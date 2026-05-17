Путин поблагодарил президента Казахстана за визит в Москву на День Победы

Российский лидер направил телеграмму в связи с днем рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, выражается благодарность за личное присутствие политика на торжествах в Москве, говорится на сайте Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. <…> Мы с вами тепло пообщались 9 мая в Москве», – подчеркнул Путин.

Президент России также обратил внимание на значительный международный авторитет именинника и уважение к нему со стороны соотечественников. Особо был отмечен вклад главы республики в укрепление союзничества и развитие стратегического партнерства двух государств.

Кроме того, российский лидер выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров во время своего будущего государственного визита в Астану. Политик пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе, напомнив о важности грядущего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал приезд казахстанского коллеги на торжества доказательством высокого уровня отношений.

Накануне праздника главы государств провели двустороннюю встречу в Представительском кабинете Кремля.

В день рождения Касым-Жомарта Токаева зарубежные лидеры направили ему многочисленные поздравительные телеграммы.