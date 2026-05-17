Из-за ограничений в аэропортах Москвы 51 самолет ушел на запасные аэродромы

Tекст: Дарья Григоренко

«Минувшей ночью и ранним утром из-за временно вводимых ограничений на использование воздушного пространства на запасные аэродромы "ушел" 51 самолет», – говорится в заявлении ведомства в Max.

В настоящее время Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме. Однако на вылет задержаны 32 рейса более чем на два часа. Ситуация находится под особым контролем Росавиации и транспортных властей.

Для обеспечения комфорта людей аэропорты привлекли дополнительный персонал. Представители министерства напомнили, что при задержках авиакомпании обязаны предоставлять клиентам горячее питание, напитки и гостиницы согласно федеральным правилам. На местах дежурят инспекторы Ространснадзора.

Ранее специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств, связанных с временными изменениями в графике работы столичных воздушных гаваней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обломки беспилотника рухнули на территорию аэропорта Шереметьево.

Минобороны сообщило о ликвидации более 550 беспилотников за ночь над регионами страны. Силами ПВО сбили один дрон ВСУ на подлете к Москве.