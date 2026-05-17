Минобрнауки раскрыло способ добора дополнительных баллов абитуриентам

Tекст: Катерина Туманова

Уточняется, что индивидуальные достижения, за которые можно получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, делятся на общие и целевые.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза. Количество баллов, начисляемых за общие индивидуальные достижения, устанавливается университетом самостоятельно, но не может превышать десяти баллов», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Абитуриенты могут получить до десяти баллов, если имеют значок ГТО, окончили школу или колледж с отличием, участвовали в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях, либо проходили военную службу по призыву или контракту.

Дополнительные баллы начисляются и за наличие дополнительного образования творческой или спортивной направленности, за статус победителя или призера национального или международного чемпионата «Абилимпикс».

К целевым индивидуальным достижениям относят участие в профориентационных мероприятиях, организуемых заказчиком целевого обучения. При поступлении на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры за такие достижения начисляют пять баллов, для поступающих в аспирантуру – от одного до пяти баллов.

В ведомстве напомнили, что документы, подтверждающие индивидуальные достижения, нужно предоставить до окончания приема документов.

