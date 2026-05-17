Развожаев сообщил о 25 сбитых над Севастополем и Черным морем дронах

Tекст: Катерина Туманова

«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города. По предварительной информации никто из людей не пострадал», – написал он.

Он добавил, что Спасательная служба Севастополя зафиксировала данные о повреждениях дронами. В частности, один из БПЛА, начиненный взрывчаткой был сбит в районе Кара-Кобы.

Также части сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города есть перебои с электроснабжением, ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги.

«Укропаблики сейчас публикуют дезинформацию о том, что повреждена Севастопольская ТЭС – это неправда», – подчеркнул губернатор, призвав игнорировать неправду.

Кроме того, повреждены окна в разных многоквартирных домах города, а в районе Фиолента в трех СНТ три частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА.

Напомним, незадолго до полуночи Развожаев сообщал об отражении атаки дронов ВСУ на город.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за два часа вечером субботы сбили более 65 дронов над регионами страны и акваторией моря. С начала дня на подлете к Москве сбили 30 дронов ВСУ по состоянию на 18.00 субботы.