Американские пенсионеры лишили молодые семьи просторных домов

Axios: Пенсионеры США удерживают огромные дома в ущерб многодетным миллениалам

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Axios со ссылкой на исследование Redfin, основанное на данных переписи населения за 2024 год, бумерам без детей принадлежит 28% таких домов.

Отмечается, что родители-миллениалы владеют 16% крупного жилья, а поколение Z – менее 1%. Наибольшая доля миллениалов с просторными домами зафиксирована в Остине, Колумбусе и Миннеаполисе – около 19%. Самые низкие показатели отмечены в Лос-Анджелесе, Майами и Сан-Хосе.

Пожилые домовладельцы не спешат переезжать по ряду причин. Многие из них уже выплатили ипотеку или зафиксировали низкие ставки. Кроме того, бумеры предпочитают оставаться рядом с семьей, сохранять привычный образ жизни и избегать хлопот с переездом. В то же время молодые семьи сталкиваются с нехваткой предложений и высокими ценами.

Несмотря на трудности, миллениалы смогли увеличить свою долю владения большими домами с 5% в 2014 году до 16% в 2024 году. Добиться этого удалось в основном за счет покупки недвижимости у так называемого молчаливого поколения, в то время как позиции бумеров практически не изменились.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бэби-бумеры продолжают вытеснять молодежь с рынка труда из-за удорожания жизни и жилья. Представители поколения миллениалов в США демонстрируют рекордно низкий уровень национальной гордости.