    17 мая 2026, 14:25 • Новости дня

    В Иране сравнили действия США с походами Римской империи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия США по отношению к Ирану выглядят как походы римского полководца Гнея Юлия Агриколы (40 – 93 н. э.) на Британские острова, которые оставили после себя лишь «пустыню». Такое мнение высказал представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи.

    Действия Вашингтона в отношении Исламской республики напоминают вторжение римского полководца Гнея Юлия Агриколы на Британские острова в первом веке нашей эры, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты намеренно провоцируют конфликты. «Это их привычный, циничный план действий: спровоцировать кризис и войну, а затем продолжить эскалацию под благородным лозунгом "восстановления стабильности" или "защиты мира"», – написал Багаи в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В качестве исторического примера представитель министерства привел фрагмент из труда древнеримского историка Тацита. Политик напомнил слова вождя каледонских племен Калгака о том, что римляне превращают захваченные земли в пустыню, называя принесенные разрушения миром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советники президента США Дональда Трампа разработали планы возобновления военных ударов по Ирану. В ответ иранские парламентарии пригрозили обогатить уран до 90 процентов. Представитель МИД Исламской республики Эсмаил Багаи потребовал разблокировать иранские финансовые средства за рубежом.

    15 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Аракчи прокомментировал возможность передачи обогащенного иранского урана России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен обсудить с Москвой вопрос судьбы обогащенного урана, однако такие консультации начнутся только после перехода Ирана и США к предметному рассмотрению этой темы.

    Власти Ирана намерены поднять вопрос о судьбе обогащенного урана в контактах с Москвой, передает РИА «Новости». Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон начнут решать данную проблему.

    «Как только мы перейдем к этому этапу, очевидно, у нас будет больше консультаций с Россией», – заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции.

    По словам дипломата, сейчас эта сложная тема находится в тупике и не входит в актуальную повестку отношений с американцами. Стороны договорились отложить дискуссию на более поздние этапы. При этом глава ведомства подчеркнул, что Иран высоко ценит инициативу и стремление России помочь в разрешении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подтвердил актуальность инициативы по вывозу обогащенного урана из Ирана на российскую территорию.

    Вашингтон и Тегеран обсуждают введение долгосрочного моратория на обогащение урана.

    Иранские власти допускают возможность передачи части своих запасов Москве.

    Комментарии (2)
    16 мая 2026, 19:40 • Новости дня
    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ

    Дуров иронично пожаловался на отсутствие атак Ирана на ОАЭ

    Дуров заявил о тоске по «иранским фейерверкам» в ОАЭ
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Создатель Telegram Павел Дуров с иронией заявил о тоске по иранским атакам на Эмираты и назвал атаки дронов способом избавить Дубай от автомобильных пробок.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался в ностальгии по ударам беспилотников Ирана по Дубаю, которые помогали бороться с переполненными дорогами и толпами впечатлительных туристов в мегаполисе.

    В своем Telegram-канале Дуров пожаловался на возвращение пробок в Объединенные Арабские Эмираты. «Дубай снова переполнен трафиком и толпами. Уже скучаю по иранским фейерверкам – они помогли очистить город от легко впечатлимых людей», – написал он.

    Создатель платформы высоко оценил эффективность противовоздушной обороны ближневосточного государства в условиях угрозы. Бизнесмен подчеркнул, что при нулевых налогах уровень местной защиты значительно превосходит европейскую систему, где граждане отдают государству 50%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 мая системы перехвата успешно ликвидировали четыре иранские ракеты, три из которых сбили над территориальными водами, а одна рухнула в море.

    Ранее, 5 мая силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов также отразили удары иранских ракет и беспилотников. На фоне этих атак премьер-министр Израиля и президент ОАЭ обсудили укрепление двустороннего сотрудничества.

    Комментарии (6)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 05:45 • Новости дня
    Иран указал на завышенные амбиции Трампа

    Посол Ирана объяснил провал переговоров с США завышенными амбициями Трампа

    Иран указал на завышенные амбиции Трампа
    Tекст: Вера Басилая

    Диалог между Тегераном и Вашингтоном зашел в тупик из-за нежелания американского руководства идти на компромисс и искать взаимовыгодные решения, заявил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи.

    По словам Санеи, главной преградой для успешного диалога стали завышенные ожидания американского лидера Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что президент США стремится извлечь исключительно одностороннюю выгоду, полностью игнорируя интересы партнеров.

    «Переговоры должны строиться так, чтобы быть выигрышными для обеих сторон. Но Трамп хочет просто получать все для себя. Он называет это переговорами, дипломатией и так далее. Это не дипломатия, это не переговоры», – заявил Санеи.

    Дипломат добавил, что в последнее время контакты двух стран не приносят никаких результатов. По его мнению, основная вина за это лежит на американской стороне из-за ее непомерных амбиций.

    Ранее американское издание Politico назвало эго президента США главным препятствием для сделки с Ираном.

    Тегеран представил новый всеобъемлющий мирный план без пунктов по ядерной программе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями американской стороны.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 16:18 • Новости дня
    Трамп заявил о полной военной победе США над Ираном

    Трамп: США одержали полную военную победу над Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о полном военном разгроме вооруженных сил Ирана, включая уничтожение флота, авиации и систем противовоздушной обороны.

    Соединенные Штаты разгромили военный потенциал Ирана и одержали полную победу. Президент США Дональд Трамп сделал соответствующее заявление журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

    «Мы одержали полную военную победу. Мы полностью разгромили весь их флот. Мы полностью сокрушили их ВВС. Полностью разгромили ПВО и системы слежения, уничтожили их лидеров», – подчеркнул он.

    Глава Белого Дома также раскритиковал прессу, включая телекомпанию CNN и газету The New York Times, за искажение информации о триумфе американских военных. Трамп назвал попытки репортеров писать о благополучном состоянии вооруженных сил Тегерана настоящей изменой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США намекнул на продолжение военной операции против Тегерана. До этого Трамп  сообщил об окончании вооруженного конфликта. А в начале апреля американский лидер уже заявлял о полной победе Соединенных Штатов.

    Комментарии (2)
    15 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Трамп пообещал довести до конца военную операцию в Иране

    Трамп заявил о завершении операции в Иране на 70-75%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон планирует возобновить военные действия на иранской территории для полного выполнения поставленных задач, включая возможное уничтожение энергетической и транспортной инфраструктуры, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты выполнили текущие задачи лишь частично, поэтому американские войска обязательно вернутся для окончательного достижения целей, передает ТАСС. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп во время перелета из КНР.

    «Мы закончили, наверное, на 70-75%. Мы не все доделали до конца. Мы вернемся и все доделаем», – подчеркнул глава государства в беседе с журналистами на борту президентского самолета.

    Политик также добавил, что американская армия способна полностью ликвидировать критическую инфраструктуру исламской республики всего за два дня. По его словам, вооруженные силы могут оперативно вывести из строя все мосты и электросети страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении конфликта.

    Позже американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном.

    В середине месяца политик намекнул на продолжение боевых действий против Ирана.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    Трамп анонсировал продолжение операции США против Ирана

    Трамп пообещал продолжить операцию против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    Президент США  прокомментировал текущий конфликт с Ираном, пообещав дальнейшие действия, передает РИА «Новости». Американский лидер не стал раскрывать подробности будущих шагов Вашингтона на Ближнем Востоке.

    «Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    Незадолго до этого глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи подчеркнул, что любые новые атаки со стороны США не принесут результата. Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац на фоне визита президента США в Китай подтвердил готовность еврейского государства возобновить боевые действия против Ирана для нейтрализации угроз.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Позже американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения новых масштабных ударов при провале переговорного процесса.

    Накануне американские СМИ сообщили о планах президента возобновить крупные боевые операции против исламской республики.

    Комментарии (0)
    14 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Эстония захотела отправить военных в Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Таллин прорабатывает возможность участия своих вооруженных сил в совместной миссии Франции и Британии, направленной на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Правительство Эстонии планирует направить военнослужащих в Ормузский пролив, рассматривая три варианта участия в миссии, передает «Интерфакс». Среди возможных сценариев – отправка штабных офицеров, групп подводных роботов или тральщика. В настоящее время власти оценивают стоимость каждого варианта и изучают фактические потребности союзников.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их относительно немного. Если это экипаж подводного робота, то меньше десяти человек. Если же это экипаж корабля, то значительно больше, это целый корабль с обслуживающим персоналом, так что речь все еще идет о 40-60 людях. Многое зависит от окончательного решения», – заявил министр обороны Ханно Певкур.

    Обсуждаемая миссия является совместной инициативой Франции и Британии. Она направлена на снижение напряженности в отношениях с США из-за конфликта с Ираном. Эксперты отмечают, что Эстония может предложить союзникам в основном возможности противоминной обороны. Ожидается, что миссия будет носить ротационный характер и начнется после завершения военных действий.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Ирану план создания франко-британской миссии.

    Германия подготовила тральщик Fulda для возможной работы в Ормузском проливе.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив открыт для прохода всех торговых судов, если они будут сотрудничать с ВМС Ирана.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 06:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану уничтожением при отсутствии сделки с США

    Трамп допустил удары по ядерным объектам Ирана при отсутствии сделки с США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану полным уничтожением в случае отказа от заключения соглашения с Вашингтоном, отметив готовность нанести повторные удары по ядерным объектам.

    Президент США предупредил о возможности повторных бомбардировок иранских ядерных объектов для предотвращения доступа к урану, передает РИА «Новости». Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон круглосуточно следит за объектами, которые уже подвергались атакам.

    Политик заявил о готовности применить силу, если Тегеран попытается вывезти ядерные материалы. «Они могут заключить сделку или будут уничтожены. Я не хочу этого делать», – отметил он в интервью телеканалу Fox News.

    Президент США подчеркнул, что в результате предыдущих ударов американские бомбы разрушили вентиляционные шахты, обрушив гору на ядерный объект. Несмотря на то что уран оказался погребен глубоко под землей, президент США выразил желание забрать его, пояснив, что так ему было бы спокойнее.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс США о завершении конфликта с Ираном.

    Президент США намекнул на продолжение операции в отношении Тегерана, упомянув военный разгром Ирана в числе достижений своей администрации.

    В конце апреля президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана.

    В середине апреля американский лидер анонсировал планы совместного с Тегераном вывоза обогащенного урана.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    NYT узнала об усиленной подготовке Трампа к продолжению войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    После возвращения из Китая президент США Дональд Трамп должен принять решение о возобновлении ударов по Ирану, так как основные его советники разработали планы боевых действий из-за того, что мирные переговоры зашли в тупик.

    «В пятницу президент Трамп вернулся из Китая, где ему предстояло принять важные решения по Ирану, поскольку его ближайшие помощники разработали планы возобновления военных ударов на случай, если Трамп решит попытаться выйти из тупика с помощью новых бомбардировок», – пишет New York Times (NYT).

    По словам помощников, Трампу еще предстоит принять решение о дальнейших шагах. Официальные лица из заинтересованных стран пытаются достичь компромисса, который побудил бы Иран вновь открыть Ормузский пролив и позволил бы Трампу объявить о победе, а также попытаться убедить скептически настроенных американских избирателей в том, что дорогостоящая и смертоносная военная вылазка в Иран увенчалась успехом, говорится в статье.

    При этом Трамп повторил журналистам на борту президентского самолета вскоре после того, как покинул Пекин, что последнее мирное предложение от Ирана неприемлемо.

    «Я просмотрел это, и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это», –  сказал он.

    Трамп сказал, что обсуждал Иран с председателем КНР Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа, поставляемых через пролив. Но он не просил господина Си оказывать давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер допустил окончание военной операции «Эпическая ярость» после достижения соглашения с Тегераном. А в середине мая намекнул на продолжение боевых действий против Ирана. По пути из КНР он пообещал довести до конца военную операцию в Иране, в очередной раз заявив о полной победе США над Ираном.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 09:04 • Новости дня
    Euractiv сообщил о готовности стран Балтии защищать Ормузский пролив

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Латвия и Литва готовы принять участие в возможной европейской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, однако считают, что это не должно ослабить восточный фланг НАТО, сообщил портал Euractiv.

    Латвия и Литва выразили готовность принять участие в возможной миссии Евросоюза в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    При этом в Вильнюсе и Риге подчеркивают, что развертывание сил не должно ослаблять защиту восточного фланга НАТО. Ранее Латвия уже направляла свои ресурсы для участия в операции Aspides в Красном море.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с инициативой расширить зону действия миссии Aspides на Ормузский пролив. Ряд стран ЕС уже согласились выделить дополнительные корабли. Однако европейские дипломаты выражают обеспокоенность ограниченностью военно-морских ресурсов и возможной дополнительной нагрузкой на силы альянса в регионе Балтийского моря.

    Правительство Эстонии также рассматривает варианты участия в коалиции по возобновлению судоходства в Ормузском проливе. Таллин может отправить штабных офицеров, группы подводных роботов или минный тральщик. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, окончательный выбор зависит от численности контингента и переговоров с парламентом.

    «Если речь идет о штабных офицерах, то их будет немного. Если это будет команда подводного робота, то потребуется менее 10 человек. Если это экипаж корабля, то число окажется значительно больше, так как речь идет о целом корабле с обслуживающим персоналом, то есть от 40 до 60 человек», – пояснил Певкур. Сейчас эстонские власти оценивают стоимость каждого из вариантов и уточняют потребности союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная коалиция согласовала военную миссию по разблокировке Ормузского пролива.

    Правительство Эстонии запланировало отправку военнослужащих для участия в этой операции.

    Власти Италии перебросили в ближневосточный регион два минных тральщика.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских государств инициировали диалог с военно-морскими силами Ирана для возобновления безопасного движения торговых судов по ключевому нефтяному маршруту, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

    Консультации с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции касаются транзита через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Этот маршрут имеет критическое значение для мировых поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива.

    Иранская гостелерадиокомпания подтвердила факт контактов. «Сегодня, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Японии и Пакистана, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР», – говорится в заявлении.

    Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон договорились о постепенном снятии ограничений на судоходство. Вскоре после этого Катар провел первый танкер со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    Глава МИД исламской республики Аббас Арагчи назвал обязательным условием для безопасного транзита сотрудничество торгового флота с иранскими военно-морскими силами.

    Комментарии (0)
    15 мая 2026, 02:52 • Новости дня
    Рубио исключил влияние рекордных цен на бензин на сделку с Ираном

    Госсекретарь США Рубио исключил уступки Ирану из-за рекордных цен на бензин

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордной стоимостью бензина как рычаг давления для заключения выгодного соглашения, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что эскалация в Персидском заливе и рост цен на топливо не помогут иранским властям добиться уступок от Вашингтона, передает РИА «Новости». По его словам, администрация президента США не пойдет на невыгодные условия.

    «Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его пойти на плохую сделку, этого не произойдет», – подчеркнул Рубио. Он добавил, что американские власти приняли чрезвычайные меры для удержания стоимости бензина на более низком уровне, чем в других странах, и прогнозируют ее снижение.

    По данным Американской автомобильной ассоциации, к 14 мая средняя цена за 3,8 литра бензина в США достигла 4,53 доллара, увеличившись на четыре цента за два дня. Ранее Трамп пообещал продолжение действий в отношении Ирана, не уточнив деталей.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о росте преимущества Вашингтона над Тегераном.


    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 20:41 • Новости дня
    Прибыль немецкой Lufthansa Cargo выросла на 33% из-за ближневосточного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Массовый перевод срочных грузов на авиацию из-за блокады Ормузского пролива позволил немецкому перевозчику Lufthansa Cargo увеличить квартальную прибыль на треть, несмотря на двукратное удорожание керосина.

    Операционная прибыль немецкой грузовой авиакомпании Lufthansa Cargo по итогам первых трех месяцев 2026 года увеличилась примерно на 33%, несмотря на двукратное удорожание авиатоплива. Об этом сообщил операционный директор компании Франк Бауэр, передает РИА «Новости».

    «С марта цены на керосин выросли вдвое», – отметил топ-менеджер в интервью газете Welt.

    По его словам, одной из главных причин взрывного роста заказов стала блокировка Ормузского пролива, из-за которой бизнес начал массово перенаправлять срочные грузы по воздуху. Кроме того, конфликт на Ближнем Востоке временно снизил мощности авиаперевозчиков из стран Персидского залива, что также сыграло на руку немецкой компании.

    Бауэр также исключил риск дефицита керосина в европейских хабах до середины июня включительно, даже если блокировка пролива затянется. Однако он признал возможное возникновение топливного дефицита и падение объемов авиаперевозок на 10-20% на некоторых зарубежных направлениях, в первую очередь в Азии. При этом стабильность работы самой Lufthansa Cargo гарантирована долгосрочными контрактами с поставщиками.

    Блокада морского трафика в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ, была начата ВМС США 13 апреля. Американская сторона утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно проходить через пролив, если не платят за это иранским властям, которые ранее заявляли о планах ввести такую плату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания Lufthansa отменила около 20 тыс. рейсов для экономии авиационного топлива.

    На фоне глобальной нехватки керосина немецкий перевозчик рассматривал варианты промежуточных посадок в Москве.

    Позже Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    16 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Экспорт нефти через Ормуз за месяц упал в девять раз

    Блокада Ормузского пролива снизила экспорт нефти в девять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за перекрытия Ормузского пролива апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул с 93 до 10 млн баррелей, спровоцировав дефицит топлива на мировых рынках, сообщили власти Ирака.

    По итогам апреля Ирак смог вывезти лишь 10 млн баррелей нефти. До начала боевых действий в Иране этот показатель достигал 93 млн баррелей ежемесячно, пишет «Коммерсант».

    «Мы экспортируем 200 тыс. баррелей через порт Джейхан, и у нас есть план увеличить этот показатель до 500 тыс. баррелей», – заявил министр нефти Ирака Али Басим Мохаммед Худайр. Он подчеркнул стремление развивать сотрудничество с ОПЕК для наращивания производственных мощностей до пяти млн баррелей в сутки.

    Ормузский пролив заблокирован с 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Ранее маршрут обеспечивал более 20% глобальных поставок сырья и сжиженного газа. Блокада дестабилизирует энергетические рынки: цена барреля закрепилась около 100 долларов, провоцируя дефицит топлива в ряде стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в апреле добыча нефти странами ОПЕК снизилась до минимальных значений с 1990 года. При этом, стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась из-за блокировки движения танкеров через Ормузский пролив. А в начале марта мировые цены на нефть подскочили на 6% на фоне военной операции США против Ирана.

    Комментарии (0)
    17 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Иран назвал план из десяти пунктов по урегулированию кризиса «красной линией»

    В парламенте Ирана назвали план из десяти пунктов «красной линией»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар подчеркнул, что план из десяти пунктов является красной линией для исламской республики.

    «Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия», – заявил политик в интервью Mehr, передает ТАСС.

    По словам депутата, Иран никогда не доверял США, и у страны нет иного пути, кроме как стать сильнее. Кроме того, Джокар призвал американских военных покинуть регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, духовный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отказался одобрять сделку без принятия американской стороной десяти требований.

    Исламская республика отвергла идею временного прекращения огня. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов в условиях угроз.

    Комментарии (0)
