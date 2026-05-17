В Германии эвакуировали около 30 тыс. человек из-за авиабомбы времен войны

Власти объявили опасной зону радиусом 1,5 километра в районе Остштадт. Местная администрация подчеркнула обязательный характер этих экстренных мер, передает ТАСС.

«Эвакуация в радиусе около 1,5 км является обязательной на утро воскресенья. В силу вступает постановление общего характера городских властей», – говорится в заявлении чиновников. Сейчас пожарные службы проверяют пустые здания, чтобы убедиться в полном отсутствии людей.

Представители полиции отметили, что процесс осмотра территории может занять несколько часов. Точное время обезвреживания огромного снаряда весом 1,8 тонны пока не установлено, однако прямой опасности для горожан сейчас нет.

Из-за операции в регионе частично ограничили движение общественного транспорта и поездов в сторону Штутгарта. Подобные находки не редкость для страны, где до 20% сброшенных бомб остались неразорвавшимися.

В январе 2025 года в Дрездене ради безопасности свои дома покинули около десяти тысяч человек. Летом 2024 года в Дортмунде саперы обезвредили найденный в парке боеприпас весом 250 килограммов.