Власти Непала разрешили тестирование гуманоидного робота на Эвересте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство Непала получило запрос на организацию тестирования робота-гуманоида на высоте 8848 метров, передает ТАСС. Инициаторами проекта выступили американская некоммерческая организация Geologic Dome и местная компания Fourteen Peaks Expedition.

Специалисты планируют проверить способность техники собирать мусор, наблюдать за ледниками и помогать в опасных операциях. Для 52-дневной экспедиции выбрали модель Unitree G1, однако в стране пока нет законов для регулирования подобных инициатив.

«Как только мы получили это предложение, мы запросили мнение министерства туризма по данному вопросу», – заявил директор департамента туризма Химал Гаутам. Он добавил, что ведомство поручило подготовить проект документа с учетом правил взимания сборов и других аспектов.

Из-за бюрократических процедур реализация задумки в текущем весеннем сезоне, который завершится 29 мая, маловероятна. Организаторы рассчитывают перенести тесты на осень или зиму.

Китайский аппарат Unitree G1 весит 35 килограммов и достигает роста около 130 сантиметров. Стоимость двуногой машины оценивается в сумму от 13,5 до 16 тыс. долларов.

Китайская компания Unitree Robotics недавно представила первого серийного пилотируемого робота-трансформера.