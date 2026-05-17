США решили удвоить темпы строительства атомных подлодок

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты планируют двукратно увеличить скорость производства атомных подводных лодок, передает РИА «Новости». Согласно документам ВМС США, в период с 2027 по 2031 финансовый год ожидается ежегодный выпуск одного ракетоносца класса Columbia и двух субмарин класса Virginia.

На реализацию этой программы выделяется 124,9 млрд долларов. Из этой суммы 62 млрд долларов пойдут на создание пяти ракетоносцев Columbia, а оставшиеся средства направят на постройку десяти подлодок Virginia. Дополнительно 6,2 млрд долларов инвестируют в развитие американской судостроительной промышленности.

За прошедшее десятилетие верфи передавали флоту в среднем лишь по 1,4 ударных подлодки ежегодно. При этом в 2024 году американские военные отмечали, что сроки поставок субмарин Virginia задерживаются на два-три года.

Ранее Пентагон запросил финансирование на закладку двух субмарин Virginia и одной Columbia.

