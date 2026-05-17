В аэропортах Внуково, Домодедово и Калуга сняли временные ограничения

Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с 20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.