В Роскачестве раскрыли секрет привлекательности людей для комаров

Факторами того, что одних людей комары буквально заедают, а других будто бы не видят, является химии тела, физиологии и образ жизни, рассказали эксперты Роскачества РИА «Новости».

«Духи с экстрактом лаванды, а также многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут привлекать насекомых. Особый пункт – употребление алкоголя. Например, запах пива значительно усиливает интерес москитов к человеку», – пояснили эксперты.

Одним из сильнейших магнитов для комаров является молочная кислота, выделяющаяся при физических нагрузках и выходящая с потом. Это объясняет, почему тренировки на свежем воздухе увеличивают вероятность укусов.

Также частое дыхание повышает выброс углекислого газа, по которому комары определяют присутствие человека. Темная одежда делает людей более заметными для москитов, обладающих хорошим зрением.

В Роскачестве подчеркнули, что детей комары кусают реже, чем взрослых, что связано с более выраженной кожной реакцией. Крупные люди выделяют больше углекислого газа и тепла, что привлекает кровососов. Более высокая температура тела и тонкая кожа также делают человека более уязвимым.

Особенно часто атаке подвергаются обладатели первой группы крови. При этом данных о гендерных предпочтениях у комаров нет.

Беременные женщины чаще становятся жертвами из-за увеличенной массы, частоты дыхания и температуры тела. Специалисты советуют избегать парфюмированной косметики, носить светлую одежду, снизить интенсивность тренировок и отказаться от пива на природе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году ученые в Исландии впервые обнаружили комаров. Ученые опровергли миф о недавнем появлении городских комаров.




