Daily Mail узнала условия ухода Стармера с поста премьера Британии

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, член кабинета министров сказал ему, что Стармер осознает политическую реальность.

«Он понимает, что нынешний хаос неустойчив. Он просто хочет иметь возможность сделать это достойным образом и способом по своему собственному выбору. Он установит срок», – сказано в статье Daily Mail.

По словам другого источника Ходжеса в Кабинете министров, до сих пор неясно, когда именно будет сделано объявление об отставке. Некоторые высокопоставленные союзники Стармера призывали его воздержаться от каких-либо заявлений до тех пор, пока не будут получены первые результаты после дополнительных выборов в Мейкерфилде.

Но один из сторонников премьер-министра заявил автору статьи, что Стармер не собирается рисковать и ждать результатов дополнительных выборов.

«Это было бы слишком большим личным унижением. Если он подождет, а потом победит [ветеран лейбористской политики и мэр Большого Манчестера Энди] Бёрнем, это будет выглядеть так, как будто он выгнал его с поста», – заявил источник.

По иронии судьбы, заявление Стармера может подорвать стремление мэра Манчестера вернуться в Вестминстер. По словам одного из высокопоставленных союзников, в лагере Бёрнема предпочитают, чтобы Стармер не делал никаких заявлений до голосования в Мейкерфилде 18 июня.

«Это будет гораздо более чистый конкурс, если в бюллетене будет Кир Стармер. Энди должен быть в состоянии сказать: «Если ты проголосуешь за меня, я поеду в Вестминстер и вытащу его ради тебя с Даунинг-стрит», – пишет Ходжес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 80 депутатов Лейбористской партии призвали лидера уйти в отставку после потери мандатов на местных выборах.




