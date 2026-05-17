    17 мая 2026, 03:13 • Новости дня

    Собянин сообщил о 12 сбитых за десять минут направлявшихся к Москве дронах

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Max-канале после трех часов утра о трех и девяти уничтоженных силами ПВО дронах на подлете к городу.

    «Девять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Чуть раньше столичный градоначальник сообщил о трех сбитых дронах.

    До этого он заявил о том, что подлетевшие к Москве в ночь на воскресенье два дрона уничтожены силами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация объявила, временные ограничения полетов в аэропортах Внуково, Жуковский, Домодедово и Шереметьево.

    16 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    Меркурис: Жалобы Зеленского на дроны показали масштаб ударов России
    @ Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Недавние заявления Киева о ежесуточных запусках тысяч беспилотников со стороны России продемонстрировали реальный размах ответных атак Москвы и быструю перегрузку противовоздушной обороны противника, отметил британский военный эксперт Александр Меркурис.

    Александр Меркурис оценил масштабные удары возмездия России по украинским объектам. По его мнению, слова украинского руководства о количестве применяемых дронов раскрывают истинный масштаб ответных действий Москвы. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала, пишет РИА «Новости».

    «Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно», – отметил аналитик. Он добавил, что при столь скоординированных атаках украинская система противовоздушной обороны моментально подавляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12 по 15 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса. Также российские военные поразили военные аэродромы и объекты транспортной инфраструктуры.

    А в начале мая армия России совершила шесть групповых атак по местам хранения ударных беспилотников на Украине.

    16 мая 2026, 07:52 • Новости дня
    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ВС России «Склеп» рассказал, как хитрость ВСУ работала против них в Чаривном

    Комбат ГВ «Восток» рассказал, как хитрость ВСУ в Чаривном работала против них
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В районе Чаривного в Запорожской области ВСУ обустроили много укрепленных подземных туннелей, которые, как они планировали, должны были помогать, в том числе атаковать дронами, но на деле туннели становились для противника могилой, заявил комбат группировки войск «Восток» с позывным «Склеп».

    «Подземных ходов было очень много, где-то по километру длиной, где-то по полтора. Это доставляло нам очень большую трудность, мы не могли увидеть их снабжение и перемещение», – рассказал комбат РИА «Новости».

    Операторы разведдронов ВС России выявляли укрытия противника на отлично, отмечая на картах точки входа и выхода.

    «Мы наносили туда огневое поражение. Засыпали противника в туннелях, хоронили их там заживо, что способствовало успешному выполнению поставленной задачи», – добавил «Склеп».

    Кроме того, в Чаривном ВСУ обустроили несколько пунктов БПЛА, которых российские бойцы обычно рассчитывают обнаружить на расстоянии, а тут оказалось, что всё было устроено иначе.

    Комбат пояснил, что разведчики заметили укороченный интервал между воздействиями вражеских дронов, меньше минуты. И помогли понять, что точка запуска совсем рядом.

    По его словам, ВСУ так  делали для того, чтобы когда личный состав ВСУ видит приближение ВС России, поднимать дрон и наносить огневое поражение.

    «Но мы предотвратили это заранее. До того, как личный состав штурмового подразделения зашел в деревню, мы эти пункты все уничтожили», – добавил «Склеп».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное. Российские дроны на оптоволокне вызвали панику среди солдат ВСУ. «Солнцепеки» превратили бетонные укрепления ВСУ в смертельные ловушки.

    16 мая 2026, 13:20 • Видео
    Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

    Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    16 мая 2026, 19:21 • Новости дня
    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС

    Росатом сообщил об атаке ВСУ на инфраструктуру энергоблоков ЗАЭС

    Украинский дрон ударил по трубопроводу у машинных залов ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотник ВСУ атаковал коммуникации рядом с первым энергоблоком Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), упав без детонации вблизи критически важного объекта, сообщили в Росатоме.

    Украинский БПЛА ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов ЗАЭС. «Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока номер один», – заявил РИА «Новости»  глава Росатома Алексей Лихачев.

    Руководитель госкорпорации отметил, что в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, украинские беспилотники целенаправленно атакуют грузовики и автобусы, блокируя поставки продуктов. Тактика запугивания нацелена жителей, в том числе и на сотрудников АЭС, тем самым угрожает обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС.

    «В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов, – о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?» – цитируют Лихачева «Известия».

    Глава Росатома подчеркнул, что секретариат МАГАТЭ игнорирует ежедневные обстрелы гражданской инфраструктуры со стороны ВСУ. Эскалация ситуации вокруг объекта станет главной темой на консультациях с МАГАТЭ в середине июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские войска направили БПЛА к энергоблокам Запорожской АЭС. Ранее Глава Росатома назвал выбор атомной станции в качестве цели поражения максимально безответственным шагом.

    До этого, в начале мая украинский дрон атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.

    16 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы канцлера ФРГ Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая

    Фицо возмутили планы Мерца обсудить визит в Москву на 9 мая
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил резкое недовольство из-за попыток Берлина обсудить его визит в российскую столицу на День Победы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал ситуацию вокруг приезда в страну канцлера ФРГ Фридриха Мерца, передает ТАСС.

    «Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело германскому федеральному канцлеру до этого, ездил я или нет в Москву», – заявил премьер-министр.

    Фицо пояснил, что немецкий лидер собирался приехать в республику по личным вопросам 29 и 30 мая. Политики заранее созвонились и договорились организовать рабочую встречу за обедом 29 мая.

    Ранее словацкие средства массовой информации написали, что канцлер ФРГ отменил визит именно из-за поездки премьера в Россию 9 мая. Позже представитель немецкого правительства опроверг эти данные, сообщив агентству TASR об отсутствии планов посещать Братиславу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо «серьезный разговор» из-за визита в Москву.

    Позже глава немецкого правительства отменил запланированный рабочий визит в Братиславу. Сам словацкий премьер призвал не искать сенсаций в изменениях графика политика.

    16 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА

    МВД Чечни начало проверку избиения женщин бойцом ММА Джихадом Юнусовым

    МВД Чечни начало проверку избиения двух женщин бойцом ММА
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Чечни выясняют обстоятельства конфликта, в ходе которого боец ММА Джихад Юнусов нанес побои соседкам из-за установленной в подъезде камеры видеонаблюдения, сообщили в МВД по региону.

    Сотрудники полиции Чечни заинтересовались инцидентом с участием спортсмена бойца ММА Джихада Юнусова. «Поступило сообщение о нанесении побоев гражданкам Лорсановой и Дагаевой. Данный материал зарегистрирован МВД России по городу Грозному, проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение», – сообщили ТАСС в региональном министерстве.

    Поводом для разбирательства стала опубликованная видеозапись в соцсетях из многоквартирного дома. На ней боец требует демонтировать камеру, снимающую дверь его квартиры. После словесной перепалки мужчина выплеснул напиток в лицо оппонентке, а затем начал избивать ее и заступившуюся девушку.

    Вице-премьер правительства Чечни Ахмед Дудаев подчеркнул, что виновный понесет заслуженное наказание в рамках закона. Чиновник заверил журналистов в надежной защите прав женщин на территории республики благодаря волевой политике руководства региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по физкультуре и спорту Чечни Ахмат Кадыров призвал местных атлетов отказаться от участия в турнирах поп-ММА.

    В сентябре прошлого года суд приговорил профессионального бойца ММА Джабраила Алиева к четырем годам колонии за избиение девушки. А летом прошлого года нетрезвый боец смешанных единоборств напал на сотрудника авиакомпании в петербургском аэропорту Пулково.

    16 мая 2026, 14:18 • Новости дня
    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС

    Украинский беспилотник атаковал энергоблоки Запорожской АЭС

    Дрон ВСУ атаковал территорию Запорожской АЭС
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские войска предприняли попытку атаковать крупнейшую атомную станцию Европы, Запорожскую АЭС, направив беспилотный аппарат к ее энергоблокам, сообщили на станции.

    Вооруженные силы Украины попытались нанести удар по объектам Запорожской атомной электростанции, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

    Вражеский дрон рухнул в непосредственной близости от энергоблоков, однако взрыва не последовало.

    «Вооруженные силы Украины совершили атаку на территорию Запорожской АЭС. Беспилотный летательный аппарат ВСУ упал вблизи энергоблоков станции. При падении дрон не сдетонировал», – заявили представители объекта.

    Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Персонал продолжает обслуживать станцию в штатном режиме, радиационный фон на самой площадке и прилегающих территориях остается в норме. Все технологические процессы протекают без отклонений, а параметры безопасности строго контролируются специалистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения во время атаки украинских беспилотников. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина назвала атаки ВСУ на Энергодар психологическим давлением на сотрудников ЗАЭС. Интенсивность ударов по городу-спутнику станции значительно возросла.

    16 мая 2026, 22:42 • Новости дня
    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны

    Силы ПВО за два часа сбили более 65 дронов над регионами страны

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале о ликвидации с 20.00 до 22.00 мск 67 украинских беспилотников над десятью регионами страны и акваторией Черного моря.

    «В период с 20.00 до 22.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны были уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщало о 89 сбитых дронах ВСУ над девятью областями России и Черным морем за пять часов субботы. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.


    16 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении за 10 минут двух летевших на Москву беспилотников
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны Министерства обороны ликвидировали два беспилотника, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max.

    В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ.


    16 мая 2026, 05:10 • Новости дня
    Эксперт Балынин назвал условия для разовой выплаты 440 тыс. рублей пенсионерам

    Tекст: Катерина Туманова

    Россияне предпенсионного возраста смогут получить всю сумму пенсионных накоплений разом, если ежемесячная выплата не превышает 10% от прожиточного минимума, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

    «Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Накопления выплачиваются единовременно, если сформированная сумма меньше расчетного значения, размер которого увязан с прожиточным минимумом», – сказал он РИА «Новости».

    Специалист пояснил, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера вырос до 16 288 рублей. Таким образом, для разового получения средств ежемесячная выплата не должна превышать 1 628,8 рублей. Если общая сумма накоплений равна или меньше 439 776 рублей, она будет выплачена полностью.

    В случае превышения установленного лимита, например при сумме в 485 тыс. рублей, гражданину назначат пожизненную ежемесячную пенсию в размере 1796 рублей. Узнать точный баланс пенсионных накоплений можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт назвал причины возможной приостановки выплаты пенсий россиянам. Экономист Коваленко объяснила связь прописки с выплатами пенсий. Средний размер социальной пенсии россиян превысил 16 тыс. рублей.

    16 мая 2026, 16:22 • Новости дня
    ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве
    ПВО с начала дня сбила 20 украинских дронов на подлете к Москве
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Системы противовоздушной обороны успешно перехватили очередную группу БПЛА, пытавшихся атаковать столичный регион в субботу, сообщили в мэрии Москвы.

    Российские силы ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – заявил градоначальник.

    С учетом последних данных, с начала субботы были сбиты 20 дронов ВСУ, пытавшихся проникнуть в воздушное пространство над московским регионом.

    Ранее в субботу ПВО сбила на подлете к Москве шесть беспилотников за полчаса

    До этого в субботу Собянин сообщил об уничтожении за десять минут двух летевших на Москву беспилотников.

    Еще три дрона ВСУ были ликвидированы на подлете к столице рано утром 16 мая.

    16 мая 2026, 06:23 • Новости дня
    Хуснуллин объяснил резкий спад строительства частных домов

    Хуснуллин объяснил резкий спад строительства частных домов

    Tекст: Катерина Туманова

    Холодная зима стала одной из причин спада индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако главной проблемой остается дорогая ипотека, заявил на международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» вице-премьер Марат Хуснуллин.

    По его словам, понимание снижения было, но не было ожидания такого масштаба падения в ИЖС.

    «То есть в многоквартирном жилье мы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года даже строим чуть больше. А вот в ИЖС идет спад. Детально разбираемся с этой ситуацией», –  приводит его слова РИА «Новости».

    Хуснуллин сообщил, что недавно проводил штаб с регионами, задавал вопрос, в чем причина подобного явления.

    «Вы знаете, одна из причин такая несколько странная – холодная и снежная зима. Многие регионы говорят, что именно из-за холодной и снежной зимы приостановилось индивидуальное строительство, приостановился ввод», – добавил вице-премьер.

    По данным Росстата, в первом квартале 2026 года общий ввод жилья снизился на 28,2% и составил 23 млн кв. м. В сегменте индивидуальных домов падение достигло 38,1%, опустившись до 15,3 млн кв. м.

    Хуснуллин подчеркнул, что сезонный фактор не является главной проблемой. Ключевой причиной спада он назвал высокие ставки и низкий процент кредитования.

    «В предыдущие годы в ИЖС у нас был объем ипотеки все-таки побольше, а за период охлаждения (льготной ипотеки), за 2024-2025 годы, кредитование ИЖС упало на 70-80%», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ ужесточил правила по ипотеке в ИЖС и кредитам под залог недвижимости. Хуснуллин предложил способ строительства более доступного жилья в России
    В апреле он сообщал о катастрофической нехватке в России строителей.

    16 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Российская ПВО уничтожила 89 дронов ВСУ над регионами за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Над девятью областями России и Черным морем сбили 89 украинских дронов за пять часов субботы, сообщило Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку. За пять часов субботы, в период с 15 до 20 часов, военные перехватили и ликвидировали 89 украинских летательных аппаратов, сообщает Минобороны.

    Вражеские дроны самолетного типа пытались атаковать территорию Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, беспилотники были сбиты над Московским регионом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем в субботу дежурные средства ПВО перехватили 76 украинских беспилотников над российскими регионами. Утром военные отразили массированную атаку 13 вражеских аппаратов самолетного типа.

    А минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 138 дронов ВСУ над 15 областями и морскими акваториями.

    16 мая 2026, 07:13 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь

    Минобороны доложило об уничтожении более 135 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Max-канале об уничтожении за ночь 138 дронов ВСУ над 15-ю регионами, акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая до 7.00 мск 16 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу ночь над Россией нейтрализовали 355 украинских БПЛА.


    16 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Средствами ПВО на подлете к Москве уничтожены три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще три дрона ВСУ с полуночи были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Три БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    С полуночи силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за час до полуночи 15 мая Собянин сообщил, что силы ПВО на подлете к Москве уничтожили три дрона. После полуночи были уничтожены еще два дрона.

    16 мая 2026, 03:55 • Новости дня
    Защита убитого Хачатуряна потребовала пересмотра приговора

    Tекст: Катерина Туманова

    Адвокаты Михаила Хачатуряна настаивают на возвращении дела на пересмотр с тем, чтобы его полностью оправдали и реабилитировали посмертно, следует из документов.

    «Обжаловано в кассации», – приводит ТАСС выдержку из документов.

    Защита Михаила Хачатуряна подала в кассацию ходатайство о возвращении на пересмотр приговора, по которому мужчина был посмертно признан виновным в тяжких преступлениях против своих дочерей.

    В материалах уточняется, что дело пока не направлено во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

    Ранее родственники Хачатуряна уже подавали аналогичную жалобу, требуя отменить приговор Бутырского суда Москвы и реабилитировать погибшего. Однако 10 ноября 2025 года Мосгорсуд отклонил эту жалобу, признав решение первой инстанции законным.

    Решение Бутырского суда от 21 апреля 2025 года вступило в силу, а апелляционная инстанция подтвердила, что Хачатурян совершил инкриминируемые ему преступления.

    После оглашения приговора родная сестра Хачатуряна заявила агентству о намерении добиваться его реабилитации. Адвокаты потерпевших утверждали, что их устраивает решение суда, и они не намерены его обжаловать.

    Один из адвокатов сестер Хачатурян ранее отмечал, что принятое судом первой инстанции решение свидетельствует о самообороне девушек. Уголовное преследование Михаила Хачатуряна было прекращено по нереабилитирующим основаниям летом 2025 года.

    Напомним, сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза показала, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2026 года расследование официально возобновили для рассмотрения вопроса о необходимой самообороне. В марте расследование дела в отношении сестер Хачатурян об убийстве отца было завершено.


