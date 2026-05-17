В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга сняли временные ограничения

В ведомстве заявили: «Аэропорты Внуково, Домодедово, Калуга – сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», передает ТАСС.
Как подчеркнули в Росавиации, введенные ранее ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее Минтранс сообщил, что ограничения в работе московского авиаузла затронули 51 рейс.
В воскресенье специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств, связанных с временными изменениями в графике работы столичных воздушных гаваней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево. Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны. Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.