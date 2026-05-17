Постпред Полянский констатировал нежелание ОБСЕ обсуждать европебезопасность

Полянский констатировал нежелание ОБСЕ обсуждать европебезопасность

Tекст: Катерина Туманова

«Что мы бы ждали от ОБСЕ и от швейцарцев на данном этапе – чтобы возобновился какой-то более широкий диалог о кризисе европейской безопасности, о причинах его возникновения, как мы туда пришли, и что нужно сделать для того, чтобы этого кризиса не было», – сказал дипломат РИА «Новости».

Полянский добавил, что Евросоюз пока не созрел для такого обсуждения. По его словам, представители Швейцарии интуитивно понимают необходимость контактов, однако боятся противоречить общей европейской линии.

«И они, конечно, держатся вместе с ними и никак себя от западного лагеря не отделяют», – подытожил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ в марте заявил о подготовке ЕС к войне с Россией. Полянский рассказал о страхе стран ОБСЕ поддерживать Москву, к тому же механизм ОБСЕ по контролю над вооружениями не работает.