В СФ рассказали об аферах на основе графика отключения горячей воды

Tекст: Катерина Туманова

Он отметил, что мошенники весной и летом особой активно используют сообщения о плановых отключениях горячей воды. Они рассылают фальшивые уведомления от управляющих компаний или городских сервисов с предложением проверить график отключений, перейдя по ссылке на сайт.

«Аферисты грамотно подходят к их оформлению, используя копии реальных сайтов, похожие адреса, а иногда – даже поддельные формы входа через «Госуслуги». В отдельных случаях человеку предлагают скачать «документ с графиком» или «новое приложение ЖКХ», внутри которого находится вредоносное ПО», – объяснил он ТАСС.

Сенатор отдельно подчеркнул важность цифровой гигиены и призвал граждан не переходить по ссылкам из сообщений, даже если они кажутся правдоподобными, а проверять информацию только на официальных порталах, самостоятельно введя адрес в браузере.

Шейкин напомнил, что ни один сервис проверки отключений не требует вводить банковские данные или пароль от Госуслуг и появление подобных требований – явный признак мошенничества.

