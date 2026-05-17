  При атаке дрона ВСУ в Подмосковье погиб гражданин Индии
    17 мая 2026, 13:24 • Новости дня

    Власти Непала разрешили тестирование гуманоидного робота на Эвересте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство азиатского государства разрабатывает нормативную базу для проведения уникальной исследовательской экспедиции с участием двуногой машины на высочайшей вершине мира.

    Руководство Непала получило запрос на организацию тестирования робота-гуманоида на высоте 8848 метров, передает ТАСС. Инициаторами проекта выступили американская некоммерческая организация Geologic Dome и местная компания Fourteen Peaks Expedition.

    Специалисты планируют проверить способность техники собирать мусор, наблюдать за ледниками и помогать в опасных операциях. Для 52-дневной экспедиции выбрали модель Unitree G1, однако в стране пока нет законов для регулирования подобных инициатив.

    «Как только мы получили это предложение, мы запросили мнение министерства туризма по данному вопросу», – заявил директор департамента туризма Химал Гаутам. Он добавил, что ведомство поручило подготовить проект документа с учетом правил взимания сборов и других аспектов.

    Из-за бюрократических процедур реализация задумки в текущем весеннем сезоне, который завершится 29 мая, маловероятна. Организаторы рассчитывают перенести тесты на осень или зиму.

    Китайский аппарат Unitree G1 весит 35 килограммов и достигает роста около 130 сантиметров. Стоимость двуногой машины оценивается в сумму от 13,5 до 16 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне мощная снежная лавина обрушилась на базовый лагерь альпинистов на Эвересте. В начале мая при восхождении на эту гору погиб чешский спортсмен Дэвид Рубинек. Китайская компания Unitree Robotics недавно представила первого серийного пилотируемого робота-трансформера.

    17 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Бут объяснил, почему делегация США выбросила китайские подарки
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Визит американского президента Дональда Трампа в Китай пошел не совсем по-трамповски, поэтому уезжая, вероятно, американские гости захотели сделать даже не демарш, а откровенно хамскую акцию, считает российский предприниматель Виктор Бут.

    По его словам, визит Трампа в КНР проходил в довольно сложной для него обстановке, да и пошел совсем не по его сценарию.

    «Китайская сторона очень резко и сразу, в первую же встречу, поставила вопрос о Тайване, что любые поставки вооружения туда будут рассматриваться как вызов… И как создание такой проблемы, которая точно не будет способствовать миру в Тайваньском пролив», – пояснил Бут «Комсомольской правде».

    Как бы и что бы Трамп не демонстрировал формально, главное, что ему не удалось – попытаться развернуть Китай от поддержки Ирана и России.

    «Американцы тем самым, наверное, решили напоследок сделать что-то хамское. Потому что все-таки это – подарки. И даже из уважения к принимающей стороны такая солидная американская делегация могла бы хотя бы не так демонстративно выкидывать сувениры в помойку перед самолетом». – добавил бизнесмен.

    Бут признался, что в Китае бывал не раз, в том числе и с президентом России и  всегда любой полученный или купленный там подарок – «всегда с собой берешь и бережешь».

    «У меня многие годы, десятилетия, они хранятся, начиная от статуэток коней и градусников, и всего – всего – всего», – резюмировал он.

    Напомним, президент США завершил трехдневный государственный визит в Пекин. Подводя итоги, американский лидер сообщил о готовности китайских властей закупать нефть, а основатель компании Tesla, мультимиллиардер Илон Маск назвал поездку потрясающей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин на прогулке с Трампом в резиденции Чжуннаньхай говорил о Путине. При этом делегация США выбросила все китайские подарки перед вылетом домой.

    16 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Кулеба пригрозил Белоруссии разрушительным ударом

    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отставной украинский дипломат Дмитрий Кулеба предрек Белоруссии серьезные последствия и масштабные военные удары на фоне безосновательных заявлений о подготовке наступления со стороны Минска.

    Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал очередное громкое заявление о якобы готовящейся с о стороны Минска операции против киевских властей, пишет «Московский комсомолец».

    «Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй», – заявил экс-министр. Он добавил, что вопрос открытия второго фронта уже перешел в практическую плоскость.

    Накануне Владимир Зеленский сообщил о наличии разведданных, якобы подтверждающих подготовку наступления с белорусской территории. Никаких доказательств этих утверждений предоставлено не было.

    Месяцем ранее в Минске жестко ответили на подобные выпады. Заместитель председателя комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич назвал слова Кулебы бредом. Депутат отметил, что украинское руководство стремится втянуть в конфликт новые страны для сохранения власти, тогда как Минск надежно защищает границы Союзного государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на границу с Белоруссией. В начале мая глава киевского режима пообещал принять меры в случае обострения ситуации на этом направлении.

    Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по территории соседней страны.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    16 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Украинцы пожаловались на российский самолет-призрак Су-57
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российский истребитель Су-57 уже пятую неделю методично уничтожает транспортные узлы и склады ВСУ с западной помощью, совершив около 30 успешных пусков, отмечают украинские ресурсы.

    Украинские ресурсы обратили внимание на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57, отмечает канал «Военная хроника».

    Машина наносит регулярные удары по глубокому тылу вооруженных сил противника уже пятую неделю подряд. Схема действий авиации остается неизменной.

    Самолет выполняет пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области и моментально покидает зону обнаружения радаров. После этого в Сумской, Черниговской и Полтавской областях взлетают на воздух важные логистические узлы. По предварительным оценкам, борт совершил более 30 успешных атак.

    Главными целями российской авиации стали железнодорожные станции и склады, через которые на Украину поступает западная военная помощь из Германии и Бельгии.

    При этом противник не может точно определить состав действующей группировки. Остается неизвестным, работает ли это один самолет-призрак или полноценное звено обновленных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57 сбил шведский самолет-разведчик SAAB 340. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал потерю этого борта плохой новостью для украинской ПВО.

    Польские СМИ в прошлом году сообщили о массовых ударах Су-57 по позициям ВСУ.

    17 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Подполье рассказало о новой «логике» российских ударов по Украине
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России перешли к системе непрерывного давления на украинскую инфраструктуру, сообщили в подполье.

    За минувшие сутки на территории Украины зафиксировано более 30 эпизодов атак, передает Telegram-канал L0HMATIY. Под огневое воздействие попали семь областей, включая Киевскую, Харьковскую и Сумскую.

    Характер боевой работы регулярно меняется. «ВС РФ окончательно уходят от старой схемы "массированный налет – пауза – новый налет" и переходят к системе непрерывного распределенного давления», – отмечают авторы ресурса. Главной целью становится не разовый прорыв, а истощение транспортных узлов и промышленных объектов.

    Отмечается, что расписание атак формируется на многонедельные циклы. Командование постоянно корректирует плотность и географию применения беспилотников в зависимости от оперативной обстановки. Особое внимание сейчас уделяется системному разрушению распределительных узлов в Днепропетровской области и харьковском секторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Для поражения целей армия применила аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил о результативных атаках по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и Сумах.

    17 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов

    Эксперт Джерелиевский: Для защиты от БПЛА нужны аэростаты и мобильные пулеметчики

    Военный эксперт назвал необходимые меры против массовых ударов украинских дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для лучшей защиты от атак БПЛА России можно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами, а также активнее применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее Украина нанесла массированный удар беспилотниками по России.

    «Главная причина частичных прорывов российской ПВО дронами противника – массовость налета, прошедшего минувшей ночью. В свою очередь, такое количество БПЛА появилось в распоряжении ВСУ почти исключительно благодаря работе западного военно-промышленного комплекса», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    Аналитик напомнил слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что все компоненты украинских беспилотников произведены за рубежом. «Ряд европейских промышленных гигантов перестраивают свои мощности для наращивания производства БПЛА», – детализировал собеседник.

    Эксперт отметил: украинские атаки не приведут к существенному снижению количества поставляемого в российские войска топлива и не снизят боеготовность Вооруженных сил. «Но самим фактом разрушений на гражданских объектах и человеческих жертв среди мирного населения Банковая и ее западные кураторы хотят внести панику в российское общество и вызвать недоверие к власти», – указал он.

    «Исходя из этого, думаю, подобные налеты могут участиться. Поэтому для лучшей защиты от них России необходимо еще более уплотнять системы ПВО, привлекать системы дальнего радиолокационного обнаружения», – детализировал Джерелиевский.

    «Также, возможно, нужно применять аэростатные антенны и сами аэростаты в качестве заграждений. Они обеспечивает хороший обзоры с высоты, что позволяет увидеть дроны противника с большего расстояния, в том числе и те, которые идут на сверхмалой высоте», – пояснил он.

    «Кроме того, думаю, для защиты важных промышленных объектов нужно увеличивать количество мобильных огневых групп, вооруженных пулеметами. Активнее привлекать к этому сотрудников ЧОПов. Также, вероятно, на военных складах хранится еще достаточно зенитных установок, которые тоже можно размещать вокруг крупных промышленных предприятий, узлов связи, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры», – заметил он.

    Ранее ТАСС опубликовал результаты собственных расчетов, согласно которым украинская атака беспилотниками в ночь на 17 мая, когда над регионами было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в 2026 году.

    В Москве в результате попадания БПЛА ранены 12 человек, в основном – возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Также повреждены три дома.

    В Подмосковье обломки БПЛА попали в строящийся дом в Мытищах, погибли два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также в результате атаки на частный дом в Химках погибла женщина. Дрон попал и в многоквартирный дом в Путилкове, повредив несколько квартир, пострадавших нет.

    Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Истре, повреждены многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Частный дом загорелся в результате падения дрона в Наро-Фоминском округе, пострадавших нет.

    В Лобне осколочные ранения получила женщина. Кроме того, повреждены около пяти многоквартирных домов – в основном выбиты окна в квартирах и на балконах, а также порядка 20 автомобилей. На базе местной школы № 6 организован пункт временного размещения.

    Как сообщили в Минтрансе, из-за временных ограничений на запасные аэродромы ушел 51 летевший в столицу самолет. В Крыму временная остановка движения по Крымскому мосту привела к серьезному сбою в расписании восьми пассажирских составов, следующих на материковую часть страны.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    17 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Ночная атака украинских беспилотников стала самой массированной в 2026 году
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночная украинская атака беспилотниками 17 мая, когда над регионами России было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА, стала самой массовой в этом году.

    В ходе последней атаки было ликвидировано 556 беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС. Этот налет оказался наиболее масштабным за весь текущий год.

    Согласно данным Министерства обороны, предыдущий крупный удар произошел в ночь на седьмое мая. Тогда дежурные расчеты уничтожили 347 дронов.

    Весной фиксировались и другие интенсивные нападения. В частности, 25 марта силы противовоздушной обороны сбили 389 аппаратов, а десятого марта перехватили 337 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    17 мая 2026, 12:57 • Новости дня
    Захарова: Украина на деньги ЕС совершила новый массовый теракт
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ночную атаку дронов на столичный регион.

    По ее словам, нападение было направлено исключительно на мирное население и жилые дома. «Под звуки песен «Евровидения» киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    Она также добавила, что подобные преступления лежат на совести Владимира Зеленского и его окружения. Ответственность за эти действия несет и коллективное западное меньшинство, выступающее спонсором украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

    Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны.

    17 мая 2026, 03:06 • Новости дня
    Болгарская певица DARA принесла стране первую победу на конкурсе «Евровидение»
    @ Jens BAttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    DARA выступала под номером 12 с песней Bangaranga, которая набрала 516 баллов, на 173 балла обогнав конкурента из Израиля.

    «Невероятный успех для Болгарии! DARA стала триумфатором финала конкурса песни «Евровидение-2026». Своим блестящим исполнением песни «Bangaranga» болгарская певица покорила сердца зрителей не только на Старом континенте, но и по всему миру», –  сообщило Болгарское национальное телевидение, которое вело трансляцию финала.

    Там отметили, что певица сумела впечатлить публику эмоциональным вокалом и стильным номером, который сочетал современную поп-музыку и запоминающуюся хореографию.

    «Я чувствую себя прекрасно и не понимаю, что происходит. Моя задача – быть на сцене, исполнять песню, открывать своё сердце, излучать свет и любовь. Остальное – дело вкуса. У всех большие ожидания, я надеюсь, вам понравилось всё, что мы сделали, и вы почувствовали «Банагарангу». Примите себя такими, какие вы есть!» – сказала DARA после победы.

    Ближайшим соперником представительницы Болгарии стал израильский исполнитель Ноам Беттан, который с песней Michelle занял второе место. Александра Кэпитэнеску из Румынии с песней «Choke Me» замкнула тройку лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года стало известно о бойкоте «Евровидения-2026» из-за допуска Израиля. От участия в «Евровидении» отказались пять стран. Директор «Евровидения» заявил о возможности возвращения России на конкурс.



    17 мая 2026, 12:25 • Новости дня
    Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска за минувшие сутки нанесли значительные потери украинским формированиям, суточные потери ВСУ превысили 1100 военных. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны.

    Согласно сводке, опубликованной Минобороны в MAX, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским механизированным, десантно-штурмовым бригадам и подразделениям теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала силы трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 180 человек, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по нескольким украинским бригадам в районах Донецкой народной республики, ликвидировав более 160 военнослужащих, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Центр» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери противника превысили 280 человек, было уничтожено четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, а также радиолокационная и радиоэлектронная станции.

    Подразделения «Восток» продолжили продвижение, нанеся удары по штурмовым и десантным бригадам ВСУ, уничтожив более 285 военнослужащих, две бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, бронемашину, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    Суммарно с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 147 тыс. беспилотников, 29 тыс. танков и бронемашин, свыше 34 тыс. артиллерийских орудий и почти 62 тыс. единиц спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

    Днем ранее российские военные взяли под контроль харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

    До этого бойцы группировки «Север» продвинулись вглубь приграничных территорий для формирования буферной зоны.

    16 мая 2026, 21:15 • Новости дня
    Newsweek: Заявления Путина спровоцировали риск потери Украиной поддержки Польши

    Tекст: Мария Иванова

    Вероятное скорое завершение конфликта грозит украинским властям резким сокращением военной и гуманитарной помощи со стороны ближайших европейских соседей из-за накопившейся усталости, отмечает Newsweek.

    Вероятное окончание спецоперации на Украине способно оставить Киев без поддержки союзников, передает РИА «Новости».

    Журналисты Newsweek отмечают особую угрозу со стороны Варшавы. «После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий – особенно среди соседей Украины – может ослабить их позиции за столом переговоров», – пишет американское издание.

    Ухудшение двусторонних отношений повлечет серьезные сложности в обороне и интеграции страны в Евросоюз. Варшава стремительно сокращает помощь на фоне экономического спада и нерешенных противоречий. При этом польская инфраструктура остается критически важной для транзита военных и гуманитарных грузов.

    Российские власти неоднократно подчеркивали негативный эффект от накачивания киевского режима западным оружием. Подобные действия напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и препятствуют мирному урегулированию. Любые транспортные средства с иностранным вооружением становятся законной целью для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Ранее Reuters также сообщало о риске потери Украиной поддержки европейских союзников.

    Министерство иностранных дел России призвало международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению о возможном ответном ударе по Киеву.

    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня
    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    17 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время государственного визита американского лидера в Китай внимание публики привлекли необычные машины с модифицированным верхом для возможного размещения систем радиоэлектронной борьбы, сообщили СМИ.

    Масштабный кортеж сопровождал президента Дональда Трампа в Пекине во время его встречи с председателем Си Цзиньпином, передает издание TWZ. Особый интерес вызвали два тяжелонагруженных китайских внедорожника Hongqi с огромными нестандартными крышами. Подобная конфигурация автомобилей ранее не встречалась на публике.

    Американские силовые структуры открестились от использования этих транспортных средств. «Секретная служба США подтвердила, что не является оператором ни одного из обсуждаемых автомобилей», – заявили представители ведомства. При этом они не смогли уточнить, принадлежат ли машины американскому посольству или правительству Китая.

    В колонне также передвигались модифицированные Chevy Suburban, Lincoln Navigator и фургон Ford E-series. Эксперты предполагают, что массивные надстройки на внедорожниках могут скрывать оборудование для радиоэлектронной борьбы, направленное энергетическое оружие или системы связи. Эти технологии становятся все более востребованными для защиты от возможных атак беспилотников.

    Измененные автомобили выглядят очень тяжелыми, их задние оси заметно проседают под весом оборудования. Точное назначение конструкций остается неизвестным, однако такие машины дежурили как в начале, так и в хвосте президентского кортежа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали официальные переговоры в Доме народных собраний. Во время экскурсии по резиденции китайский лидер напомнил гостю о прошлой встрече с Владимиром Путиным.

    16 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    Вэнс заявил о возможном финансировании террористов из бюджета США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иностранные террористические организации могли обогащаться за счет американских налогоплательщиков, используя мошеннические схемы для получения бюджетных средств, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что зарубежные террористические группировки потенциально получали доступ к американским бюджетным средствам путем мошенничества, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, фиксировали то, что власти ряда других стран, иностранные террористические организации потенциально обогащались за счет этих ресурсов», – отметил политик в интервью телеканалу Fox News. По его словам, были зафиксированы случаи нецелевого расходования средств из федеральных программ.

    Вэнс рассказал о ситуациях, когда нелегальные мигранты обманным путем получали финансовую помощь от государства. Впоследствии эти деньги направлялись латиноамериканским наркокартелям, многие из которых американская администрация признает террористическими организациями. Вице-президент подчеркнул, что подобное происходит из-за попустительства федерального правительства.

    Напомним, что в начале апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении Вэнса ответственным за борьбу с мошенничеством в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США проводят проверку схемы перевода бюджетных средств террористам. Ранее сообщалось, что в рамках масштабного мошенничества сомалийские иммигранты похитили у американских налогоплательщиков более миллиарда долларов. 

    До этого СМИ сообщали, что деньги правительственного агентства USAID пошли на нужды сирийских боевиков.

