Российские атлеты установили два мировых рекорда в Туле

Давид Шамей и Рамиль Рамазанов установили сразу два новых мировых рекорда в силовых дисциплинах, передает РИА «Новости». Как сообщил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер, оба достижения были зафиксированы в Туле и официально зарегистрированы.

Паллер заявил: «Наш атлет Давид Шамей установил рекорд России и мира в выталкивании шаровой гантели весом 147,5 килограмма. Рекорд посвящен 81-й годовщине Великой Победы». Предыдущее мировое достижение в этой дисциплине составляло 146 килограммов и принадлежало спортсмену из Польши Матеушу Киелишковски.

Второй рекорд установил Рамиль Рамазанов в категории среди атлетов старше 40 лет. Ему удалось одной рукой поднять и зафиксировать над головой гигантскую гантель весом 120 килограммов, что на 20 килограммов превышает прежний мировой результат. Ранее спортсмены в этой возрастной группе поднимали не более 100 килограммов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года Давид Шамей установил мировой рекорд по рывку девяностокилограммовой гири одной рукой.

Ранее этот спортсмен за тридцать секунд семь раз поднял гигантскую гантель весом сто килограммов.

Белгородский силач Дмитрий Самойлов на соревнованиях по стронгмену отличился шестью подъемами почти стокилограммовой гири за одну минуту.