Названы победители второго сезона конкурса «Лидеры России. Политика»

Tекст: Ольга Иванова

В Подмосковье подвели итоги образовательной программы «Мастер публичной политики». Из 105 финалистов, проходивших обучение с сентября, лучшими признаны 68 человек.

На церемонии закрытия первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко обратился к участникам: «Президент России Владимир Владимирович Путин создал уникальную систему возможностей для самореализации, которая открывает безграничные пути для карьеры, реализации планов, но еще это большая ответственность». Он пожелал выпускникам успехов в служении стране.

Победителей определяли по результатам тестирования, практической работы в группах и вовлеченности. Среди лучших оказались первая женщина – Герой России Людмила Болилая, олимпийский чемпион Роман Власов, а также депутаты, общественные деятели и журналисты.

Наставники проекта, включая заместителя председателя Государственной Думы Ирину Яровую, заместителя председателя Государственной Думы Александра Бабакова и советника президента России, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, члена наблюдательного совета конкурса Валерия Фадеева, подчеркнули важность работы в интересах страны. Во втором сезоне конкурса, стартовавшем осенью 2024 года, приняли участие более 16,8 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин допустил участие лидеров этого проекта в выборах депутатов Государственной думы.

Вошедшая в число победителей медсестра Людмила Болилая присутствовала на недавнем параде Победы в Москве рядом с главой государства.