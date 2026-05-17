В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные китайские внедорожники

Американист Дудаков: Трамп уедет из Китая с пустыми руками

Tекст: Анастасия Куликова

«Первый раунд переговоров между американской делегацией и китайской стороной в Пекине завершился без неожиданностей. Си Цзиньпин уделял много внимания необходимости строить партнерские равноправные отношения и работать в рамках честной конкуренции во всем мире. Он приветствовал возможность привлечения американских инвестиций в Поднебесную, однако указывал на то, что Китай – уже давно не та страна, которая была бы сильно зависима от вложений США», – отметил американист Малек Дудаков.

«Штаты тоже много говорили о необходимости развивать экономические взаимоотношения. Но мы видим, что именно США на текущий момент являются теми, кто де-факто навязывает КНР конфронтационный сценарий развития событий», – добавил собеседник. Эксперт объясняет: «В условиях честной конкуренции американцы проигрывают китайскому бизнесу и промышленности. Поэтому они, что называется, переворачивают доску, устраивают провокации и пытаются бить по партнерам Китая, вроде Венесуэлы или Ирана, чтобы создать проблемы китайской экономике».

Дудаков указал на атмосферу визита Дональда Трампа в Пекин. Президент США приехал в Китай в образе проигравшего, во-первых, в торговых войнах с Поднебесной, а во-вторых, в горячем противостоянии с Ираном, уточнил политолог. Собеседник напомнил, что американскому лидеру пришлось отменить огромное количество тарифов, а сейчас его возможности введения новых пошлин ограничены.

«То есть переговорная позиция Трампа откровенно слабая. В таких условиях он старается разменивать американские инвестиции, в том числе в IT-секторе, на уступки со стороны Китая», – отметил эксперт, уточнив, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы китайская сторона закупала американскую сельхозпродукцию, а также углеводороды. Кроме того, США попытаются «разменять Тайвань на Иран», допустил он.

«Например, администрация Трампа может пообещать в моменте сократить военные поставки Тайваню, но взамен Китай должен будет оказать давление на Исламскую республику, сделать Тегеран более сговорчивым в вопросе открытия Ормузского пролива. Но я сомневаюсь, что эта попытка увенчается успехом», – рассуждает аналитик.

Дудаков напомнил, что пока известно о согласии Пекина закупать больше говядины у США. «Но продать это как большую победу и «сделку века» Трампу точно не удастся», – сыронизировал собеседник. По его прогнозам, по итогам визита американской делегации в Поднебесную стоит ожидать соглашений между руководителями американских компаний, которые сопровождают главу Белого дома, и Китаем.

«Тем более, что весь этот бизнес – де-факто китайское лобби, те, кто выступает за нормализацию отношений между Вашингтоном и Пекином», – заметил спикер. Что касается политических вопросов, то прорыва политолог не ждет. «Вполне вероятно, что Трамп уедет из Китая, по сути, с пустыми руками», – заключил он.

Ранее Белый дом опубликовал заявление по итогам переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине. Отмечается, лидеры пришли к согласию о том, что Иран не может обладать ядерным оружием. Стороны также согласны, что «Ормузский пролив должен оставаться открытым для поддержки свободных поставок энергоносителей», говорится в сообщении.

Президент США в начале встречи назвал честью свой визит в Китай. Он также выразил надежду на то, что у двух стран будет «фантастическое будущее». «Вы великий лидер. Я всем говорю, что вы великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда», – обратился Трамп к Си.

Он заявил, что Вашингтон намерен вести с Пекином торговлю на основе принципа взаимности. Глава Белого дома напомнил, что в составе своей делегации привез в КНР топ-менеджеров крупнейших компаний США. На этом фоне агентство Reuters сообщило, что американские власти дали разрешение на поставки чипов для искусственного интеллекта H200 от Nvidia десяти китайским компаниям, среди которых Alibaba, Tencent, ByteDance.

Напомним, переговоры лидеров двух стран прошли в четверг в Пекине. В ходе них стороны обсудили основные вопросы двусторонних отношений, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, обстановку на Корейском полуострове и украинский кризис, передает Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР заявил, что 2026 год должен стать историческим и знаменательным для американо-китайских отношений. «Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами? Это вопросы, поставленные историей, миром и народами», – сказал он.

Отметим, термином «ловушка Фукидида» ученые называют стремление новой укрепляющей свои силы державы вытеснить с позиции международного гегемона существующую великую державу. Си назвал тайваньский вопрос ключевым в отношениях Китая и США. По его словам, поддержание мира в Тайваньском проливе возможно только при отказе от идеи «независимости Тайваня», поскольку она несовместима со стабильностью в регионе.

Си также сообщил, что в среду делегации КНР и США обсуждали экономические и торговые вопросы и добились «сбалансированных и позитивных результатов». По его словам, факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей. «Суть китайско-американских экономических и торговых отношений заключается во взаимной выгоде и взаимовыгодном сотрудничестве», – заявил председатель КНР.

Он добавил, что Китай и Штаты договорились выстраивать конструктивные, стратегические и стабильные отношения в качестве нового позиционирования связей двух стран. Отметим, Трамп 13 мая прибыл в Пекин с первым визитом с 2017 года. Ожидается, что в пятницу американский и китайский лидеры проведут неформальные переговоры за чаем и рабочим ланчем.

