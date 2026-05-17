Прокуратура начала проверку после ограничений работы аэропортов авиаузла Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

«В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

Специалистам поручили тщательно следить за развитием событий. Главная цель мониторинга заключается в обеспечении прав людей и контроле за качеством оказываемых им услуг. Представители ведомства уточнили порядок действий для пострадавших путешественников. Если права граждан будут нарушены, они смогут напрямую обратиться за помощью к дежурному прокурору.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. После этого транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия.

В конце апреля из-за аналогичных мер аэропорт перенаправил 12 рейсов в другие города.