Генконсул Черкашин заявил об интересе австрийцев к российским «Нивам»

Tекст: Катерина Туманова

«В этом году на одной из выставок в Зальцбурге, посвященной охоте и активному отдыху, среди прочего была представлена российская продукция – автомобили «Нива» и мотоциклы. И у этих стендов было много посетителей: люди живо интересовались, задавали вопросы, в том числе о возможности приобретения такой продукции», – рассказал он РИА «Новости».

По его словам, в рамках международных мероприятий и профессиональных форумов особенно заметен интерес австрийцев к России и ее культуре, к тому же немало австрийских путешественников, которые пытались объехать Россию на велосипеде или пройти ее пешком.

«В большинстве случаев это наши бывшие соотечественники. Но есть и среди местных люди, которые действительно искренне интересуются нашей культурой и страной», – добавил он.

Черкашин сообщил, что такие отважные австрийцы проводят в России по несколько месяцев, потом возвращаются и рассказывают о своем опыте всем вокруг, организуют встречи и делятся своими впечатлениями о России.

Один из таких путешественников отправился в Россию на велосипеде почти на полгода.

«Сначала ему выдали визу на 90 дней, но этого оказалось недостаточно. Ему пришлось выехать, оформить новую визу и на следующий год вернуться в Россию, где он продолжил путешествие вплоть до Дальнего Востока и Камчатки», – рассказал генконсул.

Теперь, подчеркнул он, для поездки в Россию иностранец может запросить электронную визу, которая не требует явки в консульство или получения приглашения, а срок ее действия – 30 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вене прошел митинг против помощи Киеву и антироссийских санкций.




