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы силы ПВО сбили два летевших к столице дрона, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», –  написал он.

    Ранее в субботу, с 20.30 до 21 часа по мск подлете к Москве было сбито четыре беспилотника ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов.

    При этом столичные аэропорты Внуково и Жуковский вводили особый режим работы для безопасности.


    16 мая 2026, 22:49 • Новости дня
    Росавиация сняла ограничения с аэропортов Внуково и Жуковский

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале сообщил о снятии ограничений с работы аэропортов Внуково и Жуковский, они функционируют штатно.

    «Аэропорты Внуково и Жуковский (Раменское): сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее аэропорт в Жуковском перешел на режим работы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Внуково частично возобновил прием и отправку рейсов, работая по согласованию. С начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ, это число к вечеру увеличилось.

