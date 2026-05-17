Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Риме

Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

Эксперт Джерелиевский: Для защиты от БПЛА нужны аэростаты и мобильные пулеметчики

Tекст: Олег Исайченко

«Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

«Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

«Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

«Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.