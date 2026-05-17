  Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов
    17 мая 2026, 06:01 • Новости дня

    При массированной атаке дронов ВСУ на столичный регион погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на воскресенье из-за массированной атаки дронов ВСУ на столичный регион три человека погибли, не менее четырех пострадали, частные дома и инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах получили повреждения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    По его словам, в Химках (мкр. Старбеево) погибла женщина из-за попадания БПЛА в частный дом. Еще один человек находится под завалами, спасатели и оперслужбы стараются ему помочь.

    «Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил еще один дом – там пострадавших нет», – написал Воробьев в Max-канале.

    В мкр. Путилково в Красногорске попадание БПЛА в многоквартирных жилой дом, пострадали несколько квартир. Из жителей никто не пострадал. В Истре дроны попали в жилые дома.

    «Многоквартирный в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в поселке Агрогородок. По предварительной информации, пострадали трое мужчин и одна женщина. Всем оказывается медицинская помощь», – сообщил губернатор.

    В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся частный дом ,по предварительным данным, пострадавших нет.

    Воробьев подчеркнул, что пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администрация находятся на местах происшествий, всем оказывается помощь, ситуация на личном контроле губернатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 60 дронов ВСУ силами ПВО уничтожены на подлете к Москве с полуночи. Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    17 мая 2026, 02:54 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Три столичных аэропорта Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево ввели временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    В Росавиации добавили, что в аэропорту Шереметьево так же действую временные ограничения полетов.

    До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала субботы на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ. Вечером с  20.30 до 21 часа по мск на подлете к Москве было сбито четыре беспилотника. Минобороны сообщило, что ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами страны за пять часов субботы.

    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    16 мая 2026, 22:42 • Новости дня
    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации с 20.00 до 22.00 мск 67 украинских беспилотников над десятью регионами страны и акваторией Черного моря.

    «В период с 20.00 до 22.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщало о 89 сбитых дронах ВСУ над девятью областями России и Черным морем за пять часов субботы. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.


    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    ПВО сбила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    16 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь над регионами страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале об уничтожении за ночь 138 дронов ВСУ над 15-ю регионами, акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА.


    16 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Петербурженка отдала мошенникам девять килограммов золота

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилая жительница Северной столицы передала курьеру аферистов сбережения покойного мужа и золотые слитки на общую сумму в 163 млн рублей, сообщили в городских правоохранительных органах.

    Жертвой масштабного обмана стала 75-летняя женщина, проживающая на Большой Разночинной улице Петербурга. Злоумышленники регулярно связывались с потерпевшей, требуя задекларировать имеющиеся наличные и драгоценности.

    «Заявительница сообщила, что ей с апреля звонили неизвестные и под предлогом декларирования денежных средств убедили передать курьеру денежные средства, которые ей достались от покойного мужа, и 8,8 килограммов золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила 162,95 млн рублей», – заявили РИА «Новости» в пресс-службе регионального главка МВД.

    Предполагаемого сообщника аферистов задержали ранним утром в пятницу на улице Демьяна Бедного. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Похищенные ценности изъять пока не удалось, сейчас полиция устанавливает личности остальных участников преступной схемы.

    Ранее в четверг силовики выявили в Северной столице подпольный узел связи, обеспечивавший телефонных аферистов с Украины технической поддержкой и тысячами телефонных номеров.

    До этого в марте полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемых в хищении 48 млн рублей у местного пенсионера. А год назад другая жительница города передала курьерам более 32 млн рублей под предлогом декларирования средств.

    17 мая 2026, 00:45 • Новости дня
    Пожар на АЗС в Пятигорске полностью потушен

    Tекст: Катерина Туманова

    Крупный пожар на АЗС в Ставропольском крае удалось полностью ликвидировать, сообщила пресс-служба регионального МЧС в Max-канале.

    «Благодаря слаженной работе огнеборцев МЧС Ставрополья пожар полностью ликвидирован», – сказано в сообщении.

    До этого вечером субботы МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в Пятигорске.

    Напомним, взрыв случился во время разгрузки газовоза, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил техники безопасности. Как уточнил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, при происшествии пострадали шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что взрыв с последующим возгоранием в Пятигорске не связан с атакой БПЛА.

    16 мая 2026, 15:44 • Новости дня
    ПВО сбила за шесть часов 76 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минобороны сообщило об уничтожении 76 украинских дронов над российскими регионами за шесть часов утром и днем в субботу.

    Дежурные средства ПВО в период с 9 до 15 часов  в суботу, 16 мая перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа гад регионами России, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, а также Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, системы ПВО успешно отработали по целям в Московском регионе и над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром того же дня российские военные ликвидировали 13 вражеских аппаратов самолетного типа. А в ночь на субботу средства противовоздушной обороны уничтожили 135 украинских беспилотников.

    А 15 мая в период с 14 до 20 часов по мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    17 мая 2026, 03:13 • Новости дня
    Собянин сообщил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале после трех часов утра о трех и девяти уничтоженных силами ПВО дронах на подлете к городу.

    «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть раньше столичный градоначальник сообщил о трех сбитых дронах.

    До этого он заявил о том, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    16 мая 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперты «ЛизаАлерт» призвали ограничить доступ к месту поисков Усольцевых

    Tекст: Катерина Туманова

    Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опасается, что большое скопление людей в районе поисков семьи Усольцевых может затруднить работу специалистов и повысить риски ищущих, заявил председатель отряда Григорий Сергеев.

    «Очень рассчитываем на то, что местные власти помогут избавить место поиска от столпотворения желающих приехать, потому что поиск оброс всякими мифами и легендами за зиму, это стало какой-то такой меккой, и это излишне. Конечно, это очень мешает и повышает даже риски для тех людей, которые там будут, соответственно, находиться», – сказал он ТАСС.

    По словам Сергеева, группа придерживается версии с несчастного случая из-за погоды как причины пропажи семьи.

    «Но на самом деле, пока мы не закончили поисковое мероприятие, думать, что именно произошло, не очень правильно, потому что может быть, на самом деле, все что угодно», – добавил он.

    Как сообщил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов, в июне поиски семьи начнутся снова, и участвовать в них будет большая команда поисковиков, о чем сообщил Сергеев.

    «Мы сделаем команду из Московского региона, который туда поедет, из других регионов и, конечно, Красноярский край. Больше того, ребята, сибирские ребята, это будет и Иркутская область, и Красноярская, и Кемеровская область, Томская, Омская, Новосибирская», – сказал он.

    Напомним, семья Усольцевых – супруги Ирина и Сергей с пятилетней дочерью – пропала в сентябре 2025 года во время туристического похода. Их исчезновение стало известно после того, как Ирина не вышла на работу, а в их автомобиле были обнаружены деньги, но отсутствовало туристическое снаряжение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поисковики «ЛизаАлерт» сообщили о возможных зонах пропажи семьи Усольцевых. Эксперт рассказал о возможной судьбе семьи Усольцевых под Красноярском. Сын Ирины Усольцевой Баталов заявил о намерении продолжать поиски матери, отчима и сестры.

    16 мая 2026, 15:37 • Новости дня
    Мощный взрыв на АЗС в Пятигорске выбил окна многоэтажек

    Мощный взрыв на заправке в Пятигорске выбил окна многоэтажек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударная волна от возгорания газовоза на автозаправочной станции в Пятигорске повредила окна в близлежащих многоквартирных домах, при этом несущие конструкции зданий остались целы, сообщают жители города.

    Взрыв газовоза на автозаправке в Пятигорске повредил остекление соседних многоквартирных домов. Инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности при разгрузке топлива. Местная жительница так описала РИА «Новости» момент происшествия: "Окна задрожали, все затряслось, мы сначала подумали землетрясение. Даже не поняли сначала. Выглянула в окно – все в дыму, дышать нечем, пепел. Испугались конечно, да. У соседей, кто туда поближе окна повыбивало".

    Глава города Дмитрий Ворошилов подтвердил, что причиной ЧП стал газовоз. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, а прокуратура начала профильную проверку.

    Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в Максе пообещал помочь жителям с восстановлением стекол. Он уточнил, что профильные специалисты завершают обход пострадавшего здания.

    Возгорание удалось оперативно остановить. В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара локализована на отметке в тысячу квадратных метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате инцидента на автозаправочной станции в Пятигорске травмы получили шесть человек, а правоохранительные органы начали расследование по факту ЧП. При этом, мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов исключил версию атаки беспилотника на объект.


