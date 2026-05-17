  Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
    17 мая 2026, 10:28 • Новости дня

    Прокуратура начала проверку после ограничений работы аэропортов авиаузла Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры приступили к выяснению обстоятельств, связанных с временными изменениями в графике работы столичных воздушных гаваней.

    «В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Специалистам поручили тщательно следить за развитием событий. Главная цель мониторинга заключается в обеспечении прав людей и контроле за качеством оказываемых им услуг. Представители ведомства уточнили порядок действий для пострадавших путешественников. Если права граждан будут нарушены, они смогут напрямую обратиться за помощью к дежурному прокурору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. После этого транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

    В конце апреля из-за аналогичных мер аэропорт перенаправил 12 рейсов в другие города.

    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    17 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек
    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил по 12 пострадавших при атаке дронов ВСУ, основная часть из которых – строители у проходной Московского нефтеперерабатывающего завода.

    «В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено двенадцать человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», – написал он в Max-канале.

    Собянин добавил, что силы ПВО Минобороны продолжают отражение массированной атаки дронов.

    «За последние сутки сбито больше 120 БПЛА», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    16 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередную группу БПЛА, пытавшихся атаковать столичный регион в субботу, сообщили в мэрии Москвы.

    Российские силы ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.

    С учетом последних данных, с начала субботы были сбиты 20 дронов ВСУ, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство над московским регионом.

    Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

    До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    17 мая 2026, 03:38 • Новости дня
    Синоптик предупредил о сильной жаре в Москве
    Tекст: Катерина Туманова

    На следующей неделе середина мая в столице достигнет летних значений температуры воздуха и в центре города может достигнуть +31 градуса, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «В центре города, в пределах Садового кольца до +30... +31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8-9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля», – рассказал метеоролог РИА «Новости».

    Шувалов уточнил, что такие показатели температуры продержатся с понедельника по четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус сообщил о возвращении метеорологического лета в Москву. В начале мая аномальная жара обновила исторические максимумы температуры в пяти регионах России. Синоптик Шувалов рассказал о сроках открытия пляжного сезона в Москве.


    17 мая 2026, 07:02 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о еще шести БПЛА, сбитых силами ПВО на подлете к городу.

    «ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Чуть ранее Собянин сообщал, что число сбитых беспилотников с полуночи достигло 120 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три жителя Подмосковья. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ.

    Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.



    16 мая 2026, 17:58 • Новости дня
    С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников на подлете к российской столице в течение субботы, об уничтожении дронов сообщили власти Москвы.

    С начала текущего дня на подлете к столице уничтожили 30 вражеских беспилотников. Из них четыре летательных аппарата успешно ликвидировали дежурные средства противовоздушной обороны Минобороны несколько минут назад, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сейчас на местах падения обломков сбитых дронов активно работают специалисты столичных экстренных служб. Сотрудники профильных ведомств оперативно устраняют последствия инцидента и обеспечивают полную безопасность прилегающей территории.

    Ранее в субботу сообщалось, что силы ПВО сбили 20 украинских дронов на подлете к Москве. До этого мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на город беспилотников за десять минут. А рано утром 16 мая военные ликвидировали еще три аппарата ВСУ.

    17 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале после трех часов утра о трех и девяти уничтоженных силами ПВО дронах на подлете к городу.

    «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть раньше столичный градоначальник сообщил о трех сбитых дронах.

    До этого он заявил о том, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    17 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно сообщениям столичного градоначальника Сергея Собянина, силами ПВО с полуночи были уничтожены 64 дрона ВСУ, направлявшиеся к городу.

    Сообщения мэра города показывают, что после 3 часов утра атакующие нарастили объемы и в сторону Москвы стали направлять по 8, 9 дронов вперемежку с одним-тремя беспилотниками.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены тринадцать БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в 3.50.

    В начале трех часов утра мэр заявил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.


    17 мая 2026, 07:28 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО один дрон ВСУ сбит на подлете к Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Уничтожен ещё один БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр города сообщал об уничтожении шести беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что при массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три мирных жителя. При атаке дронов на столичный регион 12 человек пострадали на проходной МНПЗ, добавил мэр Москвы.

    Минобороны доложило о ликвидации более 550 БПЛА за ночь над регионами страны.

    16 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    При ДТП на западе Москвы двое детей на электросамокате получили травмы

    Tекст: Катерина Туманова

    На улице Берзарина в Москве двое детей на электросамокате столкнулись с автомобилем, сообщили в столичной прокуратуре.

    «На ул. Берзарина произошло столкновение автомобиля и электросамоката. По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», – рассказали ТАСС в ведомстве.

    Там уточнили, что пострадавшие– два мальчика 2012 года рождения, они госпитализированы.

    Московская прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств ДТП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель электросамоката сбил ребенка в центре Москвы и скрылся. Число аварий с велосипедами превысило ДТП с самокатами в более чем в три раза.

    При этом в подмосковной Лобне запретили прокат электросамокатов, в Котельниках      запретили средства индивидуальной мобильности, а в Люберецком городском округе ограничили деятельность кикшеринговых компаний.


    17 мая 2026, 02:17 • Новости дня
    Подлетевшие к Москве после полуночи два дрона уничтожены силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации на подлете к Москве двух дронов ВСУ.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он около двух часов ночи.

    Через 15 минут Собянин заявил, что военные Минобороны ликвидировали еще один дрон.

    При этом вечером субботы силы ПВО сбили два летевших к столице дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    16 мая 2026, 18:47 • Новости дня
    Житель Москвы отправлен под арест за серию нацистских рисунков в трамвае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лефортовский суд Москвы заключил под стражу местного жителя, ранее привлекавшегося к ответственности за демонстрацию запрещенной символики и дискредитацию армии.

    Лефортовский суд Москвы арестовал 46-летнего жителя столицы Дениса Панчука по обвинению в государственной измене, передает ТАСС. Подробности уголовного дела в судебной картотеке не раскрываются.

    «Обвиняемый Панчук Д. В., ст. 275 УК РФ (госизмена). Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», – говорится в электронной базе данных суда. Решение уже вступило в законную силу.

    До возбуждения уголовного дела фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности. В марте текущего года Тушинский суд оштрафовал его на 60 тыс. рублей за дискредитацию армии и назначил 15 суток ареста за неповиновение полиции.

    В апреле мужчина получил еще 13 суток ареста за изображение нацистской символики в трамвае №6. Свою вину он признал. После освобождения его вновь арестовали на 15 суток за сопротивление правоохранителям, после чего последовало обвинение в госизмене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Верховный суд России сообщил о вынесении более 200 приговоров по делам о госизмене за прошлый год. Ранее в Москве следователи предъявили обвинение в государственной измене многократно задержанному за мелкое хулиганство молодому человеку.

    А в ноябре прошлого года столичный суд арестовал обвиняемого по аналогичной статье гражданина Селиванова.

    16 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    На подлете к Москве за полчаса сбито четыре дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В период с 20.30 до 21 часа по мск в субботу на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника ВСУ, сообщили власти столицы.

    Российские военные в субботу в течение получаса, с 20.30 до 21 часа по мск сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

    Изначально стало известно об уничтожении одного аппарата. На место падения обломков оперативно прибыли специалисты экстренных служб для проведения необходимых работ. Спустя 14 минут Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку еще трех вражеских дронов, летевших на столицу.

    Ранее сообщалось, что с начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. До этого стало известно, что в субботу система противовоздушной обороны сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве.

    А в течение пятницы силы ПВО уничтожили девять направлявшихся к городу аппаратов.

    16 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средства противовоздушной обороны остановили шесть дронов на подлете к столице, сейчас специалисты экстренных служб занялись обследованием мест падения их обломков, сообщили в мэрии.

    О перехвате шести беспилотников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает Max.

    По его словам, «БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны». Собянин отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    После полуночи были уничтожены два дрона.

