Стало известно о повышении госпошлины за номера связи с июня

Tекст: Катерина Туманова

«В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации проекта по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности (протокол МРГ от 17 марта 2026 № 24-АХ) с 01.06.2026 будут увеличены государственные пошлины за выделение ресурсов нумерации», – сказано в сообщении ведомства.

Пошлина за один телефонный номер из плана нумерации седьмой зоны всемирной нумерации составит 100 рублей. Такая же сумма будет взиматься за номер из плана нумерации выделенной сети единой сети электросвязи России.

За получение одного кода идентификации сетей подвижной радиотелефонной связи и радиосвязи пошлина составит 6,5 млн рублей. Размер госпошлины за один номер из кодов доступа к услугам электросвязи, а также за магистральный маршрутный индекс узлов телеграфных сетей и за код идентификации сети передачи данных составит 70 тыс. рублей.

Также пошлина за код идентификации узловых элементов и оборудования из ресурса нумерации кодов пунктов сети сигнализации ОКС №7 составит 650 тыс. рублей для международного индикатора, 70 тыс. рублей – для междугородного и 7 тыс. рублей – для местного индикатора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, опрос ВЦИОМ в 2025 году выявил трудности у 40% россиян при смене оператора с сохранением номера. В России захотели разрешить гражданам сохранять телефонный номер при переезде.